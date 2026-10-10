Thanh Hóa được giao chỉ tiêu phát triển 6.250 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Thi công Dự án NOXH Lam Sơn Riverside tại phường Hàm Rồng.

Ngày 30/9/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển NOXH, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, thay thế Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/1/2026.

Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP, Chính phủ giao tổng chỉ tiêu phát triển NOXH, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương là 899.857 căn; trong đó, chỉ tiêu phát triển NOXH để bán, cho thuê mua là 708.834 căn; chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê là 191.023 căn.

Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển NOXH, nhà ở cho thuê được giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm để triển khai thực hiện; rà soát các dự án đã có trong quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long (phường Nguyệt Viên).

Đối với tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã hoàn thành, đưa vào sử dụng khoảng 4.500 căn NOXH, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân, người lao động với tỷ lệ lấp đầy gần 100%.

Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP, tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu phát triển 6.250 căn NOXH, nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, năm 2026 là 900 căn; năm 2027 là 1.000 căn; năm 2028 là 1.100 căn; năm 2029 là 1.150 căn và năm 2030 là 2.100 căn. Trong tổng số căn được giao, chỉ tiêu phát triển NOXH để bán, cho thuê mua là 5.170 căn; chỉ tiêu nhà ở cho thuê là 1.080 căn.

Việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển NOXH, nhà ở cho thuê không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, nhất là các đối tượng có thu nhập thấp, mà còn đặt ra yêu cầu đối với tỉnh trong việc rà soát quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ các dự án và huy động nguồn lực đầu tư, bảo đảm kế hoạch phát triển nhà ở được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần hiện thực hóa quan điểm “quyền có nơi ở hợp pháp là quyền cơ bản của công dân”, bảo đảm mọi người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp với khả năng chi trả.

Báo cáo của Sở Xây dựng cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 12 dự án đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030.