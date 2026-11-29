Ngày 28/11, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh vừa chỉ đạo các ngành, địa phương tham gia ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ Đề án phát triển hệ thống bãi đỗ xe tại các phường thuộc đô thị Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

Bản đồ vị trí, quy mô hệ thống bãi đỗ xe khu vực trung tâm đô thị Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng 2040.

Đề án đặt mục tiêu tăng số chỗ đỗ xe công cộng, từng bước giải quyết tình trạng phương tiện đỗ tràn lòng đường, vỉa hè, đồng thời ưu tiên các vị trí cấp bách tại khu vực trung tâm.

Theo tờ trình của Sở Xây dựng Thanh Hoá đề xuất UBND tỉnh ngày 24/11, qua khảo sát đánh giá, đô thị Thanh Hóa hiện gồm 7 phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Đông Quang, Đông Sơn và Đông Tiến, với diện tích khoảng 239,45km², dân số khoảng 546.940 người.

Trong đó, khu vực trung tâm có diện tích khoảng 49,34km², dân số khoảng 220.570 người. Riêng phường Hạc Thành có mật độ dân số khoảng 8.137 người/km², tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và không gian đô thị.

Cùng với tốc độ đô thị hóa, số lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh. Hiện, toàn đô thị có khoảng 106.452 ô tô, chiếm khoảng 50% tổng số ô tô toàn tỉnh; trong đó ô tô con khoảng 66.285 chiếc. Số lượng ô tô dự báo tăng lên khoảng 135.150 chiếc vào năm 2030 và 211.100 chiếc vào năm 2040.

Hiện trạng các khu vực điểm nóng không có chỗ đỗ xe tại các khu trung tâm do cơ quan chức năng khảo sát, ghi nhận.

Trong khi đó, hạ tầng giao thông tĩnh chưa đáp ứng nhu cầu. Khu vực trung tâm hiện có khoảng 33 bãi đỗ xe, chủ yếu là bãi mặt bằng, với tổng diện tích khoảng 9,62ha, khoảng 2.940 chỗ đỗ, mới đáp ứng khoảng 8% nhu cầu.

Để giải quyết tình trạng trước mắt, cơ quan chức năng đã bố trí 38 vị trí đỗ xe tạm thời trên 12 tuyến đường chính có lòng đường, vỉa hè rộng. Tuy nhiên, khảo sát tại các tuyến phố chính khu vực trung tâm cho thấy khoảng 24.764 phương tiện có nhu cầu đỗ xe, tương ứng khoảng 13.620 chỗ.

Đặc biệt, tại khu vực trung tâm được xác định có 12 điểm nóng thiếu chỗ đỗ xe, với nhu cầu khoảng 7.920 xe. Các khu vực tập trung quanh trung tâm thương mại, tuyến phố kinh doanh, nhà thờ, sân vận động, trường học và các khu chung cư.

Thực trạng này khiến nhiều phương tiện phải đỗ dưới lòng đường, trên vỉa hè, ảnh hưởng đến lưu thông, trật tự và mỹ quan đô thị.

Hai vị trí được thí điểm xây dựng bãi đỗ xe thông minh cao tầng kết hợp dịch vụ.

Trên cơ sở rà soát thực trạng và nhu cầu, Sở Xây dựng Thanh Hoá đề xuất phát triển hệ thống bãi đỗ xe theo từng giai đoạn, ưu tiên các khu vực thiếu hụt chỗ đỗ nghiêm trọng, khai thác quỹ đất công và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Giai đoạn 2026-2028, đề án đề xuất cải tạo 33 bãi đỗ xe hiện trạng, đồng thời triển khai 15 vị trí cấp bách tại các điểm nóng, với tổng diện tích khoảng 66.100m².

Trong số này, trước mắt sẽ thí điểm 2 bãi đỗ xe thông minh cao tầng kết hợp dịch vụ. Cụ thể, tại khu vực Công viên Hội An, vị trí QH30-P1 dự kiến xây dựng công trình 3 tầng, diện tích khoảng 10.000m², quy mô khoảng 1.500 chỗ đỗ.

Vị trí thứ hai là khu đất trụ sở Công an thành phố Thanh Hóa cũ, ký hiệu QH30-P2, dự kiến xây dựng bãi đỗ xe 5 tầng, quy mô khoảng 1.195 chỗ.

13 vị trí còn lại được đề xuất đầu tư bãi đỗ xe mặt bằng, ưu tiên các khu đất phù hợp quy hoạch phân khu. Trong thời gian chờ hoàn thiện thủ tục quy hoạch, xử lý tài sản công, các cơ sở nhà, đất dôi dư có thể được nghiên cứu sử dụng tạm thời làm điểm đỗ xe.

Biểu đồ dự báo số phương tiện giao thông công cộng do cơ quan chức năng thông kê.

Giai đoạn 2028-2030, đề án dự kiến đầu tư 39 vị trí còn lại, đồng thời chuyển đổi một số bãi đỗ xe mặt bằng sang mô hình thông minh 5 tầng kết hợp dịch vụ. Đến giai đoạn 2031-2040, tiếp tục đầu tư 64 bãi đỗ xe mới theo quy hoạch phân khu, với diện tích khoảng 34,38ha, khoảng 34.400 chỗ đỗ; đồng thời chuyển đổi 13 bãi đỗ xe mặt bằng sang mô hình cao tầng.

Theo mục tiêu của đề án, đến năm 2030, khu vực trung tâm đô thị Thanh Hóa sẽ có khoảng 87 bãi đỗ xe, diện tích khoảng 26,22ha, với khoảng 19.130 chỗ đỗ, đáp ứng khoảng 40,3% nhu cầu đỗ xe công cộng.

Đến năm 2040, hệ thống dự kiến tăng lên khoảng 151 bãi đỗ xe, diện tích khoảng 60,6ha, quy mô khoảng 75.500 chỗ đỗ, hướng tới đáp ứng 100% nhu cầu đỗ xe công cộng khu vực trung tâm.

Theo đề án, tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 18.315 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2026-2030 khoảng 3.414,1 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2040 khoảng 14.900,9 tỷ đồng. Kinh phí này chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Dự báo nhu cầu chỗ đỗ xe công cộng tại khu vực trung tâm từ năm 2026 đến năm 2040.

Nguồn vốn thực hiện chủ yếu được huy động từ xã hội hóa, gồm vốn nhà đầu tư, hợp tác công tư (PPP) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Ngân sách Nhà nước dự kiến chỉ xem xét hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có) và đầu tư trực tiếp các bãi đỗ xe phục vụ nhiệm vụ chính trị, công sở của tỉnh.

Đối với 9 vị trí bãi đỗ xe cao tầng kết hợp dịch vụ dự kiến kêu gọi đầu tư đến năm 2030, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 3.144,9 tỷ đồng. Theo tính toán trong hồ sơ, thời gian thu hồi vốn ở kịch bản cơ sở khoảng 22,8-26,5 năm; nếu có cơ chế hỗ trợ, thời gian thu hồi vốn dự kiến khoảng 11,3-13,8 năm.

Song song với đầu tư hạ tầng, đề án đề xuất tổ chức quản lý lòng đường, vỉa hè theo 3 nhóm tuyến phố. Với các tuyến phố chính, trục thương mại, nghiên cứu cấm đỗ xe dưới lòng đường và trên vỉa hè; tại các tuyến có vỉa hè rộng, ít hộ dân, có thể tổ chức một phần vỉa hè làm điểm đỗ xe có thu phí; khu dân cư, khu biệt thự kết hợp tuyên truyền, vận động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với khu vực Công viên Hội An, Sở Xây dựng đề xuất bố trí bãi đỗ xe thông minh 3 tầng kết hợp không gian công cộng, bảo đảm không làm giảm tỷ lệ cây xanh của công viên. Khu vực Hồ Thành cũng được đề nghị nghiên cứu bố trí quỹ đất bãi đỗ xe tập trung, phục vụ nhu cầu của khu vực, Quảng trường Lam Sơn và các sự kiện của tỉnh.

Sở Xây dựng Thanh Hóa đã hoàn thiện hồ sơ đề án và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Khi được thông qua, đây sẽ là cơ sở để tổ chức quản lý, đầu tư và kêu gọi đầu tư hệ thống bãi đỗ xe theo lộ trình, góp phần giảm áp lực giao thông, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 26/11, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản giao công an tỉnh cùng các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ và UBND các phường: Hạc Thành, Quảng Phú, HàmRồng, Nguyệt Viên, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến tham gia ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ Đề án phát triển hệ thống bãi đỗ xe tại các phường thuộc đô thị Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.