Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó chính ủy Quân khu 4, Trưởng ban chỉ đạo Quân khu 4; Thiếu tướng Cao Xuân Thắng, Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, kiêm Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo. Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Tiến Lam, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa; đại biểu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các xã, phường có nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, Ban chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Nổi bật, tỉnh hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ, với 2.922 phần mộ chưa xác định được thông tin; thu được 2.602 mẫu đủ điều kiện, bàn giao Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN, sớm hơn kế hoạch ban đầu 6 tháng. Mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập HCLS tỉnh tìm kiếm, quy tập được 19 HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), vượt 11,8% chỉ tiêu.

Tính từ khi triển khai Chiến dịch đến thời điểm sơ kết, tỉnh quy tập được 30 HCLS, gồm 29 hài cốt tại Lào và 1 hài cốt trong nước. Công an tỉnh đã lấy mẫu sinh phẩm của 41.223 thân nhân thuộc 31.650 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Qua đối sánh mẫu thân nhân, cơ quan chức năng xác định được danh tính 11 liệt sĩ; giải quyết 100 trường hợp bằng phương pháp thực chứng và tiếp nhận 42 trường hợp giám định ADN.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm của Ban chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa, nhất là kết quả tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu HCLS. Tuy nhiên, đồng chí thẳng thắn chỉ rõ, kết quả tìm kiếm, quy tập HCLS của tỉnh còn chưa đạt chỉ tiêu được giao.

Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, Chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Vì vậy, các cấp, ngành, lực lượng cần quán triệt sâu sắc quyết tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; biến quyết tâm, trách nhiệm thành hành động cụ thể, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến dịch.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo tỉnh thường xuyên đánh giá, đôn đốc, triển khai giải pháp nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập; nắm chắc đặc điểm địa bàn, vận dụng đúng thông tin, phương pháp, quy trình đã được hướng dẫn, kiên trì thực hiện theo phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc chắn đến đó”. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch; đổi mới cách làm từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin” ngay tại cơ sở; tăng cường kiểm tra, động viên, khen thưởng lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, ưu tiên bảo đảm nguồn lực cho cơ sở và đặc biệt quan tâm chỉ đạo, kiểm tra Đội K đang thực hiện nhiệm vụ tại Lào.

Ban chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Chiến dịch.

Ban chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Chiến dịch.

Thời gian tới, Thanh Hóa tập trung thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2, phấn đấu tìm kiếm, quy tập 130 HCLS trong mùa khô 2026-2027; đồng thời tiếp tục rà soát, xác minh thông tin, kết hợp chặt chẽ tìm kiếm, quy tập với xác định danh tính HCLS, góp phần hoàn thành các mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.

Dịp này, Ban chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa khen thưởng 22 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS giai đoạn 1 của Chiến dịch.