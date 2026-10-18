Thanh Hóa gỡ vướng mặt bằng, thúc đẩy tăng trưởng dịp cuối năm

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Tuyến đường bộ ven biển từ Ninh Hải đến cầu Lạch Bạng 2 là một trong những dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất trên địa bàn phường Hải Lĩnh với 301 hộ dân bị ảnh hưởng trên diện tích hơn 11ha. Ảnh: Khiếu Tư /TTXVN

Theo đó, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất đai. Tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ được theo dõi hằng tuần; những chỉ tiêu không đạt trong hai tuần liên tiếp, người đứng đầu phải trực tiếp giải trình, có phương án khắc phục ngay, không để dồn áp lực sang tháng cuối năm.

Tại phường Đào Duy Từ, ngay sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, địa phương đã ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV/2026, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và bảo đảm nguồn thu tiền sử dụng đất.

Một trong những dự án trọng điểm đang được phường Đào Duy Từ tập trung tháo gỡ vướng mắc là Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, nay thuộc phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng diện tích thực hiện trên địa bàn phường là 48,67 ha. Đến nay, địa phương đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với 35,87 ha; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt là 74,44 tỷ đồng, trong đó đã chi trả 72,42 tỷ đồng. Diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư đạt 31,29 ha, tương đương 64,29% tổng diện tích dự án; phần diện tích chưa bàn giao còn 17,38 ha, đặt ra yêu cầu phải quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ triển khai.

Để sớm bàn giao diện tích còn lại, phường Đào Duy Từ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thành lập các tổ công tác thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân. Địa phương tập trung rà soát từng trường hợp, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, làm rõ các kiến nghị liên quan đến đất đai và quyền lợi của người dân; kịp thời xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời báo cáo cấp trên giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.

Ông Lê Duy Trung, Chủ tịch UBND phường Đào Duy Từ nhấn mạnh, vốn đầu tư công là một cấu phần quan trọng của tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tác động trực tiếp đến hoạt động xây dựng và tăng trưởng GRDP. Tuy nhiên, nếu mặt bằng không được bàn giao đúng tiến độ, các dự án khó triển khai đồng bộ, kéo theo nguy cơ chậm thi công và giải ngân vốn.

Vì vậy, phường đang tập trung rà soát từng dự án, từng trường hợp còn vướng mắc; đẩy nhanh các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tăng cường đối thoại để tạo đồng thuận, đồng thời thường xuyên kiểm tra tiến độ và xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong quá trình thực hiện. Mục tiêu là tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở, không để những tồn đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án và nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế trong quý IV.

Tập trung tăng thu tiền sử dụng đất

Tại xã Hoa Lộc, tăng thu ngân sách, trọng tâm là thu tiền sử dụng đất, được xác định là nhiệm vụ cấp bách trong những tháng cuối năm. Thực hiện Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 7/10/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV, xã phải thu tối thiểu 193,625 tỷ đồng tiền sử dụng đất, phấn đấu đạt 218,625 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng, địa phương cần thu hơn 64,5 tỷ đồng. Hoa Lộc thuộc nhóm 16 xã, phường trên địa bàn tỉnh còn phải thực hiện khối lượng thu tiền sử dụng đất lớn.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản trầm lắng, nhu cầu giao dịch và đầu tư giảm đã ảnh hưởng đến kết quả đấu giá quyền sử dụng đất. Tại khu dân cư Mảng Vị, thôn Trước, giai đoạn 2, qua hai lần đấu giá vào ngày 12/8 và 12/9/2026, mới có 8/43 lô được đấu giá thành công; trong đó, lần thứ nhất thành công 6 lô, lần thứ hai thành công 2 lô. Tại khu dân cư Cồn Mèo, thôn Hiển Vinh, cuộc đấu giá ngày 8/10/2026 thành công 7/47 lô.

Trong khi đó, nguồn thu tiền sử dụng đất quý IV phụ thuộc chủ yếu vào kết quả các cuộc đấu giá dự kiến tổ chức trong tháng 10 và tháng 11, cũng như việc người trúng đấu giá thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn. Nếu kết quả đấu giá không đạt yêu cầu, việc hoàn thành dự toán thu ngân sách và cân đối nguồn lực cho các nhiệm vụ chi, nhất là chi đầu tư phát triển, sẽ gặp khó khăn.

Ông Ngọ Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc cho biết, địa phương đang tập trung rà soát từng khu đất, đánh giá nguyên nhân các cuộc đấu giá chưa đạt kết quả để điều chỉnh phương án phù hợp. Đối với khu dân cư Mảng Vị, xã xem xét các yếu tố về giá khởi điểm, hạ tầng, phương án phân lô và công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả cuộc đấu giá tiếp theo. Đồng thời, địa phương đôn đốc người trúng đấu giá thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn, phối hợp với cơ quan thuế và Công an xã xử lý các trường hợp chậm nộp theo quy định.

Theo Chủ tịch UBND xã, thời gian còn lại của năm không nhiều, trong khi chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất rất lớn, do đó xã phải tập trung vào những khâu có tác động trực tiếp đến kết quả thu, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện. Cùng với tổ chức đấu giá, địa phương tăng cường quản lý các nguồn thu còn dư địa, chống thất thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng. Đây là những nhiệm vụ được triển khai đồng thời nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của toàn tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV/2026 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Kế hoạch đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV tối thiểu đạt 17,09%, cả năm đạt 11%, hoàn thành mục tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 169/NQ-CP.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường triển khai nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ - 1 xuyên suốt”, xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, tiến độ và kết quả. Các đơn vị phân công nhiệm vụ đến từng phòng, từng cá nhân và đầu mối theo dõi chủ đầu tư, doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay; nội dung vượt thẩm quyền phải báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách trong thời hạn không quá hai ngày làm việc kể từ khi phát sinh, kèm phương án xử lý cụ thể.

Việc gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ thực hiện, tập trung xử lý các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công và thu ngân sách là những yêu cầu trọng tâm trong giai đoạn nước rút cuối năm, góp phần bảo đảm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2026.