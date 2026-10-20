Thanh Hóa - Hàn Quốc: Kết nối đầu tư, hợp tác thực chất

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh các sở, ban, ngành, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chào mừng và trân trọng cảm ơn đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác Hàn Quốc tham dự hội nghị. Đồng thời khẳng định quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng đối tác chiến lược toàn diện. Trong tổng thể quan hệ tốt đẹp đó, hợp tác giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa rất thiết thực: vừa đưa những định hướng lớn của hai nước vào cuộc sống, vừa tạo thêm động lực cho đầu tư, thương mại, du lịch, đổi mới sáng tạo và giao lưu Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã giới thiệu khái quát thế mạnh về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, những thành tựu và bước tiến nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời nêu bật những kết quả đạt được trong hợp tác đầu tư kinh doanh giữa Thanh Hóa và Hàn Quốc.

Hiện tỉnh Thanh Hóa có 206 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 16,15 tỷ USD, trong đó có 49 dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc và liên doanh với Hàn Quốc; vốn đăng ký của các nhà đầu tư Hàn Quốc khoảng 3,07 tỷ USD, tương đương 19% tổng vốn FDI đăng ký của tỉnh.

Trên cơ sở phân tích tiềm năng, định hướng phát triển và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cho biết, Thanh Hóa mong muốn thu hút những dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, sử dụng năng lượng hiệu quả và thân thiện với môi trường; ưu tiên công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, linh kiện, công nghiệp hỗ trợ, logistics, năng lượng sạch và các lĩnh vực phù hợp với lợi thế của Khu kinh tế Nghi Sơn. Thanh Hóa không chỉ mong đón thêm dòng vốn mới, mà còn mong nhận được cả công nghệ, kinh nghiệm quản trị và những liên kết bền vững với doanh nghiệp địa phương.

Thanh Hóa mong các doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối về thương mại, phân phối, hợp tác sản xuất, chế biến; qua đó mở rộng thị trường cho các sản phẩm có thế mạnh và tạo điều kiện để doanh nghiệp Thanh Hóa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các đối tác Hàn Quốc.

Cùng với đó, mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực tạo nền tảng lâu dài cho quan hệ hai bên, như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, chuyển đổi số và giao lưu văn hóa.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, xác định thu hút đầu tư không dừng ở lời mời gọi, mà phải được thể hiện bằng môi trường đầu tư minh bạch, thái độ cầu thị và trách nhiệm đồng hành. Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng cung cấp thông tin đầy đủ, hỗ trợ khảo sát, kết nối và xử lý kịp thời các kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh ổn định, lâu dài, đúng quy định pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ mong muốn thông qua hội nghị, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ hiểu rõ hơn về những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa.

Đại sứ tin tưởng, với tinh thần cầu thị, chủ động trong công tác thu hút đầu tư của lãnh đạo tỉnh, trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ đón nhận một làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu đầu tư.

Tại hội nghị, Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác Hàn Quốc đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã chủ động trong việc xúc tiến đầu tư; đồng thời chia sẻ ấn tượng sâu sắc đối với những tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp Thanh Hóa trên các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo, logistics...

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc cũng mong muốn tỉnh tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các thể chế để tạo thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh tại Thanh Hóa.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đánh giá cao những ý kiến chia sẻ của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác Hàn Quốc. Đây là những gợi mở hết sức quan trọng để tỉnh Thanh Hoá tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư và xây dựng các cơ chế hợp tác hiệu quả hơn. Đồng thời mong rằng, sau hội nghị gặp gỡ, kết nối hai bên chuyển nhanh từ “quan tâm” sang “kết nối”, từ “kết nối” sang “kế hoạch hợp tác”, và từ “kế hoạch” sang những kết quả có thể đo đếm được bằng dự án, đơn hàng, thị trường và các chương trình hợp tác cụ thể.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị, Sở Ngoại vụ làm đầu mối phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổng hợp đầy đủ các nhu cầu, đề xuất đã được nêu; báo cáo UBND tỉnh phân công đầu mối phụ trách từng đối tác, từng nội dung; tiếp tục trao đổi, cung cấp thông tin, hỗ trợ khảo sát và kết nối trực tiếp.

Những vấn đề chưa thể trả lời đầy đủ tại hội nghị phải được tiếp tục làm rõ, không để doanh nghiệp phải tìm lại đầu mối từ đầu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thông qua cuộc gặp gỡ sẽ là cầu nối tăng cường tình hữu nghị, mở rộng hợp tác kinh tế - văn hoá giữa tỉnh Thanh Hoá với cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Hàn Quốc. Tỉnh Thanh Hoá luôn chào đón các nhà đầu tư Hàn Quốc, mong muốn đồng hành cùng các nhà đầu tư trên con đường hợp tác tin cậy, bền vững và đôi bên cùng phát triển.

Buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA).

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá cao vai trò của KOTRA trong xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế.

Với kinh nghiệm và mạng lưới kết nối của KOTRA, Thanh Hóa mong tiếp cận các nhà đầu tư, doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác phù hợp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng; hỗ trợ trao đổi công nghệ và nâng cao năng lực doanh nghiệp; phối hợp duy trì thông tin và xúc tiến thường xuyên.