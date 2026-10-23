Thanh Hóa gỡ 'nút thắt' cho loạt dự án du lịch sinh thái biển

Theo thông tin từ xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh (Thanh Hóa), hiện trên địa bàn 2 xã có 6 dự án du lịch sinh thái biển đang gặp khó khăn, vướng mắc chưa thể triển khai theo kế hoạch gồm: Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Linh Trường của Công ty Xứ Đoài và Công ty Việt Trí; Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch biển Hải Tiến 126; Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty Cổ phần Phương Trang Việt Nam; Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO; Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiến Thanh của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến; Dự án Khu biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng Quý Lâm của ông Lê Văn Quý.

Tại 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh có 6 dự án du lịch sinh thái biển đang gặp khó khăn, vướng mắc chưa thể triển khai. Ảnh: Gia Hân.

Trong đó, có 4 dự án gặp chung vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa hoàn tất để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai thi công công trình, gồm: Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Linh Trường của Công ty Xứ Đoài và Công ty Việt Trí; Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch biển Hải Tiến 126; Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty Cổ phần Phương Trang Việt Nam.

Riêng Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO vướng mắc về pháp lý xác định nguồn gốc đất do căn cứ pháp lý từ phán quyết của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tối cao. Đối với Dự án Khu biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng Quý Lâm của ông Lê Văn Quý hiện đang vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Sau khi kiểm tra, nghe báo cáo và ý kiến của các ngành, địa phương, chủ đầu tư các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp trong việc xúc tiến, triển khai các dự án trên địa bàn 2 xã Hoằng Thanh và Hoằng Tiến.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong các bước triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là công tác GPMB của các địa phương; đồng thời yêu cầu UBND 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh phải tập trung, nỗ lực hơn nữa trong công tác GPMB, phối hợp cùng các ngành, đơn vị liên quan sớm hoàn tất công tác GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư.

Hiện trạng dự án còn vướng mắc trên địa bàn các xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh. Ảnh: Gia Hân.

Nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền, cần báo cáo trực tiếp về UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết; đồng thời phải báo cáo tiến độ thực hiện công tác GPMB cũng như việc thực hiện các bước tiếp theo của dự án về Văn phòng UBND tỉnh vào thứ Sáu hằng tuần.

Đối với vướng mắc hiện có tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO, ông Cao Văn Cường giao Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp lịch họp giữa chủ đầu tư, chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan, cùng với sự tham gia của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để cùng làm việc, thống nhất tìm phương án làm rõ nguồn gốc đất tranh chấp nằm trong vùng dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Về Dự án Khu biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng Quý Lâm của ông Lê Văn Quý, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra lại toàn bộ tính pháp lý của dự án, tham mưu cho UBND tỉnh hướng xử lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường yêu cầu chính quyền địa phương có biện pháp dừng ngay việc xây dựng hạ tầng trên đất trong vùng dự án trước khi có quyết định giải quyết pháp lý cho dự án được rõ ràng, đúng quy định.