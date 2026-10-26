Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách giáo dục năm 2026

Cô trò Trường THCS Minh Khai phân hiệu 1, phường Hạc Thành. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị rà soát toàn bộ dự toán chi thường xuyên được giao từ đầu năm và bổ sung trong năm; đánh giá cụ thể tình hình phân bổ, thực hiện, thanh toán và số kinh phí còn lại. Đối với các nhiệm vụ đã đủ điều kiện nhưng chưa triển khai hoặc chậm tiến độ, cần khẩn trương tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch hoàn thành cụ thể, xác định rõ thời gian và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân liên quan.

Đối với kinh phí mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản và trang thiết bị, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, phân loại theo tình trạng thực hiện, nhất là những nội dung còn chậm tiến độ, chưa hoàn thiện thủ tục hoặc chưa thanh toán.

Với các nhiệm vụ đủ điều kiện triển khai, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công và đấu thầu; xác định tiến độ cụ thể, phấn đấu hoàn thành việc mua sắm, sửa chữa, nghiệm thu, bàn giao và thanh toán trong năm 2026. Các đơn vị cũng phải chủ động phối hợp với cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm những khâu còn tồn đọng.

Sở GD&ĐT lưu ý, việc mua sắm, sửa chữa phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, bảo đảm tính cần thiết, phù hợp với phạm vi, quy mô và dự toán được duyệt, đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Các đơn vị phải thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí; không mua sắm, sửa chữa dàn trải, không cần thiết hoặc chỉ nhằm mục đích sử dụng hết dự toán cuối năm.

Cô trò Trường Tiểu học Thiệu Hóa, xã Thiệu Hóa trong giờ học. (Ảnh minh họa)

Một trong những nội dung được Sở GD&ĐT yêu cầu tập trung thực hiện là chi trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập theo Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT ngày 23/9/2025 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Đối với năm học 2025-2026, các đơn vị phải khẩn trương rà soát, tổng hợp số tiết dạy thêm giờ theo đúng quy định; chủ động cân đối nguồn tài chính hợp pháp, hoàn thiện hồ sơ và thanh toán các khoản đủ điều kiện trong năm ngân sách 2026, không để chậm chi trả làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà giáo.

Trường hợp còn vướng mắc, đơn vị phải kịp thời báo cáo rõ nội dung, số kinh phí, nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ và việc chi trả chế độ.

Đối với năm học 2026-2027, các đơn vị cần rà soát kế hoạch giáo dục, cơ cấu đội ngũ và phân công chuyên môn; bố trí hợp lý để phát huy hiệu quả đội ngũ hiện có, hạn chế tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Đồng thời, triển khai quy trình tuyển hợp đồng theo Nghị định số 235/2026/NĐ-CP và hướng dẫn của Sở GD&ĐT tại Công văn số 5156/SGDĐT-TCCB ngày 16/9/2026; chủ động rà soát các môn học còn thiếu để thực hiện ký hợp đồng khoán công việc theo quy định, bảo đảm đủ giáo viên theo định mức.

Các đơn vị phải xác định trước khối lượng dạy thêm giờ dự kiến, chủ động bố trí nguồn kinh phí và kiểm soát số tiết dạy thêm của từng nhà giáo cũng như toàn đơn vị theo quy định tại Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT. Những nội dung vượt khả năng giải quyết cần được báo cáo kịp thời, tránh để phát sinh nghĩa vụ chi lớn rồi mới đề nghị bổ sung ngân sách.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu ưu tiên bố trí nguồn kinh phí bảo đảm chi trả chế độ cho nhà giáo trước khi quyết định thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, mua sắm, sửa chữa chưa thực sự cần thiết. Việc sử dụng kinh phí phải đúng mục đích, nội dung chi và quy định về cơ chế tự chủ tài chính.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải chủ động rà soát khối lượng công việc đã thực hiện, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ và phối hợp với Kho bạc Nhà nước cùng các cơ quan liên quan để thanh toán những khoản chi đủ điều kiện. Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự toán phải gắn với khối lượng thực tế hoàn thành và điều kiện thanh toán theo quy định, tuyệt đối không thanh toán khi chưa đủ điều kiện nhằm giải ngân hết dự toán.