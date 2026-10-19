Thanh Hóa: Hàng trăm học sinh thấp còi cần được chăm sóc đặc biệt

Quan tâm chăm sóc sức khỏe học sinh

Thực trạng này đặt ra yêu cầu tăng cường công tác y tế học đường, cải thiện dinh dưỡng và bảo đảm điều kiện chăm sóc sức khỏe cho học sinh, nhất là nhóm học sinh nội trú, bán trú.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư được xây dựng khang trang

Theo báo cáo của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư, năm học 2026-2027, nhà trường có 915 học sinh với 33 lớp, gồm 490 học sinh tiểu học và 425 học sinh THCS. Trong đó, 569 học sinh nội trú, 346 học sinh bán trú; ngoài cơ sở chính, nhà trường có một phân hiệu tại Sơn Hà tổ chức bán trú.

Qua khám sức khỏe đầu năm cho 913 học sinh, nhà trường ghi nhận 350 em thấp còi, 23 em khuyết tật và 16 em cần được chăm sóc đặc biệt. Số lượng học sinh có nhu cầu chăm sóc sức khỏe riêng cho thấy việc theo dõi thể trạng, bảo đảm dinh dưỡng và hỗ trợ y tế cần được thực hiện thường xuyên, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và điều kiện sinh hoạt của từng em.

Hàng trăm học sinh thuộc diện thấp còi, suy dinh dưỡng

Để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhà trường đã bố trí nhân sự phụ trách y tế, chuẩn bị tủ thuốc và vật tư sơ cấp cứu; đồng thời phối hợp với Trạm Y tế Tam Lư tuyên truyền vệ sinh cá nhân, phòng, chống dịch bệnh và theo dõi tình trạng sức khỏe học sinh.

Đối với công tác tổ chức bếp ăn tập thể, trường đã ký hợp đồng với 14 nhân viên nấu ăn, trong đó 8 người có chứng chỉ an toàn thực phẩm. Nhà trường đang tiếp tục lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm, hoàn thiện hồ sơ và quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm trước khi đưa bếp ăn vào hoạt động.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị vận hành công trình nội trú, bán trú vẫn còn một số khó khăn, nhất là việc hoàn thiện điều kiện sinh hoạt, tổ chức bếp ăn và bố trí nhân lực vận hành hệ thống điện, nước cùng các thiết bị kỹ thuật.

Rà soát điều kiện y tế, bảo đảm an toàn bán trú

Đặc thù học sinh miền núi, nhiều em còn nhỏ tuổi, kỹ năng tự chăm sóc bản thân hạn chế, cũng đòi hỏi nhà trường tăng cường quản lý, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với gia đình, cơ sở y tế trong chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và tai nạn thương tích.

Rà soát điều kiện y tế, bảo đảm an toàn bán trú

Trước thực tế trên, đoàn công tác liên ngành Y tế và Giáo dục đã làm việc với nhà trường, khảo sát điều kiện thực tế và hướng dẫn rà soát, hoàn thiện các yêu cầu về y tế học đường, quản lý hồ sơ sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu, phòng, chống dịch bệnh, dinh dưỡng học đường và phòng, chống tai nạn thương tích.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Đức Quế; Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường làm việc với nhà trường

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Đức Quế cùng Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cườngvà các thành viên đoàn công tác đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị tổ chức hoạt động nội trú, bán trú; đồng thời hướng dẫn nhà trường triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với bếp ăn tập thể, đoàn công tác lưu ý việc kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, bảo quản, chế biến, kiểm thực và lưu mẫu thức ăn. Nhà trường cần phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn trước khi tổ chức phục vụ học sinh.

Cùng với đó, phương án phối hợp giữa nhà trường với Trạm Y tế Tam Lư, Trung tâm Y tế Quan Sơn, Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn và các đơn vị chuyên môn được đặt ra nhằm bảo đảm việc theo dõi sức khỏe, xử lý tình huống cấp cứu, chuyển viện và thông tin kịp thời cho gia đình khi học sinh gặp vấn đề về sức khỏe.

Những khó khăn, kiến nghị của nhà trường được đoàn công tác ghi nhận để hướng dẫn, phối hợp giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, hỗ trợ nhà trường hoàn thiện cơ sở vật chất, củng cố công tác y tế học đường và xây dựng phương án quản lý, chăm sóc học sinh phù hợp, nhất là đối với các em sinh hoạt nội trú, bán trú.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã trao tặng nhà trường một số vật tư y tế, thuốc thiết yếu, tủ bảo ôn và trao học bổng cho 23 học sinh.

Việc rà soát, hoàn thiện các điều kiện chăm sóc sức khỏe tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư có ý nghĩa thiết thực trong bảo đảm môi trường học tập, sinh hoạt an toàn cho học sinh.

Đặc biệt, với số lượng học sinh thấp còi được ghi nhận, việc theo dõi thể trạng, quan tâm khẩu phần ăn và phối hợp chăm sóc sức khỏe lâu dài cần được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và học tập của học sinh miền núi trong năm học mới.