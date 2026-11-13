Thanh Hóa đưa Kiosk AI về phục vụ người dân tại tổ dân phố

Chuyển đổi số từ cơ sở, đưa dịch vụ công đến gần người dân

Sáng 13/11, UBND phường Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức ra mắt mô hình “AI - Hành chính tổ dân phố” tại tổ dân phố Đông Khê. Đây là mô hình lần đầu tiên được triển khai tại Thanh Hóa, đưa Kiosk tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) về tận khu dân cư, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, tìm hiểu thủ tục và thực hiện các thao tác dịch vụ công trực tuyến.

Lễ ra mắt mô hình “AI - Hành chính tổ dân phố” tại tổ dân phố Đông Khê.

Điểm nhấn của mô hình là hệ thống Kiosk VNMAP AI ONE do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Tân Thanh Phương cung cấp. Thiết bị được tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo, cho phép người dân tương tác bằng giọng nói tự nhiên, nhận diện nhu cầu và hướng dẫn thực hiện các bước liên quan đến thủ tục hành chính. Thay vì phải nhớ chính xác tên thủ tục hoặc tự tìm kiếm trên các nền tảng trực tuyến, người dân chỉ cần đặt câu hỏi như: “Tôi muốn làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe cần chuẩn bị những gì?” hoặc “Tôi muốn đăng ký khai sinh cho cháu”, hệ thống sẽ nhận diện yêu cầu, tìm kiếm thông tin liên quan và đưa ra hướng dẫn bằng ngôn ngữ dễ hiểu.

Ông Phạm Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, ông Nguyễn Viết Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Tân Thanh Phương cho biết, điểm thuận tiện của Kiosk VNMAP AI ONE là người dân không cần nhớ chính xác tên thủ tục hành chính hay phải thành thạo thao tác trên máy tính. Chỉ cần đặt câu hỏi bằng giọng nói, trợ lý AI sẽ nhận diện nhu cầu, tìm kiếm thông tin và hướng dẫn từng bước. Tính năng này đặc biệt hữu ích với người cao tuổi, người ít tiếp xúc với công nghệ hoặc còn lúng túng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo ông Thanh, một tính năng đáng chú ý khác của hệ thống là khả năng nhận dạng và xử lý giấy tờ bằng công nghệ OCR kết hợp trí tuệ nhân tạo. Khi người dân quét căn cước công dân hoặc các tài liệu cần thiết, hệ thống có thể nhận dạng, bóc tách thông tin và hỗ trợ điền vào những trường dữ liệu tương ứng trên biểu mẫu điện tử. Người sử dụng vẫn được kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận thông tin trước khi chuyển sang bước tiếp theo, góp phần giảm thao tác nhập liệu thủ công và hạn chế sai sót.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, Kiosk còn hỗ trợ số hóa giấy tờ thông qua mã QR hiển thị trên màn hình. Người dân có thể sử dụng camera điện thoại để chụp tài liệu và chuyển vào hồ sơ, thuận tiện khi cần xử lý nhiều trang giấy tờ. Hệ thống cũng hỗ trợ nhận diện, gợi ý cập nhật địa chỉ hành chính đối với những giấy tờ còn ghi tên đơn vị hành chính cũ sau khi sáp nhập về phường Đông Sơn. Khi gặp vướng mắc hoặc những thủ tục phức tạp, người dân có thể sử dụng chức năng kết nối trực tuyến để được cán bộ hỗ trợ từ xa.

Đại diện lãnh đạo phường Đông Sơn trao Kiosk AI cho các tổ dân phố.

Khi chứng kiến những Kiosk AI về tận tổ dân phố, bà Lê Thị Phú (90 tuổi, người dân tổ dân phố Đông Khê) bày tỏ sự phấn khởi: “Mô hình có cách tiếp cận đổi mới, dễ hiểu, dễ làm. Việc đưa thiết bị về tận khu dân cư là rất tốt, giúp người dân tiếp cận các tiện ích hành chính nhanh chóng và thiết thực hơn”, bà Phú chia sẻ.

Kiosk AI hỗ trợ 45 thủ tục hành chính cơ bản

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Sơn cho biết, địa phương có diện tích trên 41 km², dân số gần 59.000 người và đang trong quá trình đô thị hóa nhanh. Vì vậy, việc giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Thời gian qua, phường đã triển khai nhiều mô hình cải cách hành chính như dịch vụ công lưu động, tiếp công dân trực tuyến, qua đó hỗ trợ thiết thực cho người dân, nhất là những người yếu thế và người còn hạn chế kỹ năng sử dụng công nghệ.

“Việc triển khai mô hình "AI - Hành chính tổ dân phố" là bước đi cụ thể nhằm đưa các tiện ích của chính quyền số đến gần người dân ngay tại khu dân cư, giúp giảm thời gian và chi phí đi lại”, ông Tâm nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Viết Thanh chia sẻ những tính năng của Kiosk AI đến với đại biểu tham dự buổi lễ.

Theo phương án vận hành do Trung tâm Phục vụ hành chính công phường xây dựng, Đông Sơn triển khai 6 Kiosk thông minh VNMAP AI ONE tại nhà văn hóa các tổ dân phố gồm: Đông Ninh, Đông Thành, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Minh và Đông Tân.

Các Kiosk tập trung hỗ trợ 45 thủ tục hành chính cơ bản và 7 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Người dân có thể tra cứu quy trình, thành phần hồ sơ, phí, lệ phí, thời hạn giải quyết; được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, số hóa tài liệu và thanh toán trực tuyến đối với những dịch vụ có tích hợp.

Người dân trực tiếp trải nghiệm Kiosk AI.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn cho biết, để mô hình hoạt động thực chất, đơn vị đã tham mưu xây dựng phương án vận hành, phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận và lực lượng tham gia. Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường là đầu mối quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ và theo dõi hoạt động của các điểm Kiosk. Trưởng các tổ dân phố, ban quản lý nhà văn hóa phối hợp bảo đảm địa điểm, cơ sở vật chất; tổ công nghệ số cộng đồng và Đoàn Thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân thao tác, đặc biệt quan tâm hỗ trợ người cao tuổi.

Cùng với đó, phương án vận hành đặt yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người dân không phải cung cấp mật khẩu, mã OTP cho người hỗ trợ; thiết bị cần có cơ chế đăng xuất, xóa dữ liệu tạm sau mỗi lượt sử dụng. Việc kiểm tra, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật cũng được phân công cụ thể nhằm duy trì hoạt động ổn định.

Việc đưa Kiosk AI về tổ dân phố cũng được triển khai trên nền tảng những kết quả chuyển đổi số mà phường Đông Sơn đã đạt được. Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, toàn bộ 363/363 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được công khai. Tính đến ngày 7/10/2026, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 99,72%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,41%. Địa phương cũng đã tổ chức 9 đợt hỗ trợ dịch vụ công lưu động, giúp hơn 991 lượt người dân và hỗ trợ nộp trực tuyến 748 hồ sơ.