Thanh Hóa: Giữ lại màu xanh cho ruộng đồng

Bà con nông dân xã Trung Chính thay đổi thói quen để bảo vệ môi trường cho ruộng đồng. Ảnh: Nguyễn Chung.

Tạo ra thói quen mới

Trên cánh đồng lúa và rau màu của xã Trung Chính (Thanh Hóa), dọc các bờ kênh dẫn nước tưới tiêu nội đồng là dãy các thùng bê tông được đặt kiên cố, ngăn nắp và có nắp đậy kín đáo. Bên trong là các loại rác thải là vỏ bao bì, chai nhựa đựng thuốc BVTV đã qua sử dụng. Việc chủ động thu gom rác thải rắn của bà con nông dân diễn ra chưa lâu nhưng hiệu quả đã khá rõ nét đối với môi trường nông nghiệp tại đây. Đã không còn cảnh những bao bì bị vứt bừa bãi sau sử dụng trên bờ ruộng, dưới lòng kênh… người dân đang tạo ra một thói quen tích cực mới trong bảo vệ môi trường.

Ông Hoàng Xuân Vinh - một nông dân trú tại thôn Tân Phúc, xã Trung Chính cho biết: Từ khi được Ủy ban MTTQ xã tuyên truyền về kế hoạch cũng như lợi ích của việc thu gom bao bì thuốc BVTV, ông và người dân đã hiểu được hiểm họa môi trường tiềm ẩn từ thói quen vứt bỏ bao bì thuốc BVTV lâu nay. Cùng với đó, các chi hội, hội viên, nông dân trong thôn đã ký cam kết không vứt rác, bao bì thuốc BVTV ra môi trường và duy trì thu gom định kỳ.

“Sau khi sử dụng thuốc, chúng tôi chủ động thu gom bao bì, chai lọ thuốc BVTV bỏ vào các bể chứa đặt tại khu vực sản xuất. Mọi người cùng thực hiện, cùng nhắc nhở nhau nên dần hình thành nề nếp, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trên đồng ruộng cũng được nâng lên” - ông Vinh nói.

Ông Vinh cũng cho biết thêm, hiện địa phương đã duy trì, quản lý và phát huy hiệu quả 210 bể chứa bao bì thuốc BVTV được bố trí tại các cánh đồng của 15 thôn trên địa bàn xã.

Ý thức bảo vệ môi trường cho ruộng đồng cũng được bà con nông dân xã Tân Ninh phổ biến và nâng cao trong lao động, sản xuất hàng ngày. Trên địa bàn toàn xã, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân xã phối hợp với chính quyền địa phương đã lắp đặt hơn 60 bể thu gom bao gói thuốc BVTV tại các khu vực sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thu gom, bỏ đúng nơi quy định.

Xử lý rác thải đúng cách

Trao đổi với chúng tôi, bà Bùi Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Chính cho biết: Các bể được bố trí ở những vị trí thuận tiện để nông dân sử dụng nhưng không làm ảnh hưởng đến giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương và hoạt động sản xuất. Có đợt ra quân làm sạch đồng ruộng, hàng tấn bao bì, chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng đã được thu gom. Theo kế hoạch năm 2026, Hội Nông dân xã Trung Chính sẽ tổ chức từ 3 đến 4 đợt ra quân, tập trung thu gom bao thuốc BVTV tại các tuyến đường nội đồng, kênh mương, bờ vùng, bờ thửa, đồng thời kiểm tra, vệ sinh khu vực xung quanh 210 bể chứa nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân.

Để hoạt động thu gom đi vào nền nếp, các Chi hội nông dân phân công hội viên phụ trách từng khu vực đồng ruộng, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn người dân thu gom, bỏ bao bì thuốc BVTV đúng nơi quy định, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Thọ Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Ninh cũng cho biết: Bên cạnh hoạt động xây dựng và đưa các bể chứa bao gói thuốc BVTV vào sử dụng, Hội Nông dân xã còn thường xuyên kiểm tra, chỉnh trang, sửa chữa và vệ sinh các bể chứa đã được lắp đặt. Những bể bị xuống cấp được gia cố, làm sạch, bổ sung biển hướng dẫn, bảo đảm đúng quy cách kỹ thuật và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.