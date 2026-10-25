Thanh Hóa đổi thay cùng dòng điện 500 kV mạch 3

Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, sự phát triển trong đời sống Nhân dân, nhu cầu điện ngày càng tăng ở khắp các vùng miền trên cả nước. Trong bối cảnh ấy, đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng, đi qua 9 tỉnh, thành phố. Công trình được khánh thành ngày 29/8/2024, sau hơn 6 tháng thi công khẩn trương.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tuyến đường dây đi qua với tổng chiều dài khoảng 131 km, gồm 299 vị trí móng cột; cùng với 1 Trạm biến áp 500 kV. Những cột thép cao lớn được dựng lên giữa không gian làng quê tạo nên diện mạo mới của hạ tầng năng lượng. Giờ đây, hệ thống truyền tải điện hiện đại đã trở thành một phần của bức tranh phát triển giữa những cảnh quan thiên nhiên vốn đã trù phú của xứ Thanh.

Riêng tại Thanh Hóa trong những năm gần đây, nhu cầu điện tăng lên cùng với quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh và sự phát triển hiện đại hơn trong đời sống. Việc đường dây 500 kV mạch 3 vận hành, kết hợp với các công trình lưới điện khác, góp phần tăng cường năng lực truyền tải điện, bảo đảm cung ứng điện. Đây là một trong những điều kiện hạ tầng quan trọng góp phần phục vụ sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhưng để có được kết quả ấy, Thanh Hóa đã trải qua những ngày tháng chạy đua với thời gian. Công tác giải phóng mặt bằng đối diện nhiều khó khăn do tuyến đi qua các khu vực có địa hình khác nhau. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, sự kiên trì vận động, tuyên truyền của cán bộ cơ sở và sự đồng thuận của người dân, tỉnh hoàn thành bàn giao mặt bằng phục vụ dự án, sớm hơn thời hạn cam kết và là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên trên toàn tuyến đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này.

Trên công trường, những “chiến binh áo cam” của Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đã có mặt khắp các địa điểm thi công. Những người thợ điện, kỹ sư và công nhân nỗ lực vượt nắng gắt, tranh thủ từng giờ, tổ chức thi công nhiều ca, kíp để đưa công trình về đích đúng hẹn.

Với Thanh Hóa, đường dây 500 kV mạch 3 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình củng cố hạ tầng năng lượng. Từ sự đồng lòng trong những ngày thi công thần tốc đến những lợi ích lâu dài đối với hệ thống điện, dấu ấn ấy góp thêm niềm tin để quê hương tiếp tục vững vàng hơn trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.