Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách, chi trả tiền dạy thêm giờ

Giờ học ở Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy (Thanh Hóa).

Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự toán

Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc rà soát toàn bộ dự toán chi thường xuyên năm 2026 được giao, bao gồm dự toán đầu năm và phần bổ sung trong năm; đánh giá tình hình phân bổ, thực hiện, thanh toán và kinh phí còn lại chưa sử dụng.

Theo đó, các đơn vị phải xác định cụ thể những nhiệm vụ chi đã đủ điều kiện nhưng chưa triển khai hoặc chậm tiến độ để khẩn trương tổ chức thực hiện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và thời hạn hoàn thành đối với từng nhiệm vụ, bảo đảm đúng mục đích, đối tượng, nội dung chi, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Việc rà soát phải được thực hiện chi tiết theo từng nguồn kinh phí, nhiệm vụ chi, làm rõ số dự toán được giao, kinh phí đã thực hiện, đã thanh toán và số còn lại. Các đơn vị cũng phải đánh giá tiến độ công việc, thủ tục cần hoàn thiện, khó khăn, vướng mắc và khả năng hoàn thành, thanh toán trong quý IV cũng như đến hết năm ngân sách 2026.

Đối với nhiệm vụ chậm tiến độ, không còn nhu cầu hoặc không có khả năng hoàn thành trong năm, đơn vị phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm liên quan và đề xuất phương án xử lý. Trường hợp cần điều chỉnh hoặc thu hồi dự toán, các đơn vị kịp thời báo cáo Sở GD&ĐT để tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Giờ học Tin học ở Trường Tiểu học và THCS Sơn Điện (Thanh Hóa).

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản và trang thiết bị. Các nhiệm vụ đã đủ điều kiện phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành mua sắm, sửa chữa, nghiệm thu, bàn giao và thanh toán trong năm 2026.

Việc mua sắm, sửa chữa phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn và nâng cao chất lượng giáo dục; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định về ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công và đấu thầu. Các đơn vị không mua sắm, sửa chữa dàn trải, không cần thiết hoặc chỉ nhằm sử dụng hết dự toán cuối năm.

Ưu tiên chi trả tiền dạy thêm giờ cho nhà giáo

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu tập trung thực hiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập theo Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT ngày 23/9/2025 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Đối với năm học 2025-2026, các đơn vị phải khẩn trương rà soát, tổng hợp số tiết dạy thêm giờ, chủ động cân đối nguồn tài chính hợp pháp theo quy định, hoàn thiện hồ sơ và thanh toán các khoản đủ điều kiện trong năm ngân sách 2026. Việc chi trả phải bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, không để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Hồ sơ thanh toán phải xác định rõ khối lượng giảng dạy được phân công và thực tế thực hiện, số tiết quy đổi, định mức phải thực hiện, định mức giảm theo quy định. Đồng thời, đối chiếu số tiết dạy thêm của từng nhà giáo với tổng số tiết dạy thêm tối đa của đơn vị để xác định số tiết được chi trả, đơn giá, số tiền phải trả, số đã thanh toán hoặc tạm ứng và số còn phải trả; không tính trùng khối lượng, không chi trả trùng chế độ. Các đơn vị phải hoàn thành và báo cáo kết quả chi trả qua Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Nếu còn vướng mắc, thủ trưởng đơn vị phải báo cáo rõ nội dung, số kinh phí, nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý; chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ và việc chi trả chế độ.

Thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Mường Lát.

Đối với năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị rà soát kế hoạch giáo dục, cơ cấu đội ngũ và phân công chuyên môn; sử dụng hiệu quả giáo viên hiện có, hạn chế tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Đồng thời, triển khai quy trình tuyển hợp đồng theo quy định và hướng dẫn của Sở, chủ động rà soát các môn học còn thiếu để có phương án bổ sung giáo viên phù hợp.

Các trường cần xác định trước khối lượng giảng dạy dự kiến, kiểm soát số tiết dạy thêm của từng nhà giáo và toàn đơn vị, chủ động cân đối nguồn kinh phí. Những nội dung vượt khả năng giải quyết phải được báo cáo kịp thời, tránh phát sinh nghĩa vụ chi lớn rồi mới đề nghị bổ sung ngân sách.

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên bố trí nguồn kinh phí bảo đảm chi trả chế độ cho nhà giáo trước khi quyết định thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, mua sắm, sửa chữa chưa thực sự cần thiết.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải chủ động rà soát khối lượng công việc đã thực hiện, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ và phối hợp với Kho bạc Nhà nước cùng các cơ quan liên quan để thanh toán những khoản chi đủ điều kiện. Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự toán phải gắn với khối lượng thực tế hoàn thành và điều kiện thanh toán theo quy định, tuyệt đối không thanh toán khi chưa đủ điều kiện nhằm giải ngân hết dự toán.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về quản lý, sử dụng kinh phí được giao và tiến độ thực hiện dự toán; thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chi, thanh toán các khoản đủ điều kiện trong năm 2026, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn sang năm 2027 do nguyên nhân chủ quan.