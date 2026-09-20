Thanh Hóa dừng bước ở Cúp Quốc gia sau trận thua Becamex TP.HCM

Tối 19.9, CLB Thanh Hóa tiếp Becamex TP.HCM ở vòng 1 Cúp Quốc gia 2026/27 trên sân Thanh Hóa. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, liên tục tổ chức các pha tấn công về phía khung thành đội khách.

Cầu thủ Becamex TP.HCM ăn mừng bàn thắng vào lưới Thanh Hóa

Phút 11, Damoth thoát xuống bên cánh rồi trả ngược để Văn Tùng dứt điểm, nhưng hậu vệ Becamex TP.HCM kịp lui về cản phá.

Không lâu sau, Văn Tùng tiếp tục có cú sút nguy hiểm từ ngoài vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Trần Minh Toàn.

Đang tạo được thế trận tốt, Thanh Hóa bất ngờ nhận bàn thua ở phút 33. Từ quả phạt góc của Minh Khoa, Dos Anjos dứt điểm một chạm đưa bóng vào lưới, giúp Becamex TP.HCM vượt lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp 2, Thanh Hóa đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 49, Damoth có cơ hội đối mặt nhưng thủ môn Minh Toàn kịp thời cản phá.

Đến phút 67, Minh Đức đưa bóng vào lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Khi Thanh Hóa đang gia tăng sức ép, Becamex TP.HCM tận dụng khoảng trống để phản công.

Phút 82, Việt Cường thoát xuống, vượt qua thủ môn Thanh Diệp rồi ghi bàn vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Những phút còn lại, Thanh Hóa không thể tìm được bàn thắng. Chung cuộc, Becamex TP.HCM thắng 2-0 và giành quyền vào vòng 1/8, còn Thanh Hóa dừng bước tại Cúp Quốc gia 2026/27.