Thanh Hóa ghi nhận thêm một ca mắc bệnh giun rồng

Ghi nhận thêm ca bệnh tại thôn Năng Cát

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Thanh Hóa, ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc bệnh giun rồng tại thôn Năng Cát, xã Linh Sơn.

Bệnh nhân mắc giun rồng do thói quen sinh hoạt

Khoảng một tháng trước khi được ghi nhận mắc bệnh, bệnh nhân xuất hiện tình trạng ngứa da dữ dội, sau đó nổi các nốt mụn nhọt ở bắp tay, ngực và hông. Bệnh nhân có thói quen thường xuyên đi nương rẫy, vào rừng sâu dài ngày và uống trực tiếp nước suối chưa qua đun sôi hoặc lọc.

Đáng chú ý, bệnh nhân là người nhà, sinh sống gần nhà ông Ngân Văn T. trường hợp mắc bệnh giun rồng được ghi nhận năm 2025 tại bản Năng Cát. Như vậy, theo thông tin được cung cấp, địa phương này đã ghi nhận tổng cộng 3 trường hợp mắc bệnh.

Các trường hợp có điểm chung là sử dụng nguồn nước suối trong sinh hoạt hoặc khi đi rừng. Đây là yếu tố cần được lưu ý trong công tác giám sát, phát hiện ca bệnh và triển khai các biện pháp phòng, chống lây nhiễm tại cộng đồng.

Bệnh giun rồng lây truyền qua đường nào?

Bệnh giun rồng (Dracunculiasis) do ký sinh trùng Dracunculus medinensis gây ra. Người và một số động vật, trong đó có chó, mèo, có thể nhiễm bệnh khi uống nước chứa các loài giáp xác nhỏ mang ấu trùng giun rồng hoặc ăn các vật chủ thủy sinh có chứa ấu trùng gây nhiễm.

Sau khi xâm nhập vào cơ thể, ký sinh trùng phát triển trong thời gian dài. Thông thường, khoảng 10–14 tháng sau khi nhiễm, giun cái di chuyển đến vùng dưới da, gây phồng rộp, sưng đau và có thể chui ra ngoài qua vết loét trên da. Khi vùng da có giun tiếp xúc với nước, giun có thể giải phóng ấu trùng vào môi trường nước, tiếp tục duy trì chu trình lây truyền.

Bệnh giun rồng có thể gây đau đớn kéo dài.

Bệnh giun rồng có thể gây đau đớn kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng đi lại, sinh hoạt và lao động của người mắc. Các tổn thương trên da cũng có nguy cơ bị nhiễm khuẩn thứ phát nếu không được chăm sóc đúng cách.

Do các triệu chứng ban đầu có thể biểu hiện dưới dạng ngứa da, sưng đau hoặc nổi tổn thương bất thường, người dân cần chú ý theo dõi sức khỏe, đặc biệt sau khi thường xuyên đi rừng, đi nương và sử dụng nguồn nước tự nhiên chưa qua xử lý.

Chủ động phòng bệnh từ nguồn nước và vật nuôi

Để phòng, chống bệnh giun rồng, người dân cần thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn nguồn nước, vệ sinh môi trường và quản lý vật nuôi.

Trước hết, cần thực hiện nguyên tắc ăn chín, uống sôi; tuyệt đối không uống trực tiếp nước sông, suối, ao, hồ hoặc giếng hở khi đi nương rẫy, đi rừng. Nên sử dụng nước đã đun sôi.

Trong trường hợp chưa có điều kiện đun sôi, cần sử dụng thiết bị lọc phù hợp hoặc vải lọc đủ dày để loại bỏ các loài giáp xác nhỏ có thể mang ấu trùng. Các biện pháp khử trùng bằng clo thông thường không bảo đảm loại bỏ nguy cơ giun rồng.

Đối với vật nuôi, không cho chó, mèo ăn sống các loại thủy sinh như tôm, cua, cá, ốc. Thức ăn có nguồn gốc thủy sinh cần được nấu chín trước khi cho vật nuôi ăn nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Bên cạnh đó, các hộ gia đình cần che đậy kín bể chứa và giếng nước, giữ gìn vệ sinh nguồn nước sinh hoạt. Không để người hoặc vật nuôi nghi mắc bệnh có vết loét tiếp xúc với ao, hồ, giếng và các nguồn nước dùng cho sinh hoạt.

Nếu phát hiện trường hợp nghi mắc bệnh, người dân cần thông báo cho nhân viên y tế để được hướng dẫn chăm sóc, xử lý tổn thương và thực hiện các biện pháp phòng lây truyền phù hợp.

Phát hiện sớm, đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ

Người dân cần đến trạm y tế hoặc cơ sở y tế gần nhất khi xuất hiện tình trạng ngứa da dữ dội, nổi mụn nhọt hoặc tổn thương bất thường ở bắp tay, ngực, hông, chân, đặc biệt khi có tiền sử đi rừng, đi nương hoặc sử dụng nước suối chưa qua xử lý. Trường hợp phát hiện giun chui ra từ da cũng cần được thăm khám và xử trí y tế kịp thời.

Người bệnh không nên tự ý kéo giun, dùng dao chọc vào các nốt tổn thương, nặn mụn hoặc tự bôi thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Những hành động này có thể khiến vùng da bị tổn thương nặng hơn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và gây khó khăn cho việc chăm sóc.

Việc phát hiện sớm, quản lý và xử trí đúng cách không chỉ giúp hạn chế biến chứng cho người bệnh mà còn góp phần bảo vệ nguồn nước và sức khỏe cộng đồng.

Để nâng cao hiệu quả phòng bệnh, người dân cần ghi nhớ và thực hiện thông điệp “3 không – 2 có”. Không uống trực tiếp nước ao, hồ, sông, suối khi đi nương, đi rừng.

Không cho chó, mèo ăn sống tôm, cua, cá, ốc và các loại thủy sinh có nguy cơ mang ấu trùng. Không tự ý kéo giun, nặn mụn hoặc chọc vào vết loét trên da. Có ý thức bảo vệ, che chắn và giữ gìn nguồn nước sạch của gia đình.

Công tác phòng, chống bệnh giun rồng cần sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân, ngành y tế, ngành thú y và các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm nguồn nước an toàn, quản lý vật nuôi, giám sát và phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc.

Mỗi người dân cần chủ động sử dụng nước an toàn, thực hiện vệ sinh môi trường và chia sẻ thông tin phòng bệnh đến người thân, hàng xóm, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên đi rừng, đi nương. Đây là những việc làm thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.