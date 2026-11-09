Thanh Hóa ghi nhận lượng mưa lớn, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ lụt

Theo văn bản số 62/BCĐ-BNNMT ngày 9/11/2026, do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số trạm đo mưa tại Thanh Hóa ghi nhận lượng mưa lớn. Cụ thể, Thanh Tân đạt 449mm, Như Xuân 403mm và hồ Khe Dài 349mm.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 9/11/2026, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa có nơi trên 120mm. Mực nước sông Yên tại trạm Chuối lúc 9h cùng ngày đạt 3,72m, cao hơn báo động 3 là 0,22m và đang tiếp tục lên.

Công văn số 62/BCĐ-BNNMT ngày 09/11/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia gửi UBND Thanh Hóa về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo, dự báo mưa lũ; kịp thời thông báo đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Tỉnh Thanh Hóa cần triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát, tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy và chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, bố trí lực lượng kiểm soát, cảnh báo tại các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nơi không bảo đảm an toàn. Bảo đảm an toàn giao thông trên các trục giao thông chính, chủ động chống ngập tại khu đô thị và khu công nghiệp.

Ban Chỉ đạo yêu cầu kiểm tra, rà soát các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu. Các địa phương cần chủ động vận hành, điều tiết hồ chứa theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Tỉnh Thanh Hóa phải thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo kết quả triển khai về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.