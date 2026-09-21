Thanh Hóa đồng loạt tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mưa lũ

Sáng 21/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào khơi thông cống rãnh, kênh mương, hệ thống thoát nước, bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản trong mùa mưa bão.

Cùng với đó, Sở Y tế đã ban hành công văn chỉ đạo ngành y tế khẩn trương bảo đảm hóa chất, vật tư, hướng dẫn khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt và giám sát dịch bệnh, không để xuất hiện các ổ dịch bùng phát sau lũ.

Nhiều khu dân cư ngập sâu trong nước. Ảnh: Ngọc Hưng.

Tại khu vực đô thị, các lực lượng chức năng triển khai dọn dẹp vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng ngay khi nước rút. Cơ quan chức năng phường Hàm Rồng đã đồng loạt phun hóa chất khử khuẩn tại các khu dân cư, tuyến đường và điểm công cộng bị ảnh hưởng.

Bên cạnh việc phun hóa chất, các đơn vị tiến hành thu gom bùn đất, rác thải và xử lý các khu vực nước đọng. Việc vệ sinh triệt để là biện pháp trực tiếp giúp ngăn ngừa vi sinh vật lây lan, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, da liễu hay sốt xuất huyết cho người dân.

Lực lượng chức năng phun tiêu độc, khử trùng. Ảnh UBND phường Hàm Rồng.

Do ảnh hưởng của mưa lớn và triều cường, một lượng lớn bèo mảng, cành cây, túi nilon và rác thải sinh hoạt từ thượng nguồn trôi dạt vào ven bờ, xã Hoằng Tiến (khu du lịch biển Hải Tiến) và phường Sầm Sơn đã huy động hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên cùng các công ty môi trường thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải về khu vực xử lý đúng quy định.

Hoạt động thu gom được tiến hành cuốn chiếu ngay khi nước rút nhằm trả lại bãi cát sạch sẽ và bảo đảm an toàn cho cảnh quan.

Dọn dẹp các bãi biển. Ảnh: UBND phường Sầm Sơn.

Công tác khôi phục trường lớp diễn ra khẩn trương để chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp. Đợt mưa lũ làm nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá bị ngập sâu, bùn đất phủ kín khuôn viên và phòng học.

Tại các Trường như THCS Nông Cống, Mầm non Nông Cống (phân hiệu Vạn Thiện) hay Mầm non Đồng Tiến, cán bộ, giáo viên cùng phụ huynh và cán bộ y tế đã chủ động dọn dẹp, thau rửa sàn nhà, bếp ăn và phun khử khuẩn toàn bộ đồ dùng, đồ chơi.

Lực lượng y tế phối hợp các trường học dọn dẹp vệ sinh. Ảnh: Ngọc Hưng.

Tại Lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng chỉ rõ ba nguy cơ lớn sau mưa lũ cần phải giải quyết ngay là dịch bệnh bùng phát, tái ngập do cống rãnh bồi lấp và thiệt hại nông sản chưa kịp thu hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng tại buổi lễ phát động. Ngọc Hưng.

Với tinh thần "lấy người dân làm trung tâm phục vụ" và "nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường đến đó", ông yêu cầu các địa phương tuyệt đối không tổ chức lễ phát động riêng mang tính hình thức, mà phải bắt tay ngay vào hành động thực chất.

Thước đo hiệu quả công việc không tính bằng số buổi ra quân hay số lượng người tham gia, mà được đánh giá bằng sản phẩm cụ thể như số tuyến cống được thông, điểm ngập được xử lý, khối lượng rác thu gom, diện tích lúa thu hoạch và số học sinh trở lại trường.

Sau buổi lễ các lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp môi trường. Ảnh: Ngọc Hưng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh nguyên tắc gắn rõ trách nhiệm từng cơ quan, từng cá nhân đến cùng, nếu địa phương nào để xảy ra ổ dịch sau lũ thì chính quyền cơ sở và ngành y tế nơi đó phải chịu trách nhiệm chính.

Tỉnh cũng cam kết bảo đảm đầy đủ kinh phí, không để bất kỳ người dân nào bị thiếu đói, thiếu chỗ ở hay thiếu nước sạch sinh hoạt sau đợt thiên tai này.