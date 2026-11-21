Tượng đài Bác Hồ ở Rừng Thông, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, tỉnh Thanh Hóa đã di chuyển cơ quan hành chính, cơ sở sản xuất về nông thôn và đón đồng bào Khu III, Hà Nội, Bình-Trị-Thiên tản cư, bố trí nơi ăn, ở, sớm ổn định đời sống, cùng lao động, sản xuất.

Trên địa bàn tỉnh hình thành các điểm dân cư mới ở Rừng Thông, Quán Giắt, Hậu Hiền, Vĩnh Lộc, Cầu Vàng và các phố: Cầu Thiều, Cầu Quan, Đầm, Neo, Kim Tân. Toàn tỉnh khuyến khích khai hoang, phục hóa, vận động điền chủ nhường bớt ruộng cho người nghèo, từng bước thực hiện “người cày có ruộng”.

Hội Nông dân cứu quốc cùng các đoàn thể hướng dẫn nông dân đổi công, vì vậy cuối năm 1948, trên địa bàn tỉnh có 771 tổ đổi công, đến tháng 5/1949 tăng lên 4.000 tổ. Nông dân giúp nhau khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, ứng phó hiệu quả với khí hậu, thời tiết cực đoan, gia tăng sản lượng lương thực, thực phẩm. Tổ đổi công thúc đẩy hình thành các hợp tác xã, phát huy vai trò kinh tế tập thể trong “đem sức dân làm lợi cho dân”, xây dựng hậu phương ở Thanh Hóa.

Các trường học Nguyễn Thượng Hiền, Lê Quý Đôn ở Liên khu III di chuyển vào Thanh Hóa. Trường Y sỹ Việt Nam sơ tán về đồng chiêm Nông Cống và phân hiệu dự bị đại học đứng chân ở Thiệu Hóa. Trường cấp 3 Đào Duy Từ mở rộng quy mô, đón cả học sinh sơ tán từ các tỉnh Liên khu III, Thủ đô Hà Nội, Bình-Trị-Thiên đến học tập. Đội ngũ văn nghệ sĩ cùng về Thanh Hóa hội tụ ở Quần Tín, Cầu Thiều, Hậu Hiền, Neo, Cầu Bố, Rừng Thông. Các cơ quan văn hóa kháng chiến giúp Thanh Hóa mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo văn hóa, văn nghệ.

Một góc Trường trung học phổ thông Đào Duy Từ ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Vừa được Đảng, Nhà nước trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, nhạc sĩ Lê Văn Hòe, ở Tổ dân phố Đông Sơn 2, phường Hạc Thành, vẫn nhớ những năm tháng tham gia phong trào kháng chiến. Khi ấy, phong trào văn hóa, văn nghệ địa phương phát triển theo phương châm “dân tộc, khoa học, đại chúng”, tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ, khơi dậy sức sáng tạo phục vụ kháng chiến.

Năm 1948, ông tham gia khóa đào tạo nhạc sĩ ở Liên khu IV, năm 1949 tiếp tục học tập, tốt nghiệp Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn tại Thanh Hóa. Năm 1950, ông được bổ sung vào Tiểu đoàn 284 bộ đội địa phương, sử dụng thơ ca, âm nhạc làm công tác địch vận, vận động binh lính trong đồn Mai An Tiêm bỏ hàng ngũ địch, đi theo cách mạng. Cùng với hoạt động của ông, nhiều tác phẩm thơ, ca, nhạc, họa được sáng tác, phổ biến, góp phần cổ vũ tinh thần lao động, chiến đấu của quân và dân địa phương.

Nhạc sĩ Lê Văn Hòe vẫn say mê chơi đàn ghi ta ở tuổi ngoài 90. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa chủ động tháo dỡ, di chuyển máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu về nông thôn, huy động công trái kháng chiến, xây dựng và đưa vào hoạt động Lò cao kháng chiến Hải Vân. Các công binh xưởng Đức Huấn, Cao Thắng, Phạm Hồng Thái tích cực cải tiến kỹ thuật, sản xuất vũ khí, trang bị cho lực lượng vũ trang. Đầu năm 1947, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chi đội Giải phóng quân Đinh Công Tráng (thành lập từ 8/1945), được tổ chức lại thành Trung đoàn Vệ quốc quân (Trung đoàn 77). Tỉnh đồng thời thành lập ba đại đội du kích tập trung ở các vùng trung châu, duyên hải và Đại đội 87 làm lực lượng chủ lực cơ động.

Tại miền núi Thanh Hóa, năm 1947, các đại đội du kích Cầm Bá Thước và Hà Văn Mao được thành lập, phối hợp với quân và dân địa phương tiến công các đồn Pháp, buộc địch phải rút chạy, góp phần giải phóng miền Tây lần thứ nhất. Năm 1948, Ban Dân quân Thượng du thành lập thêm Đại đội Tống Duy Tân, đáp ứng yêu cầu chiến đấu, chống lực lượng phản động thân Pháp quay lại chiếm đóng và lập đồn bốt tại các huyện Quan Hóa, Bá Thước.

Đầu năm 1949, Bộ Tư lệnh Liên khu IV thành lập Ban Chỉ huy Mặt trận miền Tây Thanh Hóa. Dưới sự chỉ huy thống nhất, các lực lượng vũ trang liên tiếp mở những đợt tiến công vào các đồn trọng điểm dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào và khu vực giáp ranh Thanh Hóa - Hòa Bình. Đến cuối tháng 3 năm 1950, phòng tuyến sông Mã của địch bị phá vỡ hoàn toàn, mở thông tuyến giao thông từ miền Tây Thanh Hóa qua Hòa Bình, nối với Bắc Bộ và Tây Bắc.

Ở vùng duyên hải, đầu những năm 1950, quân dân Thanh Hóa chặn đánh, bẻ gãy các mũi tiến công của địch sang Nga Sơn nhằm nới rộng vành đai án ngữ cho Kim Sơn, đập tan hàng chục cuộc tập kích của địch vào các khu vực trọng yếu ven biển Tĩnh Gia, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc.

Ngày 27/9/1950, tàu A Mi ô Đanh Vin cập biển Sầm Sơn, điệp báo viên Nguyễn Thị Lợi mang va ly chứa thuốc nổ lên tàu, điểm hỏa, hy sinh thân mình để đánh chìm phương tiện cùng binh lực địch. Quân dân Thanh Hóa phối hợp với Công an Liên khu IV tiếp tục triệt phá đường dây hoạt động của tổ chức “Liên tôn diệt cộng”, bắt các tên phản động mượn danh nghĩa Đảng Dân chủ để chống phá cách mạng, đập tan các tổ chức phản động gián điệp, bảo vệ vững chắc vùng tự do, hậu phương lớn Thanh - Nghệ - Tĩnh.

Tượng đài khắc ghi chiến công, bản lĩnh "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của nữ Anh hùng Công an nhân dân Nguyễn Thị Lợi bên bờ biển Sầm Sơn. (Ảnh: Mai Luận)

Từ 1.500 chiến sĩ tự vệ trung kiên buổi đầu thành lập, lực lượng vũ trang Thanh Hóa phát triển nhanh, toàn diện, thắt chặt nghĩa tình quân-dân, khẳng định vai trò nòng cốt trong chiến đấu bảo vệ hậu phương, bổ sung cho bộ đội chủ lực. Năm 1950, Thanh Hóa có 9 cơ sở huấn luyện 14.757 quân hậu bị, tăng cường cho các đại đoàn, bộ đội chủ lực.

Tháng 10 cùng năm, Đại đội 109 và 11 trung đội được bổ sung cho chủ lực Liên khu IV. Sau phối hợp chiến đấu, phục vụ chiến dịch Hà Nam Ninh thắng lợi, 11 đại đội vũ trang Thanh Hóa được bổ sung cho Đại đoàn 320.

Năm 1951, Bộ Tư lệnh Liên khu IV hai lần điều động Tiểu đoàn 275. Cùng thời gian này, Thanh Hóa huy động Tiểu đoàn vận tải Lam Sơn, gồm ba đại đội bộ đội địa phương cấp huyện và bốn đại đội dân quân du kích, lên Việt Bắc tiếp nhận, vận chuyển vũ khí chi viện cho Mặt trận Bình - Trị - Thiên. Đáp ứng yêu cầu huy động lực lượng cho cuộc kháng chiến, đặc biệt trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, toàn tỉnh có 28.890 thanh niên nhập ngũ, bằng tổng số quân tuyển được trong giai đoạn 1946-1952.

Tiểu đoàn 275 được bổ sung cho Trung đoàn 53 của Bộ và hai đại đội thuộc lực lượng vũ trang Thanh Hóa biên chế vào Tiểu đoàn 541 phòng không Liên khu IV ra bắc tham gia chiến đấu, tách nhiều phân đội binh chủng của bộ đội địa phương, bổ sung cho các đơn vị của Bộ và Liên khu.

9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Thanh Hóa có tới 56.792 người đi bộ đội, 6.321 thanh niên xung phong, huy động 34.177.235 ngày công làm đường, tiếp vận phục vụ 5 chiến dịch lớn, huy động hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm, đáp ứng 70% nhu cầu chiến dịch.

Hang Co Phương ở xã Phú Lệ khắc ghi những tấm gương hy sinh anh dũng của dân công hỏa tuyến tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam cho biết, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Thanh Hóa vừa chiến đấu bảo vệ quê hương, vừa đẩy mạnh sản xuất, cung cấp sức người, sức của cho các mặt trận, góp phần thực hiện thành công đường lối “kháng chiến, kiến quốc”.

Hậu phương Thanh Hóa đóng góp to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi: “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”.