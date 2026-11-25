Chuyển biến mạnh mẽ từ đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành

Năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Thanh Hóa đã đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, gắn với kiểm tra, đôn đốc, kiểm đếm tiến độ hằng tuần; từng bước khắc phục tình trạng phối hợp kéo dài, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chuyển sang điều hành theo tiến độ, kết quả và sản phẩm cụ thể. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, kinh tế tăng trưởng khá, nổi bật là trong hai quý cuối năm với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Thanh Hóa tháng 11/2026. Ảnh: Phong Sắc

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt kết quả khá toàn diện. Sản lượng lương thực ước đạt 1,546 triệu tấn, vượt 3,1% kế hoạch, tăng 6,3% so với cùng kỳ; hoạt động chăn nuôi ổn định, dịch bệnh được kiểm soát.

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của tỉnh với năng lực sản xuất mới được bổ sung. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 12,87%; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành liên tục trên 110% công suất. Trong năm, có thêm 38 nhà máy, cơ sở sản xuất đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 25.851 tỷ đồng; khởi công 3 dự án hạ tầng cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 685 tỷ đồng.

Lĩnh vực dịch vụ, thương mại tăng trưởng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 283.941 tỷ đồng, tăng 22,2%; giá trị xuất khẩu đạt 8.239 triệu USD, tăng 14,4%; nhập khẩu đạt 13.578 triệu USD, tăng 38,4%. Các hoạt động kích cầu, liên kết, quảng bá du lịch được đẩy mạnh, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao được tổ chức thành công. Tổng thu du lịch đạt 49.605 tỷ đồng, tăng 8,8%.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phong Sắc

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tính đến ngày 25/11, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 62.801 tỷ đồng, vượt 22% dự toán; trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 14.043 tỷ đồng, thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất) đạt 23.042 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 25.716 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2026, tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt 70.044 tỷ đồng.

Hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm, góp phần huy động các nguồn lực phục vụ phát triển. Trong năm, toàn tỉnh thu hút được 163 dự án, trong đó có 23 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 28.455,8 tỷ đồng và 247,6 triệu USD, tăng 35,5% về số dự án và 19,2% về vốn; thành lập mới 3.534 doanh nghiệp, dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Công tác xử lý các dự án tồn đọng đạt bước tiến quan trọng với 287/303 dự án được tháo gỡ. Kết quả giải phóng mặt bằng đạt 2.105,22ha, bằng 96,54% kế hoạch năm; nhiều công trình giao thông kết nối vùng hoàn thành đúng tiến độ.

Các lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm. Giáo dục mũi nhọn duy trì vị trí trong nhóm 6 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt; việc sắp xếp thôn, tổ dân phố giúp giảm 55,6% số lượng thôn, tổ dân phố; 99,93% cơ sở nhà, đất dôi dư được xử lý. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, việc tái cấu trúc thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai góp phần tiết kiệm trên 145 tỷ đồng mỗi năm; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 99,34%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phong Sắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, phiên họp cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Trong đó, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng chưa cao, còn phụ thuộc vào một số doanh nghiệp, sản phẩm quy mô lớn; một số ngành, lĩnh vực chưa tạo được đột phá. Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ; năng lực sản xuất công nghiệp mới được bổ sung chưa nhiều, một số dự án chậm đi vào hoạt động; sản phẩm du lịch chưa đa dạng; khoa học, công nghệ chưa thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20/11 mới đạt 71,25% kế hoạch. Những điểm nghẽn về vật liệu xây dựng, đất đai chưa được tháo gỡ căn cơ; nguồn cung cát phục vụ các công trình trọng điểm còn thiếu hụt lớn. Công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý chất thải còn bất cập.

Hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2026 và giao ban toàn tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV năm 2026; triển khai Kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2027, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2026, nhất là phương thức chỉ đạo, điều hành được đổi mới căn bản; các lĩnh vực kinh tế tăng trưởng khá; thu ngân sách nhà nước cao nhất từ trước đến nay; nhiều điểm nghẽn tồn đọng qua nhiều năm được khơi thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 11. Ảnh: Phong Sắc

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp vào kết quả chung của tỉnh. Đồng thời, phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện song song hai nhiệm vụ: dồn toàn lực hoàn thành các mốc cuối năm 2026 và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2027 ngay từ ngày 1/1/2027.

Trong đó, việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 phải được thực hiện theo phương châm “ngày nào việc đó, tuần nào xong việc tuần đó”. Kiên định mục tiêu thu ngân sách nhà nước cả năm đạt 70.000 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công tối thiểu 90% vào ngày 30/11 và đạt 100% trước ngày 30/12/2026.

Đối với năm 2027, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế với mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 11%, mục tiêu chỉ đạo, điều hành đạt từ 11,6% trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải chủ động chuẩn bị nguồn lực đầu tư cho năm 2027 ngay từ thời điểm hiện tại; công tác giải phóng mặt bằng phải đi trước, song song với công tác chuẩn bị đầu tư.

Đối với các dự án chưa được phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các xã, phường chủ động thực hiện trước những phần việc thuộc chức năng quản lý nhà nước về đất đai, bàn giao kết quả cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngay khi được thành lập. Qua đó, bảo đảm có khối lượng để giải ngân tối thiểu 20% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2027 ngay trong quý I.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phong Sắc

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện đúng tinh thần “nói đi đôi với làm, đã hứa phải thực hiện, đã làm phải hoàn thành”.

Kết quả kiểm đếm việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ là căn cứ chủ yếu để đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng năm 2026 và năm 2027. Đối với những cơ quan, địa phương không hoàn thành chỉ tiêu mà không có lý do khách quan, người đứng đầu phải kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công trong kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2027. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong việc hoàn thành những nhiệm vụ còn lại của năm 2026 theo từng nhóm nội dung, lĩnh vực và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2027 đạt từ 90.000 tỷ đồng trở lên. Cho rằng, đây là mục tiêu rất khó, song là tiền đề quan trọng để Thanh Hóa thoát nghèo, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các cấp, ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng cộng đồng trách nhiệm, quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh.