Người lao động đến làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp lấy số thứ tự tự động tại các Kios thông minh đặt tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Trong 10 tháng năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa tiếp nhận 18.762 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp cho 18.947 trường hợp.

Cùng với bảo đảm quyền lợi cho người lao động mất việc làm, Trung tâm đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và kết nối cung-cầu lao động. Qua đó, chính sách bảo hiểm thất nghiệp từng bước trở thành công cụ hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống và sớm quay trở lại thị trường lao động.

Giải quyết kịp thời quyền lợi, bảo đảm an sinh

Sau khi chấm dứt công việc tại doanh nghiệp, anh Trần Văn Mười, sinh năm 1990 ở xã Đồng Tiến đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đây là lần đầu thực hiện thủ tục nên anh chưa nắm rõ quy trình. Tuy nhiên, ngay từ khâu tiếp đón, anh được hướng dẫn lấy số thứ tự tự động tại kiosk, phân luồng và chỉ dẫn đến khu vực tiếp nhận hồ sơ phù hợp. Quá trình thực hiện vì vậy diễn ra thuận lợi, không phải chờ đợi kéo dài.

Cùng với hoàn thiện hồ sơ, anh Mười được phát phiếu khảo sát nhu cầu tìm việc, cung cấp thông tin tuyển dụng và tư vấn lựa chọn công việc mới. Qua tìm hiểu, anh đang định hướng tham gia phỏng vấn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Tuyết, phường Quảng Phú. Anh cho biết khoản trợ cấp giúp có thêm thu nhập trong thời gian chưa tìm được việc làm; việc được tư vấn, cung cấp thông tin tuyển dụng ngay khi làm thủ tục cũng giúp anh chủ động hơn trong lựa chọn công việc tiếp theo.

Tương tự, đầu tháng 10/2026, anh Đỗ Xuân Huy ở phường Sầm Sơn đến Trung tâm làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Ngoài được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định, anh còn được tư vấn về nhu cầu tuyển dụng và những vị trí việc làm có thể tiếp cận. Việc kết nối thông tin ngay trong quá trình giải quyết chế độ giúp người lao động thuận lợi hơn khi tìm kiếm công việc mới.

Hàng ngày có hàng trăm lượt lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Trung tâm đã có nhiều hoạt động đồng hành với người lao động trong quá trình tìm kiếm việc làm mới. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, trong 10 tháng năm 2026, nguyên nhân thất nghiệp chủ yếu là chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với 8.991 người, chiếm 53,32%; hết hạn hợp đồng có 5.767 người, chiếm 34,2%. Có 537 người thất nghiệp do doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc thay đổi cơ cấu, chiếm 3,19%; các nguyên nhân khác là 1.568 người, chiếm 9,29%.

Cơ cấu trình độ của người đề nghị hưởng trợ cấp cho thấy thất nghiệp xuất hiện ở cả nhóm lao động phổ thông và lực lượng đã qua đào tạo. Trong tổng số người nộp hồ sơ, lao động phổ thông chưa có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn có 4.996 người, chiếm 29,63%; trình độ sơ cấp nghề và có chứng chỉ nghề là 3.726 người, chiếm 22,1%; trung cấp có 3.224 người, chiếm 19,12%; cao đẳng có 2.691 người, chiếm 15,96%; đại học và trên đại học có 2.230 người, chiếm 13,23%.

Xét theo nghề nghiệp trước khi thất nghiệp, lao động giản đơn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 11.121 người, tương đương 65,95%; công nhân có kỹ thuật là 2.777 người, chiếm 16,47%; nhân viên chuyên môn sơ cấp, nhân viên kỹ thuật làm việc tại văn phòng có 2.232 người, chiếm 13,24%.

Ông Lê Ngọc Hảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa cho biết Trung tâm xác định giải quyết bảo hiểm thất nghiệp phải gắn với tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề. Vì vậy, người lao động đến làm thủ tục đều được tư vấn chính sách, cung cấp thông tin tuyển dụng, khảo sát nhu cầu tìm việc và định hướng nghề nghiệp. Quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được tổ chức theo hướng thuận tiện, minh bạch, bảo đảm người lao động thụ hưởng chính sách đúng quy định.

Trong 10 tháng năm 2026, Trung tâm đã tư vấn cho 38.100 lượt người có nhu cầu liên quan đến việc làm, học nghề; tiếp nhận 79.608 lượt khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hoạt động khai báo giúp cập nhật tình trạng việc làm, theo dõi quá trình hưởng chính sách và phát hiện những trường hợp đã có việc làm để xử lý theo quy định.

Cùng với đó, Trung tâm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đối chiếu thông tin, rà soát các trường hợp đã có việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp, phòng ngừa tình trạng hưởng chế độ không đúng đối tượng. Từ đầu năm đến nay, có 52 trường hợp bị thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp, 24 trường hợp bị thu hồi quyết định hưởng trợ cấp và 18 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính.

Từ tháng 7/2026, thực hiện hướng dẫn của Cục Việc làm, Trung tâm triển khai 100% quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và bộ công cụ của Bộ Nội vụ. Việc số hóa góp phần giảm các khâu trung gian, tăng khả năng theo dõi tiến độ, tạo thuận lợi cho công tác quản lý và giải quyết quyền lợi của người lao động.

Mở rộng kết nối việc làm, hỗ trợ người lao động trở lại thị trường

Người lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp đều được tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề, bảo hiểm thất nghiệp. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Bên cạnh giải quyết chế độ, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa chú trọng mở rộng tư vấn nghề nghiệp, cung cấp thông tin tuyển dụng và kết nối trực tiếp người lao động với doanh nghiệp. Mục tiêu là giúp người thất nghiệp không chỉ vượt qua khó khăn về thu nhập trước mắt mà còn sớm tìm được công việc mới, duy trì khả năng tham gia thị trường lao động.

Trong 10 tháng năm 2026, Trung tâm đã tư vấn việc làm, chính sách lao động và thông tin về cơ hội làm việc ở nước ngoài cho 55.147 lượt người, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2025. Thông qua tư vấn, giới thiệu và kết nối, có 1.922 lao động tìm được việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài hoặc tham gia học nghề, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trung tâm đã tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm, gồm các phiên định kỳ tại Trung tâm và phiên lưu động tại các trường trung học phổ thông. Có 87 doanh nghiệp tham gia, thu hút 4.671 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm và tiếp cận thông tin thị trường lao động; qua đó, 823 người lao động được hỗ trợ tìm kiếm việc làm.

Hoạt động kết nối được triển khai theo hướng sát hơn với nhu cầu và khả năng của từng người. Trung tâm khảo sát trình độ, kinh nghiệm, nguyện vọng của người tìm việc để lựa chọn vị trí tuyển dụng phù hợp, hạn chế tình trạng giới thiệu chung chung. Hỗ trợ học nghề cũng được xác định là giải pháp giúp người thất nghiệp chuyển đổi công việc, bổ sung kỹ năng khi nghề cũ không còn phù hợp. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã ban hành quyết định hỗ trợ học nghề cho 3 lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để mở rộng khả năng tiếp cận, Trung tâm kết hợp tư vấn trực tiếp, phiên giao dịch lưu động và tuyển dụng trực tuyến trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại địa chỉ www.vieclam.gov.vn. Thông tin tuyển dụng được đăng tải trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các kênh truyền thông của Trung tâm, giúp người lao động chủ động tìm hiểu, lựa chọn công việc.

Trong những tháng cuối năm 2026, Trung tâm dự kiến tổ chức thêm 4 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại các địa bàn có nguồn lao động tiềm năng và 9 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và địa bàn có nhu cầu tuyển dụng lớn. Các phiên giao dịch tập trung tư vấn, giới thiệu vị trí tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức phỏng vấn tại chỗ, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người lao động trực tiếp trao đổi, lựa chọn.

Trung tâm cũng tăng cường phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ sở giáo dục, đào tạo nghề và doanh nghiệp để rà soát, vận động người có nhu cầu tìm việc, chuyển đổi việc làm tham gia tư vấn. Nguồn lao động được phân loại theo ngành nghề, địa bàn và yêu cầu tuyển dụng để giới thiệu phù hợp. Với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn, Trung tâm trao đổi cụ thể về lịch phỏng vấn, thời gian tiếp nhận, địa điểm làm việc, phương án đưa đón, hỗ trợ chỗ ở và đào tạo ban đầu theo điều kiện của đơn vị.

Một nội dung được chú trọng là theo dõi kết quả sau giới thiệu, từ số lao động được tư vấn, tham gia phỏng vấn đến số người được tuyển chọn và thực tế nhận việc. Những trường hợp không đến nhận việc hoặc nghỉ việc sau tuyển dụng cũng được tìm hiểu nguyên nhân để điều chỉnh cách thức tư vấn, kết nối.

Với cách làm gắn giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp với tư vấn, đào tạo và kết nối việc làm, Thanh Hóa đang từng bước chuyển hoạt động hỗ trợ người thất nghiệp theo hướng chủ động hơn, trong đó, bảo đảm quyền lợi đúng, đủ, kịp thời là nền tảng; hỗ trợ tìm việc và nâng cao kỹ năng là giải pháp tiếp nối, hướng đến mục tiêu giúp người lao động ổn định việc làm, thu nhập và sớm trở lại thị trường lao động./.