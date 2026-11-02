Thanh Hóa: Đột xuất kiểm tra 5 trường học, xử lý 50 học sinh vi phạm giao thông

Sáng 2/11, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) của học sinh tại một số trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Sáng 2/11, Đội CSGT số 2 đồng loạt kiểm tra phương tiện học sinh tại 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tại các điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung rà soát phương tiện học sinh sử dụng để đến trường, kiểm tra điều kiện điều khiển, việc đội mũ bảo hiểm, trang bị gương chiếu hậu và các giấy tờ liên quan.

Qua kiểm tra, nhiều trường hợp vi phạm được phát hiện, trong đó có học sinh chưa đủ tuổi nhưng vẫn sử dụng xe máy đi học, phương tiện không có gương chiếu hậu và học sinh không đội mũ bảo hiểm.

Tại Trung tâm GDNN-GDTX Triệu Sơn (xã Triệu Sơn), tổ công tác do Trung tá Ngô Văn Tuấn, Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 làm tổ trưởng đã rà soát việc chấp hành quy định giao thông của học sinh thông qua hình ảnh ghi nhận trên đường. Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện để trong khuôn viên trường và phối hợp với công an xã kiểm tra các điểm trông giữ xe bên ngoài khu vực trường học.

Từ những hình ảnh vi phạm được ghi hình, lực lượng CSGT sẽ kiểm tra tại bãi để xe của nhà trường và cơ sở gửi xe phía ngoài trường học.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận 11 trường hợp học sinh có hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có biển số...

Thống kê của Đội CSGT số 2 cho thấy, trong ngày 2/11, tại 5 cơ sở giáo dục được kiểm tra gồm: Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa; Trung tâm GDNN-GDTX Nông Cống; Trung tâm GDNN-GDTX Như Thanh; Trung tâm GDNN-GDTX Triệu Sơn và Trung tâm GDNN-GDTX Như Xuân, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 50 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt 66,1 triệu đồng, tạm giữ 4 phương tiện.

Trong số các lỗi được phát hiện, có 30 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 10 trường hợp không có gương chiếu hậu, 4 trường hợp không đủ tuổi điều khiển phương tiện, 1 trường hợp không có đăng ký xe. Đặc biệt, lực lượng chức năng phát hiện 4 trường hợp giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Lực lượng CSGT phối hợp với Công an xã Triệu Sơn thông tin những hình ảnh vi phạm tới nhà trường.

Việc kiểm tra đột xuất ngay tại các cơ sở giáo dục nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời chấn chỉnh tình trạng học sinh sử dụng phương tiện không bảo đảm điều kiện tham gia giao thông.

Từ thực tế kiểm tra cho thấy, bên cạnh ý thức chấp hành của học sinh, trách nhiệm quản lý phương tiện từ phía gia đình và nhà trường cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Ông Lê Hữu Hải, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Triệu Sơn cho biết, năm học này nhà trường có khoảng 1.200 học sinh, trong đó khoảng 600 em có phương tiện tham gia giao thông và gửi xe tại trường.

Thời gian qua, nhà trường đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu học sinh và phụ huynh ký cam kết chấp hành các quy định về TTATGT. Đối với những trường hợp vi phạm, nhà trường sẽ hạ điểm thi đua của học sinh và lớp có học sinh vi phạm.

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT sẽ tiến hành lập biên bản tại chỗ.

Theo ông Hải, việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình có vai trò quan trọng trong quản lý học sinh, nhất là đối với việc sử dụng phương tiện đi học. Nếu chỉ tuyên truyền trong trường học mà thiếu sự giám sát của phụ huynh thì rất khó ngăn chặn triệt để tình trạng học sinh vi phạm.

Trao đổi về phương án kiểm tra, xử lý vi phạm, Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội CSGT số 2 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh và Phòng CSGT, đơn vị đã xây dựng phương án tuần tra, kiểm soát, tổ chức bí mật ghi hình các hành vi vi phạm TTATGT của học sinh.

Trên cơ sở hình ảnh ghi nhận, lực lượng CSGT phối hợp với công an các xã, phường tổ chức kiểm tra đột xuất tại các bãi để xe trong trường học. Đồng thời, làm việc với nhà trường và học sinh vi phạm để đề xuất biện pháp tuyên truyền, xử lý phù hợp, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học sinh.

Những học sinh vi phạm sẽ viết bản cam kết không được tái phạm, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ.

Được biết, thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 71/KH-CAT-PV01 ngày 26/2/2024 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, Phòng CSGT đã phối hợp với công an các xã, phường triển khai nhiều giải pháp bảo đảm TTATGT đối với lứa tuổi học sinh.

Trong đó, tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại khu vực cổng trường và trên các tuyến đường học sinh thường xuyên đi lại; thông báo các trường hợp vi phạm đến nhà trường và Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn cho học sinh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng học sinh vi phạm quy định về TTATGT vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của các em.

Theo thống kê của lực lượng chức năng, trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 122 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, chiếm 25,3% tổng số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Các vụ tai nạn làm 30 học sinh tử vong, 91 học sinh bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn tăng 1 vụ, số học sinh tử vong tăng 2 người và số học sinh bị thương giảm 8 người.

Cũng trong thời gian này, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử lý 7.608 trường hợp học sinh vi phạm TTATGT. Các lỗi phổ biến vẫn là điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Trước thực trạng trên, công tác bảo đảm ATGT cho học sinh cần tiếp tục được triển khai quyết liệt, thực chất hơn. Cùng với tăng cường kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, các nhà trường cần siết chặt công tác quản lý học sinh, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong kiểm soát phương tiện sử dụng hằng ngày; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, mỗi gia đình cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý con em, tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định. Bởi bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng, nhà trường mà còn bắt đầu từ chính ý thức và sự quản lý của mỗi gia đình.