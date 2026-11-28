CLB Thanh Hóa tiếp đón CLB TP Đồng Nai vào lúc 17 giờ 00 ngày 29/11.

Chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 8 mang nhiều ý nghĩa với đội bóng xứ Thanh. Không chỉ chấm dứt gần 3.000 ngày không thể đánh bại đội bóng phố Núi, kết quả này còn đánh dấu chiến thắng đầu tiên của Thanh Hóa dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Young Chul.

Sau 8 vòng đấu, Thanh Hóa giành được 12 điểm với 3 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua. Hai trận đấu gần nhất cho thấy những tín hiệu khả quan về chuyên môn.

Sau trận hòa 1-1 trên sân Thể Công Viettel, Thanh Hóa trở về sân nhà đánh bại HAGL với tỷ số 2-1. Khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh, tổ chức tấn công ở hai biên cùng sự hiệu quả của các ngoại binh đang trở thành điểm tựa trong lối chơi.

Matheus Martins mang đến sự biến hoá ở hành lang trái của đội bóng xứ Thanh.

Trên hàng công, Saliou Guindo tiếp tục là nhân tố đáng chú ý với 4 bàn thắng sau 8 vòng đấu. Bên cạnh đó, Matheus Monteiro Martins cũng cho thấy khả năng tạo đột biến, đặc biệt với bàn thắng quyết định vào lưới HAGL.

Ở hàng phòng ngự, phong độ của Đoàn Ngọc Hà cùng các đồng đội ở những trận đấu gần đây giúp Thanh Hóa duy trì sự chắc chắn trong nhiều thời điểm.

Dẫu vậy, việc để thủng lưới 11 bàn sau 8 trận cho thấy hệ thống phòng ngự chưa thực sự ổn định. Khả năng duy trì sự tập trung, đặc biệt ở những thời điểm cuối trận, tiếp tục là bài toán mà HLV Kim Young Chul phải giải quyết.

Đội bóng xứ Thanh cần nỗ lực cải thiện sự ổn định nơi hàng phòng ngự.

Ở chiều ngược lại, Đồng Nai đang trải qua mùa giải đầy khó khăn. Sau 8 vòng đấu, đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng mới giành được 4 điểm và đứng cuối bảng xếp hạng. Đáng chú ý, đội khách mới ghi được 2 bàn thắng nhưng đã để thủng lưới tới 14 lần.

Thất bại 1-3 trước Hà Nội FC ở vòng đấu trước tiếp tục bộc lộ những hạn chế của Đồng Nai. Dù có bàn mở tỷ số sớm, đội bóng này vẫn không thể bảo vệ lợi thế khi đối phương gia tăng sức ép.

Sân nhà tiếp tục là điểm tựa quan trọng với đội bóng xứ Thanh.

Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, Thanh Hóa được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể chủ quan trước đối thủ đang rất khát điểm trong cuộc đua trụ hạng. Khả năng tận dụng cơ hội, kiểm soát thế trận và hạn chế sai lầm ở hàng thủ sẽ đóng vai trò quyết định.

Bên cạnh công tác chuẩn bị về chuyên môn, CLB Thanh Hóa cũng triển khai nhiều hoạt động nhằm thu hút người hâm mộ đến sân, như tặng vé, bố trí phương tiện đưa đón cổ động viên.

Trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và Đồng Nai diễn ra lúc 17h00 ngày 29/11 trên sân vận động Thanh Hóa.