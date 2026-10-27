Thanh Hóa đôn đốc, tăng tốc sử dụng vốn đầu tư công

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa trao tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân ở xã Hoằng Thanh có thành tích xuất sắc trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư công. (Ảnh: Mai Luận)

Theo báo cáo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, kinh tế-xã hội ở Thanh Hóa tiếp tục chuyển biến tích cực. Nổi bật là kinh tế duy trì đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tháng 10 và qua 10 tháng năm 2026 đạt khá. Đó là chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,37%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18,7%, thu ngân sách nhà nước ước đạt 56.660 tỷ đồng, bằng 109,7% dự toán.

Phương pháp điều hành kịch bản tăng trưởng tạo chuyển biến về xử lý nhà, đất dôi dư, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và thu tiền sử dụng đất.

Dù vậy, giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh mới đạt gần 61% kế hoạch. Diện tích giải phóng mặt bằng còn lớn; nguồn cung cát chưa đáp ứng tiến độ thi công. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thông tin rõ hơn nguyên nhân giải ngân đầu vốn đầu tư công đạt thấp so với bình quân chung của tỉnh, cập nhật kết quả chỉ đạo, đôn đốc làm tăng thêm khối lượng giải ngân vốn đầu tư công; xã Vạn Lộc giải trình về giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư công còn thấp, đề xuất, kiến nghị liên quan…

Thanh Hóa tiếp tục gắn kết quả thực hiện các chỉ tiêu với trách nhiệm người đứng đầu, là căn cứ đánh giá xếp loại, thi đua năm 2026.

Quang cảnh phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tháng 10/2026. (Ảnh: Mai Luận)

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu Sở Tài chính giao mốc giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/11/2026 phải đạt 90% cho từng chủ đầu tư, từng xã, phường. Tổng hợp kiểm đếm giá trị tăng thêm, nêu rõ chỉ tiêu có nguy cơ không đạt và nguồn bù đắp; đôn đốc, tổng hợp hằng tuần kết quả xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư; chủ trì, phối hợp các cơ quan được phân công theo dõi đôn đốc 129 dự án đã được tháo gỡ thi công trở lại theo mốc, kiểm đếm giá trị thực hiện thực tế; có văn bản kiến nghị bộ, ngành Trung ương đối với 14 dự án vướng cơ chế trước ngày 30/10/2026.

Trên công trường thi công mở rộng, hoàn thiện đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân. (Ảnh: Mai Luận)

Sở Công thương bổ sung 0,57 triệu m³ cát vào nguồn cung trước ngày 30/11/2026; đẩy nhanh cấp phép các mỏ đã trúng đấu giá, nâng công suất các mỏ đang khai thác; xác định sản phẩm, doanh nghiệp bù đắp phần hụt sản lượng điện sản xuất, nước máy, gạch xây trước ngày 31/10/2026…

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh lập kế hoạch giải ngân theo tuần đến từng dự án, bảo đảm tiến độ, khối lượng sử dụng hết kế hoạch vốn năm 2026 và giải ngân hết vốn năm 2025 kéo dài.