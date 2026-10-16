Thanh Hóa: Điều tra đường dây giao dịch khống qua máy POS trị giá 15.000 tỷ đồng

Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra đường dây trốn thuế qua máy POS.

Qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều đối tượng sử dụng máy POS để thực hiện dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng với số lượng giao dịch lớn nhưng không đăng ký kinh doanh, không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng Công an đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 14/10/2026, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra hành vi trốn thuế thông qua hoạt động kinh doanh máy POS dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, các đối tượng sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS.

Sau đó, các đối tượng quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội, thu phí từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.

Các đối tượng bị Cơ quan công an triệu tập để điều tra hành vi trốn thuế.

Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, các đối tượng quẹt thẻ tín dụng qua máy POS dưới hình thức thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ, dù thực tế không phát sinh giao dịch mua bán. Tiền được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó chuyển lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí dịch vụ.

Đối với dịch vụ đáo hạn, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền. Để mở rộng hoạt động, các đối tượng thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết.

Máy móc, thiết bị được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trốn thuế.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng. Từ hoạt động này, các đối tượng đã trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hoạt động giao dịch khống dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý doanh thu, số liệu thị trường và an toàn thông tin khách hàng.

Cơ quan Công an khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định; người dân cần cảnh giác với các lời mời chào rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng không đúng quy định, ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính hợp pháp để hạn chế rủi ro pháp lý.