Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Dự án “Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa” với tổng mức đầu tư 698 tỷ đồng đang được nhà thầu thi công hạng mục nâng cấp kênh và công trình trên kênh Hưng Long. Ảnh tư liệu (minh họa): Hoa Mai/TTXVN

Những ngày giữa tháng 9, trên công trường các dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai của tỉnh Thanh Hóa, không khí thi công diễn ra khẩn trương, chủ đầu tư và nhà thầu luôn có mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ các công trình, sớm ổn định đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các đơn vị thi công đã huy động máy móc, nhân lực để khẩn trương thi công các hạng mục còn lại của công trình, phấn đấu hoàn thành trong năm nay.

Tại xã miền núi Văn Phú, trong các đợt mưa bão vừa qua xã đã phải gánh chịu nhiều thiệt hại. Trước thực trạng này, UBND xã Văn Phú đã chỉ đạo các phòng, ban, ban quản lý các thôn, bản; tăng cường các giải pháp phòng chống thiên tai, triển khai các dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai tập trung nhân lực để hoàn thành các công trình trước mùa mưa bão năm nay.

Ông Lê Anh Tuấn, Trường phòng Kinh tế, UBND xã Văn Phú cho biết, trong năm 2026, xã đã sớm chuẩn bị xong các phương án phòng chống thiên tai, bão lũ. UBND xã đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn bổ sung, khắc phục các vật tư còn thiếu để sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão năm nay, đồng thời khẩn trương thực hiện các dự án khắc phục, phòng chống thiên tai.

Hiện toàn xã đang triển khai 10 dự án, trong đó có 2 dự án thực hiện theo quyết định ban bố tình huống khẩn cấp của UBND tỉnh gồm dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ tả sông Âm thuộc bản Lọng, xã Văn Phú và dự án xây dựng trường THCS Lâm Phú. Các đơn vị thi công đã huy động máy móc, nhân lực để khẩn trương thi công các hạng mục còn lại của công trình, phấn đấu hoàn thành trong năm nay, góp phần phòng sạt lở, ổn định đời sống dân.

Tại công trường dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ tả sông Âm thuộc bản Lọng, nhà thầu thi công là Công ty Trường Sơn đang tập trung nhân lực, máy móc để thi công đúng tiến độ. Đây là dự án có mức đầu tư 35 tỷ đồng, với mục tiêu xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ tả sông Âm thuộc Bản Lọng, xã Văn Phú với tổng chiều dài tuyến kè dài khoảng 350m và các công trình trên tuyến, công trình được thi công từ 16/1/2026, mục tiêu là phải hoàn thành trong năm 2026.

Dù dự án gặp một số khó khăn do tình hình giá vật liệu, nhiên liệu có sự biến động tăng cao, thời tiết có thời điểm diễn biến bất thường một phần ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Thế nhưng, tới nay, công trình cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, và đạt 92%, nhà thầu đang tiếp tục thi công đảm bảo đúng tiến độ, để sớm đưa vào sử dụng.

Ông Lê Văn Nam, Chỉ huy trưởng Công ty Trường Sơn cho biết, dự án đã hoàn thiện gần 92%, nhà thầu đang huy động máy móc, nhân công, trang thiết bị để thi công đúng tiến độ, phấn đấu cuối tháng 9/2026 sẽ hoàn thành công trình. Qua đó, góp phần phòng chống thiên tai, sạt lở, lũ ống, lũ quét trên địa bàn xã Văn Phú.

Tại xã miền núi Linh Sơn, mùa mưa bão năm 2025 đã gây sạt lở đồi Phòng Không, làm ảnh hưởng đến Khu dân cư thôn Nguyễn Trãi nằm dưới chân đồi. Trước tình hình này, tháng 9/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất tại đồi Phòng Không.

Vào cuối năm 2025, tỉnh đã phê duyệt dự án xử lý khẩn cấp sạt lở chân đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn với tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng, hiện dự án đang được triển khai với mục tiêu sẽ hoàn thiện trong mùa mưa bão năm nay giúp người dân không còn nỗi lo sạt lở, tuy nhiên do gặp một số vướng mắc nên dự án vẫn chưa hoàn thành, hiện UBND xã đang huy động nhà thầu, tập trung nhân lực để sớm hoàn thành dự án.

Bà Nguyễn Thị Gấm, thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn cho biết, trong mùa mưa năm ngoái quả đồi này có dấu hiệu bị sạt lở nên chính quyền UBND xã đã yên cầu chúng tôi di dời. Hiện nhà nước đang triển khai dự án khắc phục sạt lở, mong dự án sớm hoàn thành để phát huy hiệu quả phòng chống thiên tai.

Theo đại diện UBND xã Linh Sơn, hiện công trình đang được nhà thầu khẩn trương thi công để xong trước mùa mưa bão năm nay, tuy nhiên dự án còn gặp một số vướng mắc do chưa có chỗ thải đất đá. Bên cạnh đó, do đồi Phòng Không năm sát khu dân cư nên thi công phải đảm bảo an toàn theo từng bước nên tiến độ thi công bị kéo dài. Vì vậy, UBND xã đang đôn đốc nhà thầu tập trung khắc phục khó khăn, thi công dự án theo đúng tiến độ, để sớm hoàn thành dự án.

Theo ông Hà Văn Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Sơn cho biết, đối với các dự án đầu tư công đang triển khai trên địa bàn, UBND xã đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, tập trung giải quyết vướng mắc, khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành các dự án. Đối với dự án xử lý khẩn cấp sạt lở chân đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn, ngay sau khi nhân được quyết định ban bố tình huống khẩn cấp của UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND xã đã ban hành giải pháp để khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn cho dân tại khi vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, đồng thời triển khai dự án, và đến nay dự án đang triển khai gấp rút, chủ đầu tư đang tập trung hoàn thành dự án trong năm nay và đảm bảo an toàn cho người dân.

Còn tại xã miền núi Yên Nhân, do ảnh hưởng bởi các đợt mưa lũ năm 2025, nhiều nhà dân trong xã bị hư hỏng, các tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng tại nhiều vị trí gây chia cắt, các cơ sở hạ tầng như trường mầm non, nhà văn hóa, hệ thống điện, cột phát sóng truyền thông bị thiệt hại, hư hỏng nghiêm trọng. Ngay sau đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 với 7 dự án, tổng nguồn vốn là hơn 58 tỷ.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn vốn, UBND xã Yên Nhân đã triển khai xây dựng các dự án như, xây dựng khu tái định cư bản Na Quan và xây khu tái định cư Na Sọt thuộc thôn Na Nghịu, kè chống sạt lở suối chiềng, đường tràn thôn Mỵ…. Các dự án đều đang được triển khai đúng tiến độ nhờ các nhà thầu huy động đầy đủ công nhân, máy móc làm tăng ca, để sớm đưa các dự án vào sử dụng và bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai làm nhà ở, ổn định đời sống, và người dân sẽ không còn nỗi lo sạt lở, lũ ống, lũ quét mỗi khi mùa mưa bão về.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có 45 dự án khắc phục hậu quả thiên tai thực hiện từ năm 2025 cho đến nay, gồm các lĩnh vực đê điều, thủy lợi, sạt lở, tái định cư. Đối với 31 dự án được hỗ trợ kinh phí tại Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của UBND tỉnh, có 17 dự án đã thi công hoàn thành, có 7 dự án đạt tiến độ 90%, có 7 dự án đạt tiến độ 45%.

Đối với 14 dự án được hỗ trợ kinh phí tại các Quyết định số 3959/QĐ-UBND ngày 18/12/2025, và số 648/QĐ-UBND ngày 04/3/2026, có 1 dự án đạt 96% và 9 dự án thực hiện được 10-40%, còn lại các dự án khác chưa triển khai thi công. Để chủ động phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị các địa phương rà soát lại tất cả các công trình, nhà cửa, kho tàng, bến bãi để kịp thời sửa chữa, khắc phục những hư hỏng xong trước mùa mưa bão. Việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ, nâng cao năng lực các văn phòng thường trực các cấp đã được quyết liệt thực hiện để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ sớm.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hoá cũng đã yêu cầu các xã phường xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ", phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi có tình huống khẩn cấp; kịp thời khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo ông Khương Anh Tấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Thanh Hoá, thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tăng cường các nguồn lực cho đầu tư, tu bổ, nâng cấp các công trình phòng, chống thiên tai, các dự án tại các xã, phường và khu vực miền núi, để phòng chống thiên tai có hiệu quả. Tinh Thanh Hóa cũng sẽ thực hiện các dự án sắp xếp ổn định dân cư ở các khu vực lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; tăng cường tập huấn cho các lực lượng phòng, chống thiên tai; nâng cao dự báo để cung cấp kịp thời các thông tin về thiên tai, giúp hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, góp phần giúp người dân ổn định đời sống.