Cánh đồng vụ đông tại tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Bùi Thái Bình)

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh đã gieo trồng khoảng 50.352ha cây trồng vụ đông 2026-2027, vượt 8.352ha so với kế hoạch 42.000ha, đạt 119,9% kế hoạch. Kết quả này tạo thêm nguồn nông sản cho thị trường những tháng cuối năm, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục chăm sóc, bảo vệ diện tích cây trồng đã gieo trồng.

Trong đó, diện tích ngô đạt 14.822ha, vượt 5,9% kế hoạch; diện tích rau đậu các loại và cây trồng khác đạt 35.530ha. Hiện, các địa phương đang tập trung chăm sóc, theo dõi sinh trưởng của cây trồng, kết hợp thu hoạch những diện tích đã đến kỳ, góp phần duy trì sản lượng và bảo đảm nguồn cung nông sản, thực phẩm dịp Tết Nguyên đán năm 2027.

Nông dân Thanh Hóa tập trung sản xuất vụ đông. (Ảnh: Bùi Thái Bình)

Khẩn trương thu hoạch cây vụ đông ưa ấm. (Ảnh: Bùi Thái Bình)

Để bảo vệ kết quả sản xuất, các tổ công tác của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng, thu hoạch đúng thời vụ; chủ động dự tính, dự báo và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Cùng với đó, ngành nông nghiệp hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp ứng phó rét đậm, rét hại, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết bất lợi đến cây trồng vụ Đông.

Ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa cũng tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng, phục vụ yêu cầu sản xuất và tiêu thụ nông sản. Công tác theo dõi, giám sát sinh vật gây hại tiếp tục được chú trọng nhằm phát hiện sớm nguy cơ phát sinh dịch hại, chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ cây trồng, góp phần duy trì hiệu quả sản xuất vụ Đông.