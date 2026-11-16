Thanh Hóa: Hòa Bình nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Ông Nguyễn Thành Đô (đứng), Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Trung, đại diện Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ngày 06/11/2026.

Phát huy nội lực từ nền tảng phát triển kinh tế - xã hội

Hòa Bình nằm ở phía Bắc tỉnh Thanh Hóa, trên trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam, cách cầu Đò Lèn khoảng 3 km. Thôn được thành lập trên cơ sở một phần thôn 6 và thôn 5 trước đây, hiện có 508 hộ gia đình, bao gồm cả hộ kinh doanh, với 1.913 nhân khẩu; trong đó có 1.239 người trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Những năm gần đây, kinh tế của thôn có bước phát triển, các hoạt động văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao. Việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, đời sống ngày càng được quan tâm. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, quốc phòng - an ninh cơ bản ổn định.

Một trong những chỉ dấu đáng chú ý về kết quả phát triển kinh tế là thu nhập bình quân đầu người năm 2026 ước đạt 78,9 triệu đồng/năm, tăng so với mức 70,6 triệu đồng/người/năm của năm 2025. Đây là cơ sở để thôn đặt mục tiêu đến năm 2027 nâng thu nhập bình quân lên từ 85 triệu đồng/người/năm trở lên, góp phần cùng xã Hà Trung thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Những kết quả trên phản ánh sự chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời cho thấy vai trò của việc phát huy nội lực, khuyến khích người dân phát triển sản xuất, kinh doanh và chủ động tiếp cận những phương thức làm kinh tế mới. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Hòa Bình tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững.

Tại Hội nghị kiểm tra, rà soát tổ chức ngày 06/11/2026 tại Nhà văn hóa thôn Hòa Bình, xã Hà Trung, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện và đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Theo kết quả rà soát được báo cáo tại hội nghị, thôn Hòa Bình hiện có 8/10 tiêu chí được đánh giá ước đạt. Cụ thể, 8 tiêu chí gồm: Hạ tầng kinh tế - xã hội; Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn; Văn hóa, Giáo dục, Y tế; Giảm nghèo và An sinh xã hội; Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số; Môi trường và cảnh quan nông thôn; Xây dựng hệ thống chính trị; Tiếp cận pháp luật và An ninh, Quốc phòng.

Hai tiêu chí còn lại là tiêu chí số 2 - Phát triển kinh tế nông thôn và tiêu chí số 3 - Khuôn viên hộ gia đình đang được địa phương tập trung hoàn thiện. Việc xác định rõ những nội dung còn hạn chế, gắn với giải pháp cụ thể giúp thôn lựa chọn đúng trọng tâm, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện.

Tháo gỡ khó khăn bằng những giải pháp phù hợp thực tiễn

Ông Lê Văn Nhàn (đứng), Bí thư Chi bộ thôn Hòa Bình, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại hội nghị ngày 06/11/2026.

Điểm đáng chú ý trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Hòa Bình là những khó khăn cần tháo gỡ đều gắn với đặc điểm cụ thể của địa bàn dân cư. Đối với tiêu chí số 3 - Khuôn viên hộ gia đình, do nằm trong quy hoạch khu dân cư tập trung, diện tích đất ở của các hộ còn hạn chế, không có quỹ đất nông nghiệp và đất vườn. Nhà ở của nhiều hộ nằm sát mặt đường, ngõ xóm, hệ thống tường rào và công trình xây dựng chủ yếu bằng bê tông. Vì vậy, việc bố trí không gian trồng hoa, cây xanh, cải tạo khuôn viên và chỉnh trang cảnh quan gặp không ít khó khăn.

Đặc điểm này đòi hỏi địa phương phải có cách làm linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, không áp dụng máy móc các mô hình khuôn viên hộ gia đình ở những địa bàn có diện tích đất rộng. Việc hoàn thiện tiêu chí cần hướng tới những thay đổi thiết thực trong không gian sống, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện của từng hộ dân, không gây ảnh hưởng đến lối đi chung và sinh hoạt cộng đồng.

Đối với tiêu chí số 2 - Phát triển kinh tế nông thôn, Hòa Bình xác định hướng đi trọng tâm là khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, các ngành nghề dịch vụ, thương mại và những loại hình kinh doanh phù hợp với lợi thế địa bàn. Cùng với đó là hỗ trợ đào tạo nghề phi nông nghiệp, giới thiệu việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; rà soát các hộ kinh doanh, hộ hoạt động dịch vụ để có phương án tư vấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Việc kết nối thị trường, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hướng dẫn bảo quản, chế biến hàng hóa, ứng dụng thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến cũng được đặt ra như những giải pháp thiết thực. Thôn định hướng khuyến khích các hộ kinh doanh liên kết, hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã dịch vụ, thương mại khi đủ điều kiện; đồng thời quan tâm đến việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển các sản phẩm có tiềm năng tham gia chương trình OCOP.

Đối với tiêu chí số 3 - Khuôn viên hộ gia đình, giải pháp được xác định là phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, trong đó Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên làm nòng cốt trong vận động người dân chỉnh trang nhà ở, cải tạo không gian sinh hoạt, bố trí chậu hoa, cây cảnh phù hợp với diện tích thực tế. Những hộ có điều kiện sẽ được vận động cải tạo khuôn viên, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan sạch đẹp; những tuyến ngõ, xóm phù hợp sẽ được lựa chọn để triển khai mô hình hàng rào xanh, góp phần cải thiện diện mạo khu dân cư.

Cách làm được xác định là không chạy theo hình thức, không đặt ra những yêu cầu vượt quá khả năng của người dân mà chú trọng sự tự giác, đồng thuận và tính bền vững. Mỗi hộ gia đình chủ động chỉnh trang không gian sống, mỗi tuyến đường được giữ gìn sạch đẹp, mỗi mô hình kinh tế được hình thành và phát triển hiệu quả đều góp phần tạo nên diện mạo mới cho thôn Hòa Bình.

Quá trình triển khai nhiệm vụ này được đặt dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự điều hành của chính quyền và vai trò phối hợp của các tổ chức đoàn thể. Tại hội nghị ngày 06/11/2026, ông Nguyễn Thành Đô, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã, đại diện Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã; ông Phạm Văn Đức, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, cùng đại diện các cơ quan chuyên môn đã tham gia đánh giá, trao đổi và định hướng những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện.

Ông Lê Văn Sơn, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hòa Bình, thay mặt Ban Phát triển thôn báo cáo kết quả, làm rõ những khó khăn và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp và chỉ đạo của Tổ công tác, cấp ủy Chi bộ xác định tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 8 tiêu chí đã được đánh giá ước đạt, đồng thời tập trung hoàn thiện hai tiêu chí còn lại là Phát triển kinh tế nông thôn và Khuôn viên hộ gia đình.

Ban Phát triển thôn tiếp tục phối hợp với Tổ công tác và cán bộ phụ trách từng tiêu chí của xã rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trình cấp có thẩm quyền thẩm định. Mục tiêu hoàn thành hồ sơ được xác định trong quý IV năm 2026; những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền sẽ được kịp thời báo cáo để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Việc triển khai chương trình được đặt trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, kế hoạch và nghị quyết của địa phương, trong đó có Quyết định số 69/2026/QĐ-UBND ngày 20/7/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 06/8/2026 của UBND xã Hà Trung về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết chuyên đề số 01/NQ-CB ngày 05/7/2026 của Chi bộ thôn về tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đối với chương trình xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026.

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn toàn diện, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và giàu bản sắc. Đối với Hòa Bình, việc hoàn thiện các tiêu chí không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là bước đi cần thiết để tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.

Với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thôn Hòa Bình đang tập trung tháo gỡ khó khăn, phát huy nội lực, quyết tâm hoàn thiện hai tiêu chí còn lại trong năm 2026. Đây cũng là đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng xã Hà Trung ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.