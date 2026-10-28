Thanh Hóa: Gần 1.000 công nhân được huấn luyện kỹ năng lái xe an toàn

Sáng 28/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá và UBND phường Đào Duy Từ, Công an phường Đào Duy Từ đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và triển khai "Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn" cho gần 1.000 công nhân công ty TNHH Giày Anora Việt Nam.

Gần 1.000 công nhân được tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh Phòng Cảnh sát giao thông).

Tại buổi tuyên truyền, thượng tá Lê Quang Hiền, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá đã đánh giá thực trạng công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 10 tháng đầu năm 2026, ý nghĩa của việc tổ chức triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô an toàn, nhất là cho đội ngũ công nhân; đánh giá cao sự quan tâm của UBND phường Đào Duy Từ, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam.

Ngoài việc tuyên truyền các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông, chiến dịch còn phân tích nguyên nhân, trình chiếu các video dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy; hướng dẫn công nhân cài đặt phần mềm VNeTraffic - ứng dụng hỗ trợ tiếp cận các tiện ích về giao thông.

Đặc biệt, các công nhân còn được hướng dẫn kỹ năng tham gia an toàn như: Đội mũ bảo hiểm đúng quy định; đã uống rượu, bia thì không lái xe; chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đi đúng phần đường, làn đường; tuân thủ quy định về tốc độ và chú ý quan sát, phòng ngừa nguy cơ dẫn đến tai nạn.

Các công nhân thực hành bài thi sa hình sát hạch mới. (Ảnh Phòng Cảnh sát giao thông).

Công nhân trực tiếp thực hành bài thi sa hình sát hạch mới với 11 tình huống mô phỏng thực tế mà người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy thường gặp, như: Biết giảm tốc độ, dừng lại quan sát khi đi đến khu vực ngã 3, ngã 4; quan sát, nhận biết các loại biển báo hiệu đường bộ; biết chuyển hướng, dừng xe, vượt xe để bảo đảm an toàn…

Qua đó, từng công nhân tự sửa những thói quen chưa chuẩn trước đây, bổ sung những kỹ năng còn thiếu và tự nhắc mình cẩn trọng hơn sau mỗi lần lên xe.