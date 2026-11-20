Các đại biểu dự hội nghị.

Sáng 20/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển ngành Trồng trọt năm 2027 và Phương án xây dựng mô hình cánh đồng một giống lúa gắn với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm vụ Xuân năm 2027.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hoàng Vũ Tuyến triển khai Kế hoạch phát triển ngành Trồng trọt năm 2027.

Theo kế hoạch, năm 2027, ngành Trồng trọt phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm từ 2% trở lên; sản lượng lương thực có hạt khoảng 1,5 triệu tấn; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt đạt từ 133 triệu đồng trở lên. Trong đó, vụ Xuân được xác định là vụ sản xuất quan trọng, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu cả năm.

Toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 188.000 ha trong vụ Xuân năm 2027, sản lượng lương thực đạt 804.950 tấn. Trong đó, diện tích lúa 113.500 ha, năng suất từ 65 tạ/ha trở lên; ngô 14.000 ha; rau, đậu các loại 16.000 ha. Diện tích cây ăn quả trồng mới phấn đấu đạt 800 ha.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, tỉnh sẽ triển khai 10 mô hình cánh đồng sản xuất một giống lúa gắn với liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm tại 10 xã với tổng diện tích 430 ha. Các mô hình được lựa chọn trên cơ sở bảo đảm vùng sản xuất tập trung, liền vùng, liền thửa, thuận lợi về thủy lợi, giao thông nội đồng và cơ giới hóa.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Vina Green tham luận về liên kết sản xuất lúa gắn với bao tiêu sản phẩm.

Điểm đáng chú ý là sản xuất trong các mô hình được tổ chức thống nhất từ lựa chọn giống lúa, lịch thời vụ đến quy trình kỹ thuật. Doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cùng tham gia tổ chức sản xuất; hợp đồng liên kết phải xác định rõ trách nhiệm của các bên, phương thức thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Việc ký kết và thống nhất các điều kiện bao tiêu cần được hoàn thành trước khi triển khai gieo cấy, hạn chế tình trạng sản xuất xong mới tìm đầu ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng bằng phương án sản xuất sát thực tế, làm rõ đóng góp của từng cây trồng, mùa vụ; chú trọng nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả, không chạy theo giá trị tăng trưởng do biến động giá.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền cấp xã rà soát, khôi phục diện tích đất bỏ hoang, bỏ vụ, phấn đấu đưa thêm 5.000 ha vào sản xuất; việc tích tụ đất đai phải tự nguyện, công khai, gắn với phương án khả thi.

Đồng thời, hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp và các đầu mối tổ chức sản xuất kết nối với nông dân; phát triển vùng nguyên liệu gắn với nhu cầu thu mua, chế biến, bảo đảm chất lượng, truy xuất nguồn gốc và thị trường tiêu thụ. Các hợp đồng liên kết phải làm rõ giá thu mua, phương thức thanh toán và trách nhiệm của các bên.

Ngành chuyên môn, địa phương cần chủ động chuẩn bị giống, vật tư, nguồn nước tưới; kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, nhất là giống sắn tại vùng có nguy cơ bệnh khảm lá; tăng cường dự báo, phòng trừ sâu bệnh, ứng phó thời tiết bất lợi, đẩy mạnh cơ giới hóa, tưới tiết kiệm và sản xuất giảm phát thải.

Đối với 10 mô hình cánh đồng một giống lúa, phải thống nhất giống, thời vụ, quy trình kỹ thuật, xác định rõ đầu mối tổ chức và hoàn thiện hợp đồng bao tiêu trước khi gieo cấy. Đồng thời, theo dõi chi phí, kết quả sản xuất, lợi nhuận, sản lượng thu mua để đánh giá và nhân rộng mô hình hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành hướng dẫn kịp thời chính sách hỗ trợ; các địa phương xây dựng phương án sản xuất, nhu cầu hỗ trợ và kế hoạch khôi phục đất bỏ hoang, bỏ vụ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, kiểm tra tiến độ, bảo đảm kế hoạch được triển khai tạo chuyển biến thực chất, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.