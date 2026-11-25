Theo báo cáo tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2026, thu ngân sách nhà nước tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Thanh Hóa.

Cụ thể, tính đến ngày 25/11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 62.801 tỷ đồng, vượt 22% dự toán. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 14.043 tỷ đồng; thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất) đạt 23.042 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 25.716 tỷ đồng.

Dự kiến cả năm 2026, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt 70.044 tỷ đồng, vượt 35,6% dự toán và tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức thu cao nhất từ trước đến nay của địa phương.

Trong cơ cấu nguồn thu, thu nội địa dự kiến đạt 42.644 tỷ đồng, vượt 28,6% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 27.400 tỷ đồng, vượt 48,1% dự toán.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chính.

Đáng chú ý, thu tiền sử dụng đất tiếp tục đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương. Tính đến ngày 23/11, khoản thu này đạt 13.948 tỷ đồng, hoàn thành 104,09% dự toán. Toàn tỉnh có 82/142 địa phương hoàn thành vượt mức dự toán thu tiền sử dụng đất, với tổng số tiền vượt 6.136 tỷ đồng.

Để tiếp tục khai thác nguồn thu, Thanh Hóa đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng tại 234 mặt bằng thuộc 99 xã, phường để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Ngoài ra, các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự kiến được phê duyệt giá đất trong quý IV, với nguồn thu ước tính khoảng 7.482 tỷ đồng.

Các cơ quan chức năng cũng đang đôn đốc thu hồi 3.413 tỷ đồng tiền nghĩa vụ tài chính từ các dự án đấu giá, đấu thầu đã có thông báo nhưng chưa nộp.

Với kết quả thu ngân sách tích cực trong năm 2026, Thanh Hóa đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước năm 2027 đạt 90.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này được dự báo đối mặt với nhiều thách thức. Hoạt động thu ngân sách của tỉnh vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số doanh nghiệp, dự án lớn. Đáng chú ý, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn dự kiến bước vào kỳ bảo dưỡng tổng thể lần thứ hai, có thể tác động đến nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, các ngành dệt may, da giày tiếp tục chịu sức ép từ thuế quan và biến động thị trường quốc tế; thị trường bất động sản phục hồi còn chậm cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn thu tiền sử dụng đất.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa, xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất theo tháng, quý, tránh dồn nguồn thu vào cuối năm. Đồng thời, tăng cường chống thất thu, chuyển giá, nhất là trong các lĩnh vực thương mại điện tử, hộ kinh doanh, bất động sản và khai thác khoáng sản; siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển.