Thanh Hóa giành 1 điểm quả cảm trên sân của Công an Hà Nội

Đội hình xuất phát có nhiều thay đổi của CLB Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hoàng

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Thanh Hóa nhập cuộc với tinh thần quyết tâm và nỗ lực tổ chức phòng ngự. Dù vậy, sức ép liên tục từ đội chủ nhà khiến khung thành của thủ môn Thanh Diệp nhiều lần chao đảo.

Phút 14, Đình Bắc tung cú dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm, bóng chạm cầu thủ hai đội trước khi hướng về khung thành. Một hậu vệ Thanh Hóa kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu thua cho đội khách.

Sau đó, thủ môn Thanh Diệp tiếp tục có những pha xử lý chắc chắn trước các tình huống đánh đầu của Adou Minh và Perea.

Đình Bắc (trái) ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Minh Hoàng

Nỗ lực của CAHN được cụ thể hóa ở phút 43. Từ đường tạt bóng của Lê Văn Đô, Ngọc Tín đánh đầu đưa bóng dội xà ngang, Đình Bắc băng vào đánh đầu bồi mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Bị dẫn bàn, Thanh Hóa vẫn thi đấu đầy nỗ lực và không buông xuôi.

Sau giờ nghỉ, đội bóng xứ Thanh tiếp tục phải chống đỡ sức ép của CAHN. Phút 54, Perea đánh đầu tung lưới Thanh Diệp sau đường kiến tạo của Leo Artur, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định lỗi việt vị ở tình huống trước đó.

Chỉ ít phút sau, Thanh Hóa bất ngờ tạo ra bước ngoặt.

Văn Tùng và các đồng đội ăn mừng bàn gỡ hoà cho đội bóng xứ Thanh. Ảnh: Minh Hoàng

Phút 60, từ pha chuyển trạng thái nhanh, Văn Tùng tung cú dứt điểm quyết đoán. Bóng chạm chân một cầu thủ CAHN, đổi hướng rồi đi vào góc gần, giúp đội khách san bằng tỷ số 1-1.

Bàn gỡ tiếp thêm sự tự tin cho Thanh Hóa. Trong phần còn lại của trận đấu, đội bóng xứ Thanh kiên trì phòng ngự, đồng thời chờ đợi cơ hội từ những pha phản công. Thủ môn Thanh Diệp tiếp tục trở thành điểm tựa với nhiều tình huống cứu thua quan trọng trước sức ép của các chân sút chủ nhà.

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối. Phút 87, Thanh Hóa được hưởng phạt đền sau tình huống Lê Văn Hoàn vượt qua thủ môn Nguyễn Filip và bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ Thanh Hóa đã việt vị trước đó và không cho đội khách hưởng phạt đền.

Hàng phòng ngự Thanh Hóa có trận đấu kiên cường trước đội chủ nhà. Ảnh: Minh Hoàng

Những phút bù giờ, CAHN tiếp tục dồn lên tìm bàn thắng. Đình Huyên có pha ngăn chặn quan trọng, không để Đinh Thanh Bình thực hiện cú dứt điểm nguy hiểm, góp phần bảo toàn kết quả hòa cho đội bóng xứ Thanh.

Chung cuộc, Thanh Hóa hòa CAHN 1-1 ngay trên sân Hàng Đẫy. Một điểm giành được trong thế trận chịu nhiều sức ép là thành quả xứng đáng cho tinh thần thi đấu quả cảm, sự kiên cường và nỗ lực của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp.