Thanh Hóa: Đưa AI đến tận tổ dân phố, hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính

Ngày 13/11, UBND phường Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức ra mắt mô hình "AI - hành chính tổ dân phố" tại tổ dân phố Đông Khê. Đây là giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm đưa hoạt động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân ngay tại khu dân cư.

Phường Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) ra mắt mô hình "AI - hành chính tổ dân phố".

Thông qua thiết bị hỗ trợ tích hợp trí tuệ nhân tạo, người dân có thể đặt câu hỏi bằng giọng nói về các thủ tục hành chính như cấp đổi giấy phép lái xe, đăng ký khai sinh, thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện. Hệ thống nhận diện nhu cầu, tìm kiếm thông tin và hướng dẫn các bước thực hiện bằng ngôn ngữ dễ hiểu.

Đáng chú ý, công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) kết hợp trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ đọc, bóc tách thông tin từ căn cước và giấy tờ liên quan để điền vào các trường dữ liệu trên biểu mẫu điện tử. Người dân vẫn có thể kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận thông tin trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Hệ thống còn hỗ trợ số hóa giấy tờ thông qua mã QR bằng điện thoại di động. Trường hợp gặp thủ tục phức tạp hoặc phát sinh vướng mắc, người dân có thể kết nối trực tuyến để được cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ từ xa.

Bà Lê Thị Phú (90 tuổi) đang xem tài liệu giới thiệu về hệ thống Kiosk VNMAP AI ONE đặt tại nhà văn hoá.

Là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, ông Nguyễn Viết Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Tân Thanh Phương cho biết, điểm thuận tiện của Kiosk VNMAP AI ONE là người dân không cần nhớ chính xác tên thủ tục hành chính hay phải thành thạo thao tác trên máy tính.

Chỉ cần đặt câu hỏi bằng giọng nói, trợ lý AI sẽ nhận diện nhu cầu, tìm kiếm thông tin và hướng dẫn từng bước. Tính năng này đặc biệt hữu ích với người cao tuổi, người ít tiếp xúc với công nghệ hoặc còn lúng túng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Qua đó, góp phần giảm bớt thao tác thủ công, tiết kiệm thời gian và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ hành chính trên môi trường số.

Bà Lê Thị Phú (90 tuổi, ngụ ở tổ dân phố Đông Khê) cho hay: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy công nghệ hiện đại đưa về tận thôn như này. Việc này rất có ích cho người dân chúng tôi. Vì nhiều khi muốn làm thủ tục không biết làm như thế nào, giờ có vấn đề gì thì ra nhà văn hóa nhờ máy trả lời giúp, đỡ phải đi xa".

Người dân được các kỹ thuật viên hướng dẫn thao tác trên Kiosk VNMAP AI ONE để tìm hiểu các thông tin.

Ông Phạm Thanh Tâm, Phó chủ tịch UBND phường Đông Sơn cho biết, việc triển khai mô hình được đặt trong lộ trình đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân tại cơ sở. Địa phương cũng chú trọng phát huy vai trò của cán bộ tổ dân phố và Tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng thiết bị.

Trước đó, công tác chuyển đổi số tại phường Đông Sơn đã đạt một số kết quả tích cực. Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, toàn bộ 363/363 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được công khai. Tính đến ngày 7/10/2026, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 99,72%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,41%.

Phường cũng tổ chức 9 đợt hỗ trợ dịch vụ công lưu động, hướng dẫn hơn 991 lượt người dân và hỗ trợ nộp trực tuyến 748 hồ sơ. Lực lượng Tổ công nghệ số cộng đồng tại 27 tổ dân phố được tập huấn, từng bước trở thành cầu nối đưa các tiện ích số đến với người dân.

Từ kết quả bước đầu, mô hình "AI - hành chính tổ dân phố" được kỳ vọng mở thêm kênh hỗ trợ dịch vụ công ngay tại khu dân cư. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng cập nhật dữ liệu, độ chính xác của thông tin hướng dẫn, sự ổn định của hệ thống và đặc biệt là sự đồng hành của cán bộ cơ sở trong quá trình người dân sử dụng.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không thay thế vai trò của cán bộ hành chính mà hướng tới hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, thực hiện các thao tác trực tuyến thuận tiện hơn, qua đó thúc đẩy xây dựng chính quyền số từ cơ sở.