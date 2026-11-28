Quyết sách kịp thời, tạo dư địa phát triển

Trong bối cảnh cần kịp thời cụ thể hóa các chủ trương mới của Trung ương và triển khai những quy định pháp luật vừa được Quốc hội thông qua, 12 nghị quyết được HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX thông qua tại Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề) vừa qua có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phân cấp ngân sách, đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhấn mạnh yêu cầu về tính chủ động, kịp thời trong hoạt động quyết nghị của cơ quan dân cử, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong khẳng định: “Giá trị của một quyết sách không chỉ nằm ở nội dung đúng đắn mà còn ở thời điểm ban hành, bởi sự chậm trễ trong một quyết định có thể làm chậm cả quá trình triển khai công việc”.

Tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết. Ảnh: Hoàng Đông

Một trong những quyết sách đáng chú ý là việc HĐND tỉnh thông qua Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026 - 2031”, cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Điểm nổi bật của Đề án là chuyển trọng tâm đánh giá hiệu quả hoạt động từ “đã làm những gì” sang “đã giải quyết được vấn đề gì, tạo ra chuyển biến gì”; siết chặt kỷ luật trong tiếp nhận hồ sơ kỳ họp, theo dõi đến cùng việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Đáng chú ý, từng kiến nghị của cử tri sẽ được gắn mã số định danh để tra cứu tiến độ giải quyết, gắn với xây dựng mô hình “HĐND số Thanh Hóa” và áp dụng Bộ chỉ số tự đánh giá chất lượng hoạt động hằng năm mà không làm tăng biên chế. Qua đó, hướng hoạt động của cơ quan dân cử ngày càng đi vào thực chất, nâng cao trách nhiệm giải trình và hiệu quả giải quyết những vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm.

Cùng với nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, việc hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách cũng là một nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giai đoạn 2027 - 2030; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2027 và phân cấp thẩm quyền quyết định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Quang Hải báo cáo dự thảo tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Hoàng Đông

Các cơ chế mới hướng tới bảo đảm nguồn lực cho cấp xã tương xứng với nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện để các địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm ngân sách 2027. Ngay trong tháng 12/2026, UBND tỉnh được giao hoàn thiện dự toán ngân sách năm 2027 theo các quy định mới, bảo đảm từng cấp, nhất là cấp xã, nắm chắc nguồn lực và thẩm quyền ngay từ đầu năm ngân sách.

Đối với lĩnh vực đầu tư hạ tầng, HĐND tỉnh xác định Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ nút giao Đại lộ Lê Lợi với đường Thọ Xuân - Nghi Sơn vào Quần thể khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên, xã Tân Ninh theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) là dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay, gắn với yêu cầu hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đẩy nhanh tiến độ và quản lý chặt chẽ tài sản công.

HĐND tỉnh cũng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh; giao biên chế năm 2026 sát với vị trí việc làm và bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp.

Rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả thực hiện

Khi thời gian thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 chỉ còn hơn một tháng, yêu cầu đặt ra không chỉ là ban hành kịp thời các quyết sách mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, bảo đảm các cơ chế, chính sách sớm phát huy giá trị trong thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh, thước đo hiệu quả của các nghị quyết nằm ở kết quả thực tiễn, sự phát triển bền vững, mức độ thụ hưởng và sự hài lòng của Nhân dân.

“Điều cử tri chờ đợi sau kỳ họp là cấp xã có nguồn lực để làm tốt việc được giao; các công trình, dự án được triển khai đúng tiến độ; người dân được thụ hưởng chính sách kịp thời và những kiến nghị chính đáng được theo dõi đến khi có kết quả”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong

Trên tinh thần đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung tổ chức triển khai ngay các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả phải đạt đối với từng công việc.

Cùng với đó, UBND tỉnh và các ngành cần bám sát kịch bản tăng trưởng quý IV, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng thời, chủ động rà soát sớm danh mục các dự án đầu tư công năm 2027, bảo đảm điều kiện triển khai ngay từ đầu năm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hoàng Đông

Đối với hoạt động giám sát, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và từng đại biểu HĐND tỉnh tăng cường bám sát cơ sở, chỉ rõ những công việc còn chậm tiến độ và trách nhiệm khắc phục; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị đến khi có kết quả cuối cùng. Quá trình tổ chức giám sát cần tránh trùng lặp, gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở.

Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan dân cử, hướng trọng tâm giám sát vào hiệu quả giải quyết vấn đề, gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Đặc biệt, để bảo đảm chất lượng Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh dự kiến diễn ra trong tháng 12 tới, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ động hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ, làm rõ căn cứ pháp lý và tác động thực tiễn của từng nội dung trình kỳ họp; hạn chế tối đa tình trạng bổ sung, điều chỉnh hoặc xin rút nội dung sát ngày họp.

Tinh thần chủ động từ khâu chuẩn bị, kịp thời trong quyết nghị, quyết liệt trong tổ chức thực hiện và kiên trì giám sát đến cùng kết quả thực hiện không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, mà còn là yêu cầu quan trọng để Thanh Hóa khơi thông nguồn lực, phát huy hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo.