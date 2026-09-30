Thanh Hóa đẩy nhanh loạt khu công nghiệp vốn hàng trăm nghìn tỷ đồng

Tăng tốc đầu tư hạ tầng, đón dòng vốn thứ cấp

Ngày 29/9, ghi nhận tại Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa ở các phường Đông Tiến, Đông Quang, máy móc và nhân công đang tất bật thi công, nhiều hạng mục hạ tầng giai đoạn một dần hình thành.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Ban điều hành thi công dự án, LICOGI 18.3, cho biết nhà thầu đang huy động hơn 400 kỹ sư, công nhân cùng gần 100 máy móc làm việc trên công trường. Riêng hệ thống đường giao thông dự kiến hoàn thành trong tháng 10.

Đến nay, tiến độ tổng thể dự án đạt gần 50%, vượt kế hoạch đề ra. Một số hạng mục có khối lượng lớn đã cơ bản hoàn thành như hồ sự cố đạt 96%, tuyến kênh và đường tạm đạt 69%; hồ nước thô, hồ điều hòa, trạm bơm và hệ thống giao thông nội khu cũng đang được đẩy nhanh.

KKN Thăng Long Thanh Hóa đang tăng tốc thi công hạ tầng.

Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn một rộng 167 ha, vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng, do Tập đoàn Sumitomo phát triển. Dự án dự kiến thu hút 50-250 nhà đầu tư thứ cấp, chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, linh kiện điện tử, linh kiện ôtô, cơ khí chính xác và công nghệ cao, tạo việc làm cho khoảng 13.000-40.000 lao động.

Theo ông Masaaki Ito, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH KCN Thăng Long Thanh Hóa, dù đang xây dựng hạ tầng, dự án đã nhận được sự quan tâm của hơn 20 doanh nghiệp trong các lĩnh vực như linh kiện điện tử, linh kiện ôtô, gia công kim loại, thực phẩm và bao bì.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thiện mặt bằng hạ tầng để có thể đón các nhà đầu tư thứ cấp từ quý I/2027.

Cùng với Thăng Long, Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa cũng đang được đẩy nhanh xây dựng.

Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa cũng đang được đẩy nhanh xây dựng.

Theo chủ đầu tư, khoảng 98% khối lượng san lấp đã hoàn thành. Trạm xử lý nước thải đạt khoảng 50%; hồ điều hòa và trạm bơm 60%; các hạng mục đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa và nước thải đạt khoảng 50%.

Toàn bộ 177,3 ha của dự án đã được giao, cho thuê đất, trong đó 156,1 ha được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 88%.

Giai đoạn một Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 rộng 178,51 ha, gồm khoảng 127 ha đất công nghiệp và dịch vụ, vốn đầu tư hạ tầng khoảng 1.320 tỷ đồng. Dự án định hướng thu hút các ngành công nghệ cao, chế biến chế tạo, cơ khí, sản xuất ôtô, dược phẩm và công nghệ sinh học.

Gỡ điểm nghẽn mặt bằng

Tại phường Trúc Lâm, Khu công nghiệp Đồng Vàng đang được triển khai với tổng diện tích gần 492 ha, tổng vốn đầu tư 65.000 tỷ đồng.

Dự án cũng đã có nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên là Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn, vốn khoảng 2.400 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 30 ha, công suất thiết kế 150.000 tấn hóa chất mỗi năm.

KKC Đồng Vàng có tổng mức đầu tư hơn 65000 tỷ đồng đang được triển khai.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những phần việc cần tiếp tục được tập trung tháo gỡ.

Theo UBND phường Trúc Lâm, từ tháng 8/2025, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến hết quý III, một số phần việc chưa hoàn thành theo yêu cầu, trong đó còn vướng mắc về hồ sơ, phương án bồi thường và bố trí tái định cư.

Phường đang tập trung hoàn thiện phương án đối với 74 hộ đã được công khai phương án bổ sung; trong đó dự kiến phê duyệt phương án cho 51 hộ trước ngày 2/10 và giải quyết các vướng mắc của 23 hộ còn lại trước ngày 10/10.

Khoảng 261 hộ còn lại được yêu cầu đẩy nhanh kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/10.

KCN luyện kim - KKT Nghi Sơn.

Địa phương đồng thời rà soát nhu cầu tái định cư, chuẩn bị phương án bố trí đất cho các hộ đủ điều kiện. Với khó khăn về quỹ đất tái định cư, phường sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ, đồng thời đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện khu tái định cư.

Theo danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, địa phương đang có 10 khu công nghiệp được định hướng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Ngoài các dự án đang được triển khai như Thăng Long Thanh Hóa, WHA Smart Technology, Giang Quang Thịnh và Đồng Vàng, nhiều khu công nghiệp khác cũng đang thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng như Khu công nghiệp luyện kim, Khu công nghiệp số 3 và số 20 thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn; Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, Khu công nghiệp Bỉm Sơn và Khu công nghiệp Lưu Bình tại xã Quảng Bình.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của các dự án trong danh mục khoảng 258.540 tỷ đồng, cho thấy dư địa lớn trong phát triển quỹ đất công nghiệp và thu hút các dự án sản xuất, chế biến, chế tạo vào Thanh Hóa trong những năm tới.