Thanh Hóa – Hà Tĩnh: Thử thách ngắt mạch thăng hoa

CLB Thanh Hóa thi đấu ấn tượng trên sân Hàng Đẫy trước CLB Công an Hà Nội ở vòng đấu trước. Ảnh: Minh Hoàng

Trận đấu giữa Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra lúc 17 giờ 00 ngày 30/10. Sau 5 vòng đấu, đội bóng xứ Thanh có 7 điểm, với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về tài chính và lực lượng, đây là kết quả đáng ghi nhận đối với thầy trò HLV Mai Xuân Hợp.

Đặc biệt, trận hòa 1-1 trước Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu gần nhất mang đến những tín hiệu tích cực.

Dù phải chịu sức ép trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Thanh Hóa vẫn duy trì được sự tập trung, tổ chức phòng ngự tương đối hiệu quả và tìm được bàn gỡ nhờ pha lập công của Nguyễn Văn Tùng. Kết quả này tiếp thêm sự tự tin cho đội bóng xứ Thanh trước khi trở về sân nhà.

Hàng phòng ngự đội bóng xứ Thanh thi đấu đầy nỗ lực từ đầu mùa giải.

Thanh Hóa đã nhận 8 bàn thua sau 5 vòng đấu, nhưng con số này chưa phản ánh đầy đủ nỗ lực của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp trong bối cảnh lực lượng và chất lượng đội hình còn hạn chế.

Lối chơi phòng ngự quyết liệt, thường được ví von bằng cụm từ “3 xi 1 cát”, giúp đội bóng xứ Thanh nổi bật ở nhiều chỉ số chuyên môn. Thanh Hóa đạt trung bình 40,2 pha cắt bóng và 78,4 lần thu hồi bóng mỗi trận, đều cao hơn Bắc Ninh và Sông Lam Nghệ An.

Đội bóng cũng có 5 cầu thủ góp mặt trong top 20 người phá bóng nhiều nhất giải, trong đó Trương Thanh Nam đứng thứ ba với 20 lần giải nguy. Những con số ấy cho thấy tinh thần chiến đấu và nỗ lực bù đắp hạn chế về nhân sự của Thanh Hóa.

Đội bóng xứ Thanh cần tiếp tục duy trì sự tập trung trước Hà Tĩnh ở vòng đấu tới.

Trước một Hà Tĩnh đang sở hữu khả năng tấn công khá đa dạng, những sai sót trong khâu kèm người, bọc lót hay duy trì cự ly đội hình có thể khiến đội chủ nhà phải trả giá.

Đội bóng của HLV Phan Như Thuật giành 10 điểm sau 5 vòng đấu, với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Đáng chú ý, sau trận thua CAHN ở vòng mở màn, đội bóng núi Hồng đã trải qua 4 trận liên tiếp bất bại, trong đó có chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng ở vòng đấu vừa qua.

Luiz Antonio ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Thể Công - Viettel. Ảnh: HLHT FC.

Sức mạnh của Hà Tĩnh nằm ở khả năng tổ chức lối chơi và sự đa dạng trong phương án tiếp cận khung thành. Những cái tên như Daniel Passira, Charles Atshimene hay tiền vệ Luiz Antonio mang đến nhiều lựa chọn cho hàng công đội khách.

Khả năng tranh chấp, tận dụng bóng hai và những tình huống dứt điểm từ tuyến hai có thể trở thành vũ khí để Hà Tĩnh khai thác những khoảng trống của hàng thủ Thanh Hóa.

Sân nhà sẽ là điểm tựa quan trọng của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp.

Dẫu vậy, lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ là điểm tựa quan trọng để thầy trò HLV Mai Xuân Hợp hướng tới một kết quả tích cực. Điều cần thiết là Thanh Hóa phải duy trì được tính kỷ luật trong phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt các tình huống chuyển trạng thái và cơ hội có được.

Trong thế trận được dự báo không dễ dàng, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và hạn chế sai lầm ở những thời điểm quyết định sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả chung cuộc. Hà Tĩnh có lợi thế về phong độ, nhưng Thanh Hóa hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt nếu phát huy được tinh thần thi đấu và sự quyết tâm trên sân nhà.