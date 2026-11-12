Thanh Hóa đồng bộ hơn 1,17 triệu thửa đất lên VNeID

Toàn cảnh hội nghị giao ban. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Theo báo cáo tại hội nghị giao ban đánh giá tiến độ triển khai Nghị quyết 57 và Đề án 06 vừa được tổ chức, đến ngày 11/11, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành 483/914 nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, đạt 52,84%.

Trong lĩnh vực đất đai, toàn tỉnh đã đồng bộ 1.564.183 thửa đất lên phần mềm VNPT iLIS, trong đó 1.459.046 thửa được làm sạch, đạt 93,28%.

Số thửa đất được đồng bộ, cho phép công dân xác nhận hiển thị thông tin giấy chứng nhận trên VNeID đạt 1.172.746 thửa, tăng 55.915 thửa so với tuần trước.

Việc tái cấu trúc thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cũng ghi nhận kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 11.390 hồ sơ theo phương án tái cấu trúc, tiết kiệm khoảng 729,2 triệu đồng chi phí theo tính toán trong báo cáo.

Đối với mô hình “Dịch vụ công lưu động”, đến ngày 9/11, đã có 53.866 lượt người dân, doanh nghiệp được tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính; 11.593 hồ sơ được hỗ trợ nộp trực tuyến. Tổng chi phí đi lại tiết kiệm ước tính khoảng 5,39 tỷ đồng.

Tập trung làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai tại tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: THÁI BÌNH)

Trong lĩnh vực y tế, mô hình liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được triển khai tại 12 bệnh viện đa khoa tư nhân, hỗ trợ 7.295 trường hợp thực hiện thủ tục.

Toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng 4/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 66/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành; 60/176 cơ sở dữ liệu được kết nối lên Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh (IOC).

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ kết nối dữ liệu lên IOC còn hạn chế; hơn 45.000 trường hợp dữ liệu người có công cần tiếp tục rà soát, xác thực. Tiến độ giải ngân kinh phí dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đạt 38,05% dự toán được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn trong kết nối, khai thác dữ liệu, giải quyết thủ tục hành chính và triển khai các mô hình chuyển đổi số. Trong đó, đáng chú ý là những vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền và nguồn kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.