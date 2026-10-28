Thanh Hóa: Dự án Flamingo Linh Trường tiếp tục lùi tiến độ

Theo Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 23/10/2026 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm ký, dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường do Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến làm chủ đầu tư được điều chỉnh chủ trương đầu tư với một số nội dung liên quan đến địa điểm và tiến độ thực hiện.

Theo đó, dự án có diện tích khoảng 18,48 ha, tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần điều chỉnh chủ trương đầu tư thứ 5 kể từ khi dự án được chấp thuận lần đầu vào ngày 31/3/2011. Trước đó, dự án đã trải qua các đợt điều chỉnh vào tháng 3/2020, tháng 9/2021, tháng 8/2023 và tháng 1/2025.

Dự án Flamingo Linh Trường gần 18,5 ha tiếp tục lùi tiến độ. (Ảnh minh họa)

Điểm đáng chú ý trong quyết định mới là thời hạn hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình còn lại, nghiệm thu đưa dự án vào hoạt động được xác định vào quý IV/2028.

Theo tiến độ được điều chỉnh, dự án khởi công từ quý IV/2021. Trong giai đoạn từ quý IV/2021 đến quý IV/2024, chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 88,8% diện tích dự án; hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khung gồm san nền, 646 m kè biển, đường giao thông và hệ thống cấp thoát nước.

Các công trình được xác định hoàn thành trong giai đoạn này còn có khách sạn 21 tầng, trung tâm thương mại 4 tầng, 307 công trình nghỉ dưỡng liền kề và 28 căn khách sạn mini.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những vấn đề cần tiếp tục xử lý. Theo quyết định, Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến phải khẩn trương phối hợp với UBND xã Hoằng Tiến xác định thời hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với khoảng 2,1 ha đất của các hộ gia đình, cá nhân, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 300/TB-UBND ngày 1/7/2026.

Việc tiếp tục điều chỉnh tiến độ cho thấy dự án vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện các điều kiện triển khai đồng bộ. Với một dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô gần 18,5 ha, giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng để hoàn thiện hạ tầng, kết nối các hạng mục và bảo đảm khả năng vận hành tổng thể.

Theo quyết định, Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến phải khẩn trương phối hợp với UBND xã Hoằng Tiến xác định thời hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với khoảng 2,1 ha đất của các hộ gia đình, cá nhân, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 300/TB-UBND ngày 1/7/2026.

Cùng với việc điều chỉnh tiến độ, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xác định nghĩa vụ về đất đai do chậm tiến độ theo khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng tính toán khoản tiền thuê đất phải nộp bổ sung nếu phát sinh.

Yêu cầu này đặt ra trách nhiệm đối với chủ đầu tư trong việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, bên cạnh việc khắc phục những vướng mắc về mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Việc điều chỉnh tiến độ không đồng nghĩa với việc chủ đầu tư được miễn trừ các nghĩa vụ về đất đai theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến chỉ được triển khai xây dựng trên phần diện tích đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. UBND xã Hoằng Tiến có trách nhiệm quản lý nguyên trạng phần diện tích chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất; không để phát sinh hoạt động trái quy định.

Theo định hướng phát triển, Flamingo Linh Trường là dự án khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng, với các hạng mục khách sạn, trung tâm thương mại, công trình nghỉ dưỡng liền kề và khách sạn mini. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng bổ sung cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch cho khu vực biển Hải Tiến.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này, chủ đầu tư cần tập trung xử lý phần diện tích còn vướng mắc, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm tiến độ các hạng mục còn lại. Mốc hoàn thành vào quý IV/2028 sẽ là cơ sở để theo dõi trách nhiệm thực hiện dự án trong thời gian tới.