Thanh Hóa giới thiệu 28 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa thông tin về hoạt động trình diễn văn hóa các dân tộc trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Theo đó, chương trình diễn ra trong hai ngày 23-24/11 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, giới thiệu 28 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống, nghề thủ công và thực hành văn hóa cộng đồng. Mỗi di sản được lựa chọn một trình thức nghi lễ hoặc loại hình tiêu biểu để trình diễn trong khoảng 20 phút.

28 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Thanh Hóa sẽ được trình diễn tại Quảng trường Lam Sơn. ﻿Ảnh: Bộ VHTTDL

Nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc sẽ góp mặt như Trò Xuân Phả, trò diễn Pồn Pôông, Ngũ trò Viên Khê (dân ca Đông Anh), Hát nhà trò Văn Trinh và Hò Sông Mã.

Chương trình cũng giới thiệu các thực hành văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số như Kin chiêng Boọc Mạy của người Thái, Hát Sắc Bùa, Hát ún (hát ru) của người Mường, Xường Dao Duyên, nghi lễ Nhảng chập đáo (Tết Nhảy) của người Dao quần chẹt và Mo Mường.

Bên cạnh đó, nhiều lễ hội truyền thống được giới thiệu, gồm Lễ hội Cầu Ngư, Lễ hội đền Độc Cước, Lễ hội đền Bà Triệu, Lễ hội đền Lê Hoàn, Lễ hội Mường Ca Da, Lễ hội Mường Xia, Lễ hội Mường Khô, Lễ hội Nàng Han, Lễ hội Sết Bóoc Mạy, Lễ hội Trò Chiềng và Lễ hội đền Đồng Cổ.

Đáng chú ý, nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông), xã Thiệu Trung, cũng được giới thiệu thông qua hoạt động trình diễn và trưng bày, giúp người dân, du khách tìm hiểu trực tiếp kỹ thuật thủ công truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông), xã Thiệu Trung, được giới thiệu trong khuôn khổ hoạt động trình diễn văn hóa các dân tộc Thanh Hóa. Ảnh: Bộ VHTTDL

Theo kế hoạch, ngày 23/11 tập trung giới thiệu các loại hình diễn xướng dân gian và thực hành văn hóa cộng đồng; ngày 24/11 tiếp tục với các lễ hội truyền thống tiêu biểu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đề nghị các xã, phường có di sản phối hợp lựa chọn nội dung, chuẩn bị nghệ nhân và tổ chức trình diễn theo chương trình.

Thông qua hoạt động này, Thanh Hóa kỳ vọng đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.