Trong không khí trang nghiêm, thành kính, sáng ngày 15/11/2026, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Kim Tân phối hợp với Thôn 1 Thành Thọ và gia đình tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Quách Công Sơn. Sau hơn nửa thế kỷ xa cách, hài cốt liệt sĩ đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thạch Thành (xã Kim Tân).

Đoàn đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng Nhân dân thành kính dâng hương viếng Liệt sĩ Quách Công Sơn - Ảnh :Trang TT xã Kim Tân

Liệt sĩ Quách Công Sơn sinh năm 1952, nguyên quán xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, nay là xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước, đồng chí sớm phát huy phẩm chất cần cù, chịu thương, chịu khó và tinh thần trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Tháng 1/1973, khi vừa tròn 21 tuổi, gác lại hạnh phúc gia đình và những ước mơ tuổi trẻ, đồng chí Quách Công Sơn hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trải qua những năm tháng chiến đấu kiên cường tại đơn vị P2, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và tinh thần dũng cảm của người chiến sĩ cách mạng.

Ngày 18/1/1975, trong một trận chiến đấu ác liệt tại tỉnh Bình Tuy, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời mới tròn 23 tuổi, để lại người vợ trẻ cùng hai con thơ và bao niềm tiếc thương cho gia đình, đồng đội và quê hương. Anh nằm lại nơi đất khách Lâm Đồng, được cấp ủy chính quyền, Nhân dân và LLVT xã Đức Linh bao bọc, chăm lo hương khói.

Đội tiêu binh trang nghiêm thực hiện nghi lễ truy điệu hài cốt Liệt sĩ Quách Công Sơn trước Đài Tổ quốc ghi công tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thạch Thành- Ảnh : Trang TT xã Kim Tân

Sau hơn 53 năm xa cách, với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự phối hợp của chính quyền địa phương và gia đình, hài cốt Liệt sĩ Quách Công Sơn đã được đón trở về quê hương. Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời đáp ứng niềm mong mỏi, khát vọng đoàn tụ của gia đình và dòng họ suốt nhiều năm qua

Thân nhân gia đình cùng đội tiêu binh trang trọng rước di ảnh và Bằng Tổ quốc ghi công tiễn đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh : Xã Kim Tân

Trong không khí xúc động và thành kính, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, thân nhân gia đình Liệt sĩ cùng đông đảo Nhân dân đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Liệt sĩ Quách Công Sơn – người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo địa phương, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng thân nhân gia đình đưa tiễn hài cốt Liệt sĩ Quách Công Sơn về phần mộ an táng- Ảnh : Trang TT xã Kim Tân

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Quách Công Sơn là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kim Tân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Qua đó, tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.