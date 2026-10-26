Thanh Hóa: Gấp rút hoàn thành hai dự án đê xung yếu trước ngày 31/12

Ghi nhận của phóng viên, tại dự án xử lý sạt lở đê Tây sông Cùng từ K2+666 - K3+566, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Dưới thời tiết nắng nóng 33 độ C, khoảng 30 cán bộ kỹ thuật, công nhân vẫn miệt mài thi công các hạng mục của dự án.

Nhà thầu thi công đang tập trung nhân lực, vật lực gấp rút hoàn thành dự án xử lý sạt lở đê Tây sông Cùng, từ K2+666 - K3+566 xong trước ngày 31/12.

Chia sẻ với phóng viên Báo Xây dựng, anh Cấn Xuân Hưng, cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH Xây dựng 358, nhà thầu thi công dự án xử lý sạt lở đê Tây sông Cùng, nói: Theo kế hoạch ban đầu, dự án này sẽ hoàn thành vào đầu năm 2027, tuy nhiên phía công ty đang đặt mục tiêu sẽ hoàn thành dự án xong trước ngày 31/12 năm nay.

"Để có thể hoàn thành dự án vượt kế hoạch, chúng tôi canh từng ngày nắng ráo để tăng cường nhân lực, vật lực, chia làm 3 mũi thi công, làm đồng thời nhiều hạng mục. Riêng với những thời điểm cần thiết, công ty sẽ bố trí tăng ca, tăng kíp", anh Hưng chia sẻ thêm.

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng ngày 26/10, ông Trần Văn Duy, Trưởng bộ phận kỹ thuật thẩm định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hoằng Hóa cho biết: Dự án xử lý sạt lở đê Tây sông Cùng từ K2+666 - K3+566 được khởi công xây dựng từ tháng 9/2026, đến nay đã hoàn thành được khoảng 40% khối lượng công việc.

Theo ông Duy, ban cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt tại công trường vừa để chỉ đạo, vừa cùng với nhà thầu tháo gỡ khó khăn khi có vướng mắc phát sinh.

Sau hơn một năm triển khai dự án xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn đoạn từ K5+157 - K9+121 đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc.

Tương tự tại dự án xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn đoạn từ K5+157 - K9+121, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Nga An, tỉnh Thanh Hóa), các nhà thầu thi công cũng đang triển khai thi công các hạng mục còn lại của dự án.

Ông Mai Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Nga An (chủ đầu tư) cho hay: Dự án xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn đoạn từ K5+157 - K9+121 được triển khai từ cuối năm 2024. Hiện dự án đã hoàn thành được hơn 80% khối lượng công việc.

"Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xong trước ngày 31/12, vì vậy xã đã thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, tận dụng thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ thi công", ông Quang thông tin thêm.

Dự án xử lý sạt lở đê Tây sông Cùng từ K2+666 - K3+566, xã Hoằng Hóa, do UBND xã Hoằng Hóa làm chủ đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng do Công ty TNHH Xây dựng 358 thi công. Dự án xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn đoạn từ K5+157 - K9+121, dự án trước đây do UBND huyện Nga Sơn làm chủ đầu tư, sau khi giải thể cấp huyện dự án được chuyển về cho UBND xã Nga An làm chủ đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng. Do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng nông nghiệp Thanh Hóa - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thương mại Phú Tài - Công ty Cổ phần Xây dựng VACIC (nay Công ty Cổ phần Xây dựng VACIC đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng HG) thi công.