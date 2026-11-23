Ngày 23/11, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Phạm Văn Nam, Trưởng phòng Điều hành dự án Bỉm Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết: Dự án đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn cũ đã hoàn thành được khoảng 60% khối lượng công việc, theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành vào tháng 5/2027.

Dự án còn khoảng 400m chưa được giải phóng xong mặt bằng và bàn giao cho nhà thầu thi công.

Cũng theo ông Nam, hiện dự án đang còn khoảng 400m chưa được các phường giải phóng xong mặt bằng, để tháo gỡ cho vấn đề này ban đang phối hợp với các phường tập trung giải phóng số mặt bằng còn lại và bàn giao cho nhà thầu vào cuối năm nay.

Ghi nhận của phóng viên, tại dự án đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn cũ (nay là phường Bỉm Sơn và phường Quang Trung), gần 20 máy móc thiết bị và 25 cán bộ kỹ thuật, công nhân được chia làm nhiều mũi thi công khác nhau để thi công cùng một lúc.

Chia sẻ với phóng viên, ông Cao Xuân Chung, Phó chỉ huy trưởng công trình, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và tổng hợp thương mại Trường Sơn (nhà thầu dự án) nói: Để công trình hoàn thành theo đúng kế hoạch, nhà thầu đã tăng cường nhân vật lực, tăng ca, tăng kíp thi công những đoạn đã được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng.

Mục tiêu của nhà thầu sẽ hoàn thành khoảng 2km xong trước Tết năm nay và phấn đấu hoàn thành dự án xong trước tháng 5/2027.

Nhiều mũi thi công đang được nhà thầu triển khai cùng một lúc.

"Khó khăn hiện nay của nhà thầu là nguồn vật liệu khan hiếm, giá mua thực tế cao hơn so với đơn giá dự toán. Để tháo gỡ cho vấn đề này, nhà thầu đã chủ động tìm thêm các đơn vị cung ứng vật liệu và chấp nhận mua vật liệu với giá cao để thi công dự án", ông Chung thông tin thêm.

Dự án đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn cũ (nay là phường Bỉm Sơn và phường Quang Trung) được khởi công từ tháng 3/2023. Theo kế hoạch ban đầu dự án sẽ hoàn thành trong năm 2025, nhưng do vướng mặt bằng dự án được điều chỉnh thời gian hoàn thành sang năm 2027. Dự án có chiều dài 2,7km, với tổng mức đầu tư hơn 335 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư.