Theo báo cáo tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2026, tình hình kinh tế - xã hội của Thanh Hóa trong năm qua ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, thu ngân sách nhà nước là một trong những điểm sáng nổi bật, với kết quả vượt dự toán được giao.

Tính đến ngày 25/11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 62.801 tỷ đồng, vượt 22% dự toán. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và các khoản thu nội địa đóng góp đáng kể vào tổng nguồn thu.

Dự kiến cả năm 2026, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt 70.044 tỷ đồng. Đây là mức thu cao nhất từ trước đến nay, phản ánh những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư của địa phương.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn giữ vai trò động lực tăng trưởng chính. Ảnh: Lê Dương

Bên cạnh kết quả thu ngân sách, bức tranh kinh tế Thanh Hóa năm 2026 cũng có nhiều điểm sáng. Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chính, với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì hoạt động ổn định và nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất mới đi vào hoạt động.

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch duy trì đà tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng mạnh, hoạt động xuất khẩu tiếp tục được mở rộng. Các chương trình xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, góp phần thu hút thêm nhiều dự án và nguồn lực cho phát triển kinh tế.

Đáng chú ý, tỉnh đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai các công trình giao thông kết nối vùng. Những kết quả này góp phần khơi thông nguồn lực, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng.

Mục tiêu năm 2027 đạt 90.000 tỷ

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế Thanh Hóa vẫn còn không ít khó khăn. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng, vướng mắc về đất đai và một số dự án chậm triển khai vẫn là những điểm nghẽn cần tập trung xử lý.

Thanh Hóa đặt mục tiêu năm 2027 phấn đầu thu ngân sách 90.000 tỷ đồng. Ảnh: Lê Dương

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó kiên định mục tiêu thu ngân sách cả năm đạt 70.000 tỷ đồng.

Đồng thời, tỉnh cần chủ động chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2027, với mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt từ 90.000 tỷ đồng trở lên.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; chuyển mạnh từ điều hành chung chung sang kiểm đếm tiến độ, kết quả và sản phẩm cụ thể. Những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không có lý do khách quan phải kiểm điểm trách nhiệm.

Theo lãnh đạo tỉnh, mục tiêu tăng thu ngân sách không chỉ tạo nguồn lực đầu tư phát triển mà còn là tiền đề quan trọng để Thanh Hóa từng bước thoát nghèo, nâng cao đời sống người dân.