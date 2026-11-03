Thanh Hóa điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, mở rộng không gian công nghiệp và đô thị

Một góc đô thị Thanh Hóa (ảnh: Mạnh Cường)

QUỸ ĐẤT ĐÔ THỊ DỰ KIẾN TĂNG MẠNH

Theo bảng tổng hợp kèm Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 28/10/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa, chỉ tiêu đất ở đô thị (ODT) trên toàn tỉnh đến năm 2030 là 30.422,42ha, tăng 17.240,93ha so với hiện trạng năm 2025 (là 13.181,49ha, tương đương khoảng 2,3 lần.

Cùng kỳ, chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ dự kiến tăng từ 1.548,10ha lên 4.935,15ha; đất xây dựng công trình công cộng tăng từ 56.644,56ha lên 72.858,32ha. Các con số thể hiện quy mô đất được phân bổ theo quy hoạch, không đồng nghĩa toàn bộ diện tích sẽ được đầu tư, xây dựng hoặc đưa vào sử dụng ngay.

Phụ lục định hướng phát triển hệ thống đô thị thời kỳ 2021–2030 nêu 4 đô thị liên phường hiện hữu: Thanh Hóa, Sầm Sơn, Bỉm Sơn và Nghi Sơn; năm đô thị mới liên xã: Hoằng Hóa, Quảng Xương, Lam Sơn – Sao Vàng, Thiệu Hóa và Tân Ninh; cùng 17 đô thị mới trong phạm vi một xã. Phụ lục còn xác định 12 khu vực đô thị nằm trong xã.

Đây là định hướng về không gian đô thị, không phải danh sách các xã chắc chắn sẽ chuyển thành phường. Chỉ tiêu đất ODT không tự động làm thay đổi loại hình đơn vị hành chính; việc thành lập phường phải căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện và quyết định có thẩm quyền. Phạm vi quy hoạch đô thị trong phụ lục cũng được ghi là dự kiến, có thể thay đổi khi lập quy hoạch cụ thể.

Thanh Hóa hiện có 166 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 147 xã và 19 phường, theo nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.

CHỈ TIÊU ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP TĂNG

Chỉ tiêu đất khu công nghiệp (SKK) đến năm 2030 được phân bổ 10.259,77ha, so với hiện trạng 1.748,10ha năm 2025, thì tăng gần 5,9 lần. Danh mục trong phụ lục gồm các khu đã có trong quy hoạch, các khu điều chỉnh diện tích và những khu công nghiệp bổ sung mới.

Các địa bàn được nêu trong danh mục gồm Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn – Sao Vàng, Hoằng Hóa, Hà Long, Thiệu Hóa và khu vực phía tây thành phố Thanh Hóa. Phụ lục phân biệt các khu đã thành lập, khu chưa thành lập và khu bổ sung mới; do đó, danh mục quy hoạch không đồng nghĩa mọi khu công nghiệp sẽ đi vào hoạt động trước năm 2030.

Với đất cụm công nghiệp, phụ lục định hướng phát triển ghi tổng diện tích 4.204ha đến năm 2030, gồm 89 cụm công nghiệp. Trong khi đó, bảng tổng hợp phân bổ chỉ tiêu đất ghi đất cụm công nghiệp (SKN) là 4.209,24ha. Hai số liệu cần được đối chiếu với thuyết minh và phụ lục chính thức trước khi dùng như cùng một chỉ tiêu.

ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ CÔNG CỘNG

Chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ (TMD) được phân bổ đến năm 2030 là 4.935,15ha, tăng 3.387,05ha so với hiện trạng năm 2025. Trong các định hướng phát triển được đề cập có những khu vực du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ ven biển và du lịch sinh thái như Sầm Sơn, Tiên Trang, Bến En, Pù Luông, Nghi Sơn và Am Tiên.

Cùng với đất thương mại, dịch vụ, chỉ tiêu đất công cộng tăng hơn 16.200ha. Đây là nhóm đất có thể phục vụ các công trình và tiện ích chung, song mức độ cải thiện hạ tầng sẽ phụ thuộc vào quy hoạch chi tiết, nguồn vốn và tiến độ triển khai tại từng địa bàn.

Quy hoạch đất cũng cần được xem xét đồng thời với yêu cầu bảo vệ môi trường, giao thông kết nối, cấp thoát nước, trường học, cơ sở y tế và không gian cây xanh. Việc phân bổ chỉ tiêu mới là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, chưa phản ánh đầy đủ chất lượng hạ tầng sau đầu tư.

CẦN ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ VÀ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN

Quyết định phân bổ đất cụ thể hóa định hướng phát triển tỉnh trong giai đoạn đến năm 2030. Để đánh giá mức độ thực hiện, cần theo dõi tiến độ lập quy hoạch chi tiết, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, thu hút dự án và đưa đất vào sử dụng.

Đối với mục tiêu mở rộng không gian đô thị, số liệu đất ODT cần được đặt cạnh các chỉ tiêu về dân số, tỷ lệ đô thị hóa và chất lượng dịch vụ. Với mục tiêu phát triển công nghiệp, cần phân biệt giữa diện tích nằm trong quy hoạch và diện tích đã được đầu tư, vận hành. Tương tự, tăng đất thương mại, dịch vụ chỉ tạo chuyển biến khi gắn với hoạt động kinh tế và nhu cầu thực tế.

Thanh Hóa đặt mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030 và phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sau năm 2030. Các chỉ tiêu đất là một trong những căn cứ quy hoạch cho mục tiêu đó; kết quả sẽ được thể hiện qua tiến độ thực hiện, hiệu quả sử dụng tài nguyên và chất lượng sống của người dân.