Người dân Thanh Hóa đan sản phẩm thủ công từ cói, góp phần duy trì nghề truyền thống, tạo việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và nâng cao kỹ năng sản xuất tại chỗ đang là những giải pháp được tỉnh Thanh Hóa chú trọng triển khai. Thông qua mở rộng cơ hội học nghề và kết nối thị trường lao động, nhiều hộ dân vùng miền núi đã có việc làm ổn định, tích lũy nguồn vốn phát triển kinh tế và từng bước thoát nghèo bền vững.

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng và thị trường lao động

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo sinh kế bền vững cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 872/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm giai đoạn 2026-2030. Theo đề án, toàn tỉnh đặt mục tiêu tuyển sinh, đào tạo nghề cho 426.650 người; trong đó trình độ cao đẳng 32.000 người, trung cấp 61.650 người, sơ cấp 155.500 người và đào tạo dưới 3 tháng 177.500 người.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% (có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%); khoảng 90% người học sau đào tạo có việc làm hoặc tự tạo việc làm, trong đó khoảng 80% làm việc đúng ngành nghề được đào tạo.

Đối với các xã miền núi, cùng với việc kết nối tuyển dụng vào các khu công nghiệp trong nước, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp dịch vụ tổ chức tư vấn, đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngay cả với những vị trí tuyển dụng ban đầu chưa yêu cầu bằng cấp cao, người lao động trúng tuyển đều được tham gia các khóa rèn luyện tay nghề và tác phong công nghiệp theo tiêu chuẩn của thị trường tiếp nhận trước khi xuất cảnh.

Tại xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa, công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo và chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài được địa phương chú trọng triển khai. Riêng năm 2026, xã có 40 lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước châu Âu, nâng tổng số lao động của xã đang làm việc ở nước ngoài lên hơn 260 người.

Theo ông Đàm Văn Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Quân, toàn xã hiện có khoảng 240 hộ gia đình có người thân làm việc ở nước ngoài. Nguồn tiền gửi về không chỉ giúp các gia đình trang trải cuộc sống, sửa chữa nhà cửa mà còn tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế.

Anh Vi Đại Tiến, ở thôn Ná Cà, là một trong những lao động đã trở về quê lập nghiệp sau thời gian làm việc tại Nhật Bản. Trước đây, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Qua tư vấn hướng nghiệp, anh đăng ký tham gia chương trình đào tạo ngành chế biến thực phẩm của Công ty HanoiLink để sang Nhật Bản làm việc. Trước khi xuất cảnh, anh trải qua 6 tháng học tiếng Nhật cùng các kiến thức, kỹ năng liên quan đến công việc chế biến thực phẩm.

Sau gần 8 năm làm việc tại Nhật Bản, anh Tiến tích lũy được khoảng 2 tỷ đồng. Trở về quê, anh sử dụng số tiền dành dụm để xây dựng nhà ở kiên cố, đồng thời vận dụng kiến thức, tay nghề đã học để mở cửa hàng sản xuất bánh sinh nhật kết hợp kinh doanh đồ uống. Hiện cơ sở kinh doanh mang lại cho gia đình anh thu nhập khoảng 120 triệu đồng mỗi năm.

Hiệu quả từ hướng đi này cũng được ghi nhận rõ nét tại xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa, nơi hiện có 117 lao động đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài với mức thu nhập bình quân từ 25 đến 35 triệu đồng/người/tháng.

Theo ông Hoàng Quốc Hội, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Thanh Phong, nguồn thu nhập ổn định từ thị trường lao động quốc tế không chỉ giúp nhiều hộ gia đình trên địa bàn thoát khỏi diện cận nghèo, mà còn tạo nguồn vốn quan trọng để người lao động sau khi hết hạn hợp đồng trở về quê phát triển kinh tế trang trại và tự tạo việc làm tại địa phương.

Phát triển kỹ năng nghề tại chỗ gắn với giảm nghèo bền vững

Đối với lực lượng lao động ở lại quê hương, việc mở các lớp đào tạo nghề nông thôn ngắn hạn gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ vốn vay ưu đãi đang được các xã miền núi Thanh Hóa triển khai sát với nhu cầu thực tế.

Trong tháng 10/2026, Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Ngọc Lặc tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề nuôi và trị bệnh cho gia súc, gia cầm trình độ dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, trang bị trực tiếp kiến thức chọn giống, thú y phòng dịch và quy trình chăm sóc vật nuôi an toàn sinh học cho người dân.

Tại thôn Thành Sơn, xã Kiên Thọ, chi bộ thôn đã đưa nhiệm vụ giảm nghèo gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm vào nghị quyết chuyên đề hằng năm. Anh Bùi Văn Lực, Bí thư Chi bộ thôn Thành Sơn, cho biết chi bộ phân công từng đảng viên phụ trách vận động người lao động trẻ học nghề để vào làm việc tại các doanh nghiệp hoặc đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời hướng dẫn các hộ ở nhà áp dụng kỹ thuật mới vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ đó, đến năm 2026, tỷ lệ hộ nghèo của thôn Thành Sơn đã giảm xuống còn 2,36% (so với mức 10,6% năm 2022), thu nhập bình quân đạt khoảng 51 triệu đồng/người/năm.

Người dân Thanh Hóa đan sản phẩm thủ công từ cói, góp phần duy trì nghề truyền thống, tạo việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Cùng cách làm sâu sát từ cơ sở, tại thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, các chi hội đoàn thể đã phối hợp hướng dẫn hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất kết hợp làm thủ tục vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển mô hình gia trại, trang trại.

Theo ông Bùi Văn Chính, Bí thư Chi bộ thôn Thọ Phú, việc sử dụng vốn vay đúng mục đích đi đôi với nắm vững kỹ thuật canh tác, chăn nuôi đã giúp nâng mức thu nhập bình quân của thôn lên khoảng 58 triệu đồng/người/năm, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn khoảng 1%.

Tương tự, tại thôn Thành Phong, xã Minh Sơn, nhờ tạo điều kiện cho người dân học nghề nông thôn và tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất hàng hóa, thu nhập bình quân đầu người đã đạt mức 62 triệu đồng/năm.

Từ thực tiễn triển khai tại các xã Thanh Quân, Thanh Phong, Kiên Thọ và Minh Sơn có thể thấy, việc đa dạng hóa hình thức đào tạo nghề theo nhu cầu của từng nhóm lao động là yếu tố then chốt để giải quyết bài toán việc làm ở khu vực miền núi. Khi người lao động trẻ được trang bị tay nghề, ngoại ngữ để vươn ra thị trường doanh nghiệp trong và ngoài nước, còn người dân gắn bó với nông nghiệp được bồi dưỡng kỹ thuật sản xuất tại chỗ, các hộ gia đình vùng cao Thanh Hóa sẽ có nền tảng vững chắc để nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo đa chiều bền vững./.