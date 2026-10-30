Thanh Hóa: Đề xuất đầu tư gần 300 tỷ đồng hoàn thiện Đại lộ Nam sông Mã

Đoạn Đại lộ Nam Sông Mã từ cầu Bến Ngự đến nút giao Đại lộ Nguyễn Hoàng dài khoảng 1,3km hiện mới được đầu tư một bên đường, chưa đáp ứng mặt cắt theo quy hoạch. UBND phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) đề xuất đầu tư hoàn thiện đoạn tuyến để đồng bộ với các trục giao thông chính.

UBND phường Hạc Thành đề xuất đầu tư hoàn thiện Đại lộ Nam Sông Mã đoạn từ cầu Bến Ngự đến nút giao Đại lộ Nguyễn Hoàng.

Theo đề xuất của UBND phường Hạc Thành, hiện nay, Đại lộ Nam Sông Mã qua địa bàn phường vẫn còn đoạn từ cầu Bến Ngự đến nút giao Đại lộ Nguyễn Hoàng - Đại lộ Nam Sông Mã mới được đầu tư một bên đường, chưa đáp ứng quy mô mặt cắt theo định hướng tại các quy hoạch có liên quan, trong đó có quy hoạch chung và quy hoạch phân khu.

Trước thực tế này, UBND phường Hạc Thành đã rà soát, đề xuất đầu tư hoàn thiện đoạn tuyến nhằm bảo đảm tính đồng bộ của trục giao thông quan trọng, tăng cường khả năng kết nối giữa các tuyến đường lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển không gian đô thị.

Ông Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành cho biết, đoạn tuyến được đề xuất đầu tư có chiều dài khoảng 1,3km, không phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Qua tính toán, tổng mức đầu tư dự kiến gần 300 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây lắp và các chi phí liên quan.

Việc đầu tư dự án sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, khắc phục những đoạn tuyến chưa đồng bộ, tăng khả năng kết nối giữa các trục giao thông chính.

Trên cơ sở đó, UBND phường Hạc Thành kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư đoạn tuyến nói trên. Việc sớm hoàn thiện hạ tầng được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường nói riêng, toàn tỉnh nói chung.

Đề xuất này cũng nằm trong định hướng từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, khắc phục những đoạn tuyến chưa đồng bộ, tăng khả năng kết nối giữa các trục giao thông chính, phục vụ nhu cầu phát triển đô thị trong thời gian tới.

Được biết, Đại lộ Nam Sông Mã là một trong những trục giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm tỉnh Thanh Hóa với đô thị du lịch Sầm Sơn. Những năm qua, tỉnh đã và đang triển khai nhiều dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nhằm tăng năng lực lưu thông, tạo động lực phát triển đô thị và du lịch.

Trong đó, dự án Đại lộ Nam Sông Mã giai đoạn 2, đoạn từ phường Quảng Hưng đến hết địa phận phường Quảng Tâm trước đây, có chiều dài hơn 5,63km, tổng mức đầu tư hơn 1.442 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2024 - 2027, với quy mô nền đường rộng 67m, đầu tư đồng bộ mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, cấp nước, điện chiếu sáng, cây xanh và cầu qua sông Thống Nhất.

Theo cập nhật tiến độ đến ngày 23/10/2026, giá trị thực hiện dự án ước đạt khoảng 52% giá trị hợp đồng. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh thi công, đồng thời phối hợp tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Ở khu vực Sầm Sơn, các dự án mở rộng Đại lộ Nam Sông Mã cũng đang được triển khai. Riêng đoạn từ phía Đông Quốc lộ 10 đến đường ven biển, gói thầu xây lắp có giá trị hơn 226,2 tỷ đồng, giá trị thi công lũy kế đến tháng 10/2026 đạt khoảng 179,7 tỷ đồng, tương đương 80% giá trị hợp đồng.

Một số đoạn đã cơ bản hoàn thành nền, mặt đường và hệ thống thoát nước; các nhà thầu tiếp tục thi công vỉa hè, hệ thống chiếu sáng và hạng mục an toàn giao thông. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Việc đầu tư hoàn thiện đoạn tuyến còn thiếu qua phường Hạc Thành, nếu được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương và bố trí nguồn lực, sẽ góp phần khắc phục tình trạng thắt hẹp cục bộ trên trục Đại lộ Nam Sông Mã.

Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lưu thông, nhất là vào mùa du lịch cao điểm, khi lượng lớn du khách và phương tiện từ khu vực phía Bắc di chuyển về Sầm Sơn.

Qua đó, các dự án đã và đang triển khai ở khu vực Quảng Phú, Sầm Sơn sẽ được kết nối đồng bộ hơn, từng bước hình thành trục giao thông thông suốt từ trung tâm tỉnh đến đô thị du lịch Sầm Sơn, tạo thêm dư địa phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch cho Thanh Hóa.