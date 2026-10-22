Thanh Hóa đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn tiếp theo

Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hiện chiến dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; triển khai đồng bộ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Lào. Tỉnh đồng thời tổ chức rà soát, xác minh thông tin, khảo sát thực địa, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang đối với những phần mộ chưa xác định được danh tính. Quá trình triển khai được thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo nguyên tắc “6 rõ”; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng nhiệm vụ.

Trong năm 2026 và giai đoạn 1 của chiến dịch, Ban Chỉ đạo tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu khai quật, lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ. Lực lượng chức năng đã khai quật 2.922 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, thu thập 2.602 mẫu sinh phẩm và bàn giao đầy đủ cho Viện Pháp y Quân đội theo quy định.

Cùng với đó, tỉnh tìm kiếm, quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 27 hài cốt tại Lào và một hài cốt trong nước; lấy mẫu sinh phẩm của 41.223 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, liên quan đến 31.650 liệt sĩ. Bằng phương pháp thực chứng, các cơ quan chức năng đã giải quyết 100 trường hợp; tiếp nhận 42 trường hợp giám định ADN, đối sánh mẫu thân nhân và xác định được danh tính 11 liệt sĩ.

Những kết quả trên góp phần thực hiện các mục tiêu của giai đoạn 1, tạo cơ sở để Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn gặp nhiều khó khăn. Việc khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ trong nước phụ thuộc nhiều vào nguồn tin do tổ chức, cá nhân cung cấp; tiến độ cung cấp thông tin theo hồ sơ kết luận địa bàn còn chậm.

Mặc dù kết quả quy tập trong mùa khô 2025-2026 vượt chỉ tiêu đề ra, toàn tỉnh mới tìm kiếm, quy tập được 28/150 hài cốt liệt sĩ theo chỉ tiêu chiến dịch, đạt 18,66%. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa một số sở, ngành, địa phương trong rà soát, đối chiếu thông tin liệt sĩ và phần mộ tại các nghĩa trang có thời điểm chưa chặt chẽ. Một số thông tin cập nhật chưa chính xác so với thực tế, phải điều chỉnh, bổ sung trên phần mềm quản lý hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là thực hiện chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027; tiếp tục khảo sát, xác minh thông tin đối với các phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang. Trong bối cảnh nguồn thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập trong và ngoài nước ngày càng hạn chế, vị trí phần mộ chủ yếu được xác định qua thông tin nhân chứng, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với địa phương liên quan để xác minh, khảo sát thực địa.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4; xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là “mệnh lệnh từ trái tim”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Trong giai đoạn 2 của “Chiến dịch 500 ngày đêm” từ tuần thứ tư tháng 10/2026 đến ngày 27/7/2027, Thanh Hóa phấn đấu tìm kiếm, quy tập 130 hài cốt liệt sĩ còn lại theo chỉ tiêu; hoàn thành nhiệm vụ trước tuần thứ hai tháng 7/2027, tổ chức đón, truy điệu và an táng trước ngày 27/7/2027.

Đối với công tác khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ trong nước, từ tháng 11/2026, tỉnh tiếp tục rà soát, thu thập thông tin, ưu tiên những trường hợp có thông tin về đơn vị, quê quán, thời gian hy sinh và vị trí an táng. Các cơ quan chức năng tổ chức khảo sát thực địa, xác minh bằng phương pháp thực chứng, phấn đấu hoàn thiện hồ sơ những trường hợp có đủ cơ sở để triển khai tìm kiếm, quy tập theo quy định.

Các cá nhân thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tỉnh cũng tập trung khảo sát, xác minh các nguồn thông tin mới, hoàn thiện hồ sơ kết luận địa bàn và bản đồ tìm kiếm, quy tập; xác minh 9 nguồn tin liên quan đến 13 phần mộ liệt sĩ tại phường Sầm Sơn và các xã Vĩnh Lộc, Hoằng Sơn, Phú Xuân, Triệu Lộc, Thọ Xuân, Mường Lát.

Cùng với tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, Thanh Hóa chú trọng phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và thân nhân liệt sĩ; đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, chuyển đổi số, bảo đảm an toàn tuyệt đối đối với mẫu sinh phẩm, hồ sơ và dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.