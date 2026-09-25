Thanh Hóa: Dồn lực thi công dự án đường Voi - Sầm Sơn

Dự án tuyến đường từ ngã ba Voi (TP Thanh Hóa cũ) đến TP Sầm Sơn cũ, gọi tắt là dự án Voi - Sầm Sơn dài 11,743km được khởi công ngày 18/5/2010 và đưa vào khai thác khoảng năm 2018 - 2019.

Dự án hoàn thiện mặt cắt ngang toàn tuyến đường Voi - Sầm Sơn, tính đến nay giá trị thực hiện đạt khoảng 242,3/446 tỷ đồng. (Ảnh: P. Tuấn).

Đến năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án nhằm hoàn thiện mặt cắt ngang toàn tuyến từ Km 2+351 - Km 11+743, bao gồm hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh... với giá trị xây lắp hơn 535 tỷ đồng.

Tháng 9/2025, dự án bắt đầu khởi công, do liên danh gói thầu số 16 thi công (bao gồm: Công ty Cổ phần Kinh doanh và xây dựng Trường Phúc; Tổng công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Huy Hoàn; Công ty TNHH Hoàng Tuấn; Công ty Cổ phần Tân Thành; Công ty TNHH Thành Minh MTC; Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển Tân Thành Phát; Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Tây Bắc Thanh Hóa).

Đoạn tuyến từ Km 2+351 - Km 7+852 dài 5,5km bị chậm tiến độ được điều chuyển cho các nhà thầu trong liên danh tiếp tục thi công. (Ảnh: P. Tuấn).

Sau điều chỉnh, công trình có quy mô mặt đường rộng 24m, dải phân cách giữa 5m, vỉa hè hai bên rộng 15m cùng hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng và cây xanh.

Ông Mai Thế Thành, Phó trưởng phòng điều hành dự án 1, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá cho biết, thời gian thực hiện dự án được xác định hoàn thành trong năm 2026.

Tính đến nay, giá trị thực hiện dự án đạt khoảng 242,3/446 tỷ đồng, tương đương 54,3% giá trị hợp đồng.

Trong đó, một số nhà thầu đã đạt khối lượng cao, như Tổng công ty CP Đầu tư xây dựng Minh Tuấn đạt 97,1%; Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Huy Hoàn đạt 78,8%; Công ty TNHH Hoàng Tuấn đạt 70,9%.

Về nguồn vốn, đến nay dự án đã được giao 375/535 tỷ đồng, đạt 70%; riêng vốn giao năm 2026 là 237,7 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt 254,3/375 tỷ đồng, trong đó năm 2026 giải ngân 117,8/237,7 tỷ đồng, đạt 49,2%.

Các hạng mục như cống thoát nước, vỉa hè đang được các nhà thầu tập trung thi công. (Ảnh: P. Tuấn).

Ghi nhận thực tế trên tuyến cho thấy, đoạn Km 7+852 - Km 9+046 dài khoảng 1,2km do Tổng công ty Minh Tuấn thi công và đoạn Km 10+400 - Km 11+743 dài khoảng 1,34km do Công ty TNHH Hoàng Tuấn thực hiện đã hoàn thành xong tất cả các hạng mục.

Đoạn Km 9+046 - Km 10+400 dài khoảng 1,35km do Công ty Huy Hoàn thi công đang hoàn thiện vỉa hè, chuẩn bị thảm bê tông nhựa lớp trên.

Theo ông Mai Thế Thành, riêng đoạn tuyến từ Km 2+351 - Km 7+852 dài 5,5km, tiến độ được tập trung xử lý do một phần khối lượng trước đây của Công ty CP Kinh doanh và xây dựng Trường Phúc đảm nhận bị chậm.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng Thanh Hóa và Ban QLDA đầu tư công trình giao thông đã điều chuyển nội bộ một số phần việc cho các nhà thầu khác trong liên danh nhằm đảm bảo tiến độ dự án, kế hoạch giải ngân.

Ghi nhận cho thấy, đoạn tuyến do Tổng công ty Minh Tuấn và Công ty TNHH Hoàng Tuấn thực hiện đã hoàn thành xong tất cả các hạng mục. (Ảnh: P. Tuấn).

Cụ thể, đoạn Km 2+351 - Km 3+080 dài 0,73km do Công ty CP Tân Thành đảm nhận đã thảm bê tông nhựa lớp 1 bên trái tuyến, hoàn thành đắp đất K98 bên phải và đang thi công hệ thống thoát nước. Đoạn Km 6+00 - Km 7+852 dài 1,852km do Công ty TNHH Hoàng Tuấn thi công đã hoàn thành cấp phối đá dăm loại 1 hai bên tuyến, còn lại hệ thống thoát nước bên phải.

Theo phương án đẩy nhanh tiến độ dự án là điều chuyển nội bộ khối lượng 19/40 tỷ đồng còn lại của Công ty CP Kinh doanh và xây dựng Trường Phúc.

Trong đó, có khoảng 3km nền, mặt đường bên phải tuyến, gồm đắp đất K98, móng cấp phối đá dăm và mặt đường bê tông nhựa, với giá trị khoảng 3 tỷ đồng, sẽ được điều chuyển.

Cùng với đó, khoảng 1,5km cống thoát nước dọc, cống kỹ thuật và rãnh thoát nước thải, trị giá khoảng 11 tỷ đồng, được điều chuyển; khoảng 700m vỉa hè và dải phân cách giữa bên phải tuyến, trị giá khoảng 5 tỷ đồng, cũng được đưa vào phương án điều chuyển để các thành viên trong liên danh tiếp tục triển khai.

Để đảm bảo tiến độ, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật liệu, tổ chức thi công đồng thời nhiều mũi, xử lý dứt điểm các phần việc còn dang dở.

Theo Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, việc điều chuyển khối lượng được đặt trong bối cảnh năng lực của CP Kinh doanh và xây dựng Trường Phúc. Sở Xây dựng Thanh Hóa và Ban QLDA đầu tư công trình giao thông đã thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Tuy nhiên, nhà thầu này cũng đã cam kết tiếp tục thi công hoàn thành công trình và bước đầu huy động vật liệu, nhân lực trở lại công trường. Theo báo cáo, Công ty CP Kinh doanh và xây dựng Trường Phúc đã huy động 4.000m3 vật liệu cấp phối đá dăm để hoàn thiện bên trái tuyến và bố trí 28/50 công nhân để hoàn thiện hệ thống thoát nước. Nhà thầu được yêu cầu tiếp tục huy động nguồn lực tài chính, vật liệu nhằm bảo đảm tiến độ thi công các phần việc còn lại.

Ông Mai Thế Thành, Phó trưởng phòng điều hành dự án 1 cho biết, hiện trên toàn tuyến vẫn còn một khối lượng công việc đáng kể cần được tập trung xử lý, trong đó có nền đất, móng cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa, hệ thống cống thoát nước và cống kỹ thuật.

Với mặt bằng đã được giải phóng, các đoạn tuyến cơ bản được phân chia cho nhiều nhà thầu và phương án điều chuyển khối lượng đang được triển khai, mục tiêu trọng tâm của dự án là tiếp tục huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật liệu, tổ chức thi công đồng thời nhiều mũi, xử lý dứt điểm các phần việc còn dang dở.

"Ngoài việc điều chuyển, san sẻ khối lượng công việc cho các nhà thầu khác, trong thời gian tới, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông cũng sẽ có kiến nghị tới Sở Xây dựng trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét phương án tạm thời ngăn, cấm phương tiện lưu thông từ nút giao ngã tư đường 4A lên đầu tuyến để các nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực thi công cả trái tuyến và phải tuyến, đảm bảo tiến độ đề ra", ông Thành nêu thêm phương án đẩy nhanh tiến độ dự án.