Thanh Hóa: Đưa thanh toán không tiền mặt đến với người dân miền núi

Đưa thanh toán số đến chợ dân sinh và hộ kinh doanh

Vừa qua, Hội Nông dân phối hợp với Phòng Kinh tế và Công an xã Thạch Quảng (Thanh Hoá) tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân, các hộ kinh doanh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Hoạt động hướng đến thay đổi thói quen giao dịch trong đời sống hằng ngày, từng bước đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân địa phương.

Từ chợ dân sinh đến tuyến đường giao thương, xã Thạch Quảng đang đưa thanh toán không tiền mặt đến gần hơn với người dân.

Các lực lượng tập trung tuyên truyền tại khu vực chợ xã Thạch Quảng, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ Quảng Phú đến Trường Giang và dọc tuyến Sông Ngang đi Thác Mây. Đây là những khu vực có hoạt động mua bán, giao thương và lưu thông của người dân, tạo điều kiện để phương thức thanh toán số tiếp cận trực tiếp các hộ kinh doanh và khách hàng.

Thay vì chỉ tuyên truyền bằng khẩu hiệu, lực lượng tham gia ra quân còn trực tiếp hướng dẫn người dân làm quen với các thao tác thanh toán điện tử, đặc biệt là sử dụng mã QR và chuyển khoản qua điện thoại. Qua đó, người dân có thể tiếp cận phương thức thanh toán mới ngay tại nơi buôn bán, kinh doanh và trong những giao dịch thường ngày.

Đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại chợ dân sinh, việc sử dụng mã QR giúp quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, hạn chế tình trạng thiếu tiền lẻ hoặc nhầm lẫn khi trả tiền thừa. Người bán cũng có thể kiểm tra giao dịch, theo dõi dòng tiền và quản lý doanh thu thuận tiện hơn.

Đối với người dân kinh doanh nhỏ lẻ tại chợ dân sinh, việc sử dụng mã QR giúp quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, hạn chế tình trạng thiếu tiền lẻ hoặc nhầm lẫn khi trả tiền thừa.

Với người mua hàng, thanh toán không tiền mặt giúp giảm nhu cầu mang theo tiền mặt, đồng thời dễ dàng thực hiện các giao dịch có giá trị nhỏ như mua rau, thịt, hàng tiêu dùng hoặc trả tiền đồ uống. Khi được sử dụng đúng cách, phương thức này còn góp phần hạn chế những rủi ro liên quan đến việc cất giữ, vận chuyển tiền mặt.

Gỡ rào cản để người dân mạnh dạn sử dụng

Tại khu vực miền núi, việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt không chỉ đưa công nghệ vào hoạt động mua bán mà còn gắn với quá trình thay đổi thói quen của người dân. Với những người đã quen sử dụng tiền mặt trong thời gian dài, việc chuyển sang quét mã QR hoặc chuyển khoản có thể cần thêm thời gian làm quen và được hướng dẫn cụ thể.

Lực lượng chức năng tham gia hướng dẫn trực tiếp cho người dân làm quen với các thao tác thanh toán điện tử, đặc biệt là sử dụng mã QR và chuyển khoản qua điện thoại.

Vì vây, hoạt động của xã Thạch Quảng chú trọng cách tiếp cận trực tiếp, dễ hiểu, lấy người dân và hộ kinh doanh làm trung tâm. Những thao tác cơ bản được hướng dẫn từng bước, giúp người dân biết cách thực hiện giao dịch, kiểm tra thông báo thanh toán và chủ động hơn khi sử dụng các tiện ích ngân hàng trên điện thoại.

Đối với người lớn tuổi hoặc những người ít tiếp xúc với công nghệ, sự hỗ trợ trực tiếp có ý nghĩa quan trọng, giúp giảm tâm lý e ngại khi tiếp cận phương thức thanh toán mới. Việc bắt đầu từ những giao dịch nhỏ, quen thuộc cũng tạo điều kiện để người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng thanh toán điện tử.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng cho biết, việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt là một nội dung thiết thực trong quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Thông qua tuyên truyền, vận động và hỗ trợ trực tiếp, xã hướng tới giúp người dân, nhất là các hộ kinh doanh hiểu rõ lợi ích và chủ động áp dụng phương thức thanh toán này trong hoạt động hằng ngày.

Để thanh toán không tiền mặt thực sự đi vào đời sống, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, sự hưởng ứng của người dân, hộ kinh doanh giữ vai trò quyết định. Mỗi điểm bán hàng chủ động tiếp nhận chuyển khoản, mỗi người dân biết sử dụng mã QR sẽ góp phần mở rộng phạm vi ứng dụng thanh toán số tại địa phương.

Đặc biệt, sự hỗ trợ trực tiếp từ lực lượng chức năng có ý nghĩa quan trọng, giúp giảm tâm lý e ngại khi tiếp cận phương thức thanh toán mới.

“Quá trình triển khai cần gắn với việc nâng cao nhận thức về an toàn giao dịch. Người dân cần kiểm tra kỹ số tiền, tên người nhận trước khi chuyển khoản; chỉ xác nhận giao dịch khi đã nhận được thông báo tiền vào tài khoản; không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin bảo mật ngân hàng cho người khác. Những hướng dẫn này giúp người dân sử dụng tiện ích số an toàn, hạn chế nguy cơ bị lừa đảo”, ông Mạnh thông tin.

Ông Mạnh cũng cho biết thêm, việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt cần được duy trì thường xuyên, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với các hình thức truyền thông trên nền tảng số. Các hộ kinh doanh có thể chủ động đăng ký, bố trí mã QR tại quầy hàng, trong khi người dân từng bước sử dụng thanh toán điện tử trong những giao dịch phù hợp với điều kiện của mình.

Từ hoạt động ra quân tại chợ xã và các tuyến giao thông trên địa bàn, Thạch Quảng đang từng bước đưa thanh toán không tiền mặt đến gần hơn với cộng đồng dân cư. Khi công nghệ được hướng dẫn dễ hiểu, sử dụng thuận tiện và bảo đảm an toàn, những giao dịch nhỏ trong đời sống thường ngày sẽ trở thành điểm khởi đầu cho quá trình chuyển đổi số ở địa bàn miền núi.