Thanh Hóa gia cố nhiều tuyến đê xung yếu

Khẩn trương xử lý sạt trượt mái đê sông Cầu Chày

Tại xã Thiệu Hóa, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mái đê sông Cầu Chày, khu vực thôn Thiệu Long, xảy ra sạt trượt với chiều dài khoảng 50 m. Sự cố tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê nếu tiếp tục diễn biến phức tạp trong điều kiện mưa lớn và mực nước sông dâng cao.

Các lực lượng đang khẩn trương xử lý tuyến đê sông Cầu Chày.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, chiều tối ngày 17/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Thiệu Hóa đã khẩn trương huy động khoảng 100 người, gồm lực lượng Công an, Quân sự, các tổ chức đoàn thể và lực lượng xung kích của xã, nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Các lực lượng tập trung triển khai các biện pháp xử lý, gia cố vị trí sạt trượt, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp tục phát triển. Đồng thời, địa phương tổ chức theo dõi sát diễn biến mưa, mực nước sông Cầu Chày và tình trạng tuyến đê để chủ động triển khai các phương án ứng phó khi cần thiết.

Dùng lưới thép, bạt, cọc tre gia cố mái đê.

Trong bối cảnh mưa lớn còn diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng xã Thiệu Hóa duy trì lực lượng tại hiện trường, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tuyến đê, tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất của người dân.

Hơn 100 người xuyên trưa gia cố đê tả sông Mã

Cũng trong ngày 17/9, một sự cố sạt lở mái đê phía sông xảy ra trên tuyến đê tả sông Mã qua địa bàn phường Nguyệt Viên.

Xử lý lở mái đê sông Mã qua địa phận phường Nguyệt Viên.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự phường Nguyệt Viên, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 17/9, tại tuyến đê tả sông Mã K39+150 - K52+080, khu vực thuộc địa phận phường Hoằng Đại cũ, xảy ra sạt lở mái đê phía sông tại vị trí K51+120 - K51+175.

Cung sạt có chiều dài khoảng 55 m, chiều sâu khoảng 1,4 m; vị trí cung sạt cách mép mặt đê từ 0,4 - 1 m. Bước đầu, sự cố được xác định xảy ra trong điều kiện mưa lớn kéo dài khiến mái đê bị ngấm nước trong nhiều ngày. Mưa lớn, mực nước sông dâng cao cùng nền đất yếu có thể tiếp tục làm gia tăng nguy cơ sạt trượt.

Huy động nhân lực xử lý khẩn cấp tuyến đê xung yếu.

Ngay khi phát hiện sự cố, phường Nguyệt Viên đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường, lực lượng dân quân tự vệ, dân quân cơ động, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng quy tắc đô thị, phối hợp với Hạt Quản lý đê điều triển khai xử lý.

Nhiều phương tiện, máy móc, đất, vật liệu, bao tải và các vật tư cần thiết được đưa đến hiện trường. Các lực lượng tổ chức tập kết vật tư, xử lý khu vực sạt trượt, sụt lún và gia cố mái đê.

Sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ.

Biện pháp xử lý được triển khai khẩn trương, trong đó đóng cọc tre phía ngoài cung sạt, lót lưới P40 phía trong hàng cọc, đắp bao tải đất và trải bạt phía trên nhằm hạn chế nước mưa chảy trực tiếp xuống khu vực bị sạt.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khu vực đê bị sạt lở đã cơ bản được gia cố, khắc phục, góp phần bảo đảm an toàn trước mắt cho tuyến đê.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt, ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê cũng như khu dân cư, đất sản xuất phía trong đê.

Người dân cần theo dõi sát thông tin, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Phường Nguyệt Viên tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát toàn tuyến, tập trung vào các vị trí có nguy cơ sạt lở, sụt lún; cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và phân công lực lượng thường xuyên trực, theo dõi diễn biến.

Liên tiếp phát hiện điểm sạt lở trên tuyến đê sông Cung

Tại xã Hoằng Châu, nhiều điểm sạt lở trên tuyến đê sông Cung cũng được địa phương khẩn trương xử lý. Qua kiểm tra, tại tuyến đê sông Cung đoạn qua thôn Phượng Khê xảy ra sạt lở phía trong đê với chiều dài khoảng 15 m. Tại thôn Phượng Ngô, khu vực cống Đồng Chánh, xảy ra sạt lở phía ngoài đê với chiều dài khoảng 20 m.

Ngay sau khi phát hiện, xã Hoằng Châu đã huy động cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng dân quân, đồng thời huy động dụng cụ, phương tiện, máy móc tập trung xử lý, gia cố các vị trí bị sạt lở.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cùng cán bộ Hạt Quản lý đê điều thường xuyên có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp triển khai các biện pháp xử lý.

Vào trưa nay 17/9, sự cố vỡ bờ kênh T2 đã xảy ra trên địa bàn xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đe dọa trực tiếp đến an toàn các khu vực dân cư và sản xuất lân cận, lực lượng chức năng đang căng mình ứng phó sự cố.

Tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn diễn biến khó lường, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần tuân thủ các quy định, thông báo từ cơ quan chức năng không di chuyển vào vùng ngập sâu, ra sông đánh bắt cá, vớt củi.