Khu tái định cư Đồng Cửa, thôn Côn Cương 2, xã Thắng Lợi hiện đã hoàn thành đủ điều kiện giao đất cho khoảng 200 hộ dân tái định cư. (Ảnh: Trần Cường)

Theo số liệu báo cáo, nguồn vốn được giao cho các địa phương phục vụ giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư và hạ tầng kỹ thuật là gần 4.982 tỷ đồng.

Đến ngày 9/11, số vốn đã giải ngân đạt 724,12 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân bình quân của các xã, phường được báo cáo ở mức 18,31%. Đối chiếu với tổng nguồn vốn đã giao, còn khoảng 4.258 tỷ đồng chưa giải ngân.

Dự án đi qua 19 xã, phường, liên quan đến 2.363 hộ dân phải di dời và bố trí tái định cư, nên các phần việc được triển khai trên nhiều địa bàn với quy mô vốn khác nhau.

Trong 19 địa phương, 17 xã, phường đã phát sinh giải ngân, có 8 địa phương đạt tỷ lệ cao hơn mức bình quân chung, với tổng cộng số tiền giải ngân khoảng 376 tỷ đồng. Phường Đông Quang dẫn đầu nhóm này về số tiền đã chi với 129,81 tỷ đồng, đạt 42,7%; phường Đông Tiến giải ngân 76,02 tỷ đồng, đạt 35,53%. Xã Hà Trung đạt 33,95 tỷ đồng, tương đương 32,86%; xã Hoằng Phú giải ngân 24,8 tỷ đồng, đạt 32,18%. Tuy vậy, xét về tỷ lệ giải ngân, xã Triệu Lộc có tỷ lệ giải ngân cao nhất trong 19 địa phương, đạt 61,46% với 27,66 tỷ đồng.

Các địa phương còn lại trong nhóm trên bình quân gồm xã Hoạt Giang, giải ngân 22,45 tỷ đồng, đạt 23,32%; xã Hoằng Giang với 33,06 tỷ đồng, đạt 20,12%; phường Đông Sơn với 28,61 tỷ đồng, đạt 19,07%.

Ngoài ra, 9 địa phương đã giải ngân nhưng tỷ lệ còn thấp hơn mức bình quân. Xã Thắng Lợi giải ngân 61,16 tỷ đồng, đạt 16,31%; xã Nông Cống 56,03 tỷ đồng, đạt 13,78%; xã Trường Lâm 68,54 tỷ đồng, đạt 11,6%; xã Trung Chính 41,64 tỷ đồng, đạt 10,28%. Trong nhóm này, Trường Lâm có số tiền giải ngân cao nhất, song tỷ lệ chưa đến 12%.

Tại các địa phương còn lại, phường Bỉm Sơn giải ngân 22,2 tỷ đồng, đạt 7,24%; phường Hàm Rồng 37,23 tỷ đồng, đạt 6,83%; xã Công Chính 32,17 tỷ đồng, đạt 6,37%; phường Trúc Lâm 20,34 tỷ đồng, đạt 4,42%; xã Thăng Bình 8,47 tỷ đồng, đạt 3,88%. Đáng chú ý, Thăng Bình cũng là địa phương có cả số tiền và tỷ lệ giải ngân thấp nhất trong nhóm đã phát sinh chi.

Tính chúng tổng số tiền của 9 xã, phường đã chi dưới mức bình quân là khoảng 348 tỷ đồng, gần tương đương với khoảng 376 tỷ đồng của nhóm 8 địa phương ở trên mức bình quân.

Phường Quang Trung và xã Các Sơn là hai địa phương chưa giải ngân vốn đến ngày 9/11. Theo thông tin kèm theo báo cáo, hai nơi không có hạng mục xây dựng khu tái định cư, đồng thời chưa được các cơ quan Trung ương bàn giao ranh giới, cọc mốc ngoài thực địa để triển khai giải phóng mặt bằng. Đây là điều kiện cụ thể ảnh hưởng đến khả năng xác định phạm vi thu hồi đất và triển khai các bước tiếp theo; hai địa phương này cần được phân biệt với những nơi đã bắt đầu giải ngân nhưng tỷ lệ còn thấp.

Các số liệu cho thấy tiến độ giải ngân giữa các địa bàn phân hóa rõ, cả về số tiền tuyệt đối lẫn tỷ lệ thực hiện. Một địa phương có thể giải ngân nhiều tiền nhưng tỷ lệ thấp do nguồn vốn được giao lớn; nơi khác giải ngân ít hơn nhưng đạt tỷ lệ cao hơn. Vì vậy, việc theo dõi cần đặt số tiền đã chi cạnh quy mô vốn và khối lượng công việc của từng xã, phường, gồm bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư và hạ tầng kỹ thuật.