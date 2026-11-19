Thanh Hóa đang từng bước khẳng định hình ảnh một địa phương năng động của khu vực Bắc Trung Bộ. (Ảnh: Ngọc Đẹp)

Bản sắc địa phương độc đáo

Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, sở hữu tiềm năng phát triển công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp, dịch vụ và du lịch, Thanh Hóa đang từng bước khẳng định hình ảnh một địa phương năng động của khu vực Bắc Trung Bộ. Sự kết hợp giữa bản sắc văn hóa, nguồn lực con người, không gian phát triển đa dạng và định hướng hội nhập tạo nên những lợi thế để tỉnh tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp và các nền kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những kết quả phát triển kinh tế trong năm 2026 tiếp tục tạo cơ sở cho quá trình quảng bá hình ảnh và thu hút hợp tác quốc tế. Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 8,54% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 201.490 tỷ đồng, tăng 17,8%. Giá trị xuất khẩu ước đạt 5.878,8 triệu USD, tăng 11,4%.

Đáng chú ý, theo Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do tại địa phương (FTA Index 2025), Thanh Hóa xếp thứ 3 trong số 34 tỉnh, thành phố. Kết quả này là một chỉ dấu về năng lực tiếp cận và thực thi các cơ hội từ hội nhập thương mại, đồng thời tạo thêm cơ sở để tỉnh tiếp tục mở rộng thị trường, nâng cao khả năng kết nối với các đối tác quốc tế.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong và Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. (Ảnh: Quốc Hương)

Cùng với những chỉ số kinh tế, Thanh Hóa cũng đang chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy cải cách hành chính và tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh đã thu hút 109 dự án, trong đó có 17 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký 16.763 tỷ đồng và 238 triệu USD. Tỉnh đồng thời tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp và xử lý, giải quyết dứt điểm 67 kiến nghị của doanh nghiệp.

Những chuyển động này góp phần củng cố thông điệp Thanh Hóa mong muốn gửi tới các đối tác quốc tế: Một địa phương chủ động đổi mới, coi trọng hợp tác, hướng tới môi trường đầu tư minh bạch và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Mở rộng mạng lưới đối ngoại, thúc đẩy hợp tác thực chất

Cùng với phát triển kinh tế, Thanh Hóa chú trọng củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài. Hoạt động đối ngoại được triển khai trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại nhân dân; trong đó, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và kết nối các nguồn lực quốc tế được xác định là những nội dung trọng tâm.

Trong các mối quan hệ đối ngoại, hợp tác với tỉnh Hủa Phăn (Lào) tiếp tục là điểm nhấn. Hai địa phương duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, thường xuyên trao đổi đoàn và triển khai các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau. Năm 2026, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác giai đoạn 2026-2030, tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu thiết thực. Quan hệ gắn bó giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng giao lưu, hợp tác ở khu vực biên giới.

Buổi làm việc giữa đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa với chính quyền thành phố Seongnam ngày 21/10/2026. (Nguồn: Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hoá)

Thanh Hóa cũng tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác tại châu Á và châu Âu, duy trì hợp tác với thành phố Seongnam (Hàn Quốc), huyện Mittelsachsen (Đức), tỉnh Niigata (Nhật Bản) và các đối tác khác. Tỉnh tăng cường tiếp xúc, làm việc với các đoàn công tác và doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có những tập đoàn như Sumitomo, WHA, Aeon Mall, Macstar, Novatek và Gulf. Các cuộc gặp gỡ, trao đổi tập trung tìm hiểu cơ hội đầu tư, thương mại, phát triển hạ tầng, năng lượng và các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, Thanh Hóa chú trọng mở rộng giao lưu giáo dục, văn hóa và kết nối nhân dân. Một số cơ sở giáo dục trên địa bàn đã thiết lập quan hệ hợp tác với các trường đại học, trường phổ thông nước ngoài, tạo điều kiện trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm đào tạo và tăng cường giao lưu quốc tế. Tỉnh cũng quan tâm vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai chương trình, dự án hỗ trợ phát triển. Những hoạt động này góp phần đa dạng hóa nguồn lực hợp tác, từng bước gắn với nhu cầu phát triển cụ thể của địa phương, hướng tới hiệu quả thiết thực và khả năng duy trì lâu dài.

Đón cơ hội mới từ APEC

Đối với các nền kinh tế thành viên APEC, Thanh Hóa có cơ sở để tiếp tục thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu của đối tác. Trong công nghiệp và năng lượng, tỉnh có thể tăng cường kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm nguồn lực cho các dự án có hàm lượng công nghệ cao, hiệu quả kinh tế và đáp ứng yêu cầu môi trường. Trong thương mại, việc mở rộng quan hệ với các nhà phân phối, nhà nhập khẩu và đối tác trong chuỗi cung ứng sẽ góp phần đa dạng hóa đầu ra cho sản phẩm địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa khảo sát Khu công nghiệp WHA - Thái Lan hồi tháng 6/2026. (Nguồn: Báo Thanh Hóa)

Ở lĩnh vực nông nghiệp, chế biến và thực phẩm, kết nối quốc tế có thể tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Thanh Hóa tiếp cận tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ chế biến, phương thức quản trị và hệ thống phân phối hiện đại. Với dịch vụ, logistics và du lịch, hợp tác với các đối tác khu vực có thể hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng khả năng kết nối của tỉnh với các dòng lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và du khách quốc tế.

Thanh Hóa đang từng bước củng cố năng lực quản trị, chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, mức độ thuận lợi của thủ tục hành chính và khả năng đồng hành cùng nhà đầu tư. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã tập trung xử lý các dự án tồn đọng, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục và nguồn lực triển khai. Đến ngày 20/9/2026, tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho 287/303 dự án, đạt 95%, qua đó khơi thông hơn 144.571 tỷ đồng vốn đầu tư và gần 2.086 ha đất.

Cùng với đó, cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 96,47%; việc tái cấu trúc 54 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai giúp giảm thời gian và chi phí tuân thủ, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong giai đoạn phát triển mới, Thanh Hóa đứng trước yêu cầu vừa duy trì động lực tăng trưởng, vừa nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tỉnh xác định sẽ chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, nông nghiệp giá trị gia tăng cao, dịch vụ, logistics và du lịch.

Để hiện thực hóa định hướng đó, việc mở rộng hợp tác quốc tế cần được triển khai đồng bộ với các mục tiêu phát triển của tỉnh. Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp thuộc các nền kinh tế APEC; thúc đẩy trao đổi đoàn, kết nối đầu tư, hợp tác thương mại và chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Song song với thu hút nguồn lực từ bên ngoài, tỉnh sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương chủ động tiếp cận thị trường khu vực, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh. Sự kết nối hai chiều giữa Thanh Hóa với các đối tác quốc tế giúp mở rộng cơ hội hợp tác, tạo thêm động lực đổi mới cho doanh nghiệp và nền kinh tế địa phương.

Từ định hướng ấy, Thanh Hóa muốn mang đến cộng đồng APEC hình ảnh một địa phương có tiềm năng đầu tư, đối tác có tinh thần hợp tác, coi trọng hiệu quả và hướng tới phát triển bền vững. Thông điệp mà tỉnh mong muốn lan tỏa tới các đối tác APEC là: Cùng mở rộng cánh cửa hợp tác, cùng khai thác tiềm năng và cùng tạo dựng những giá trị phát triển bền vững, kiến tạo thịnh vượng trong không gian châu Á - Thái Bình Dương.